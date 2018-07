Inhalt Seite 1 — Berlins Zerstörung fortgesetzt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als die britisch-amerikanische Demontageliste für den britischen und amerikanischen Sektor Berlins nur je ein Werk zur Demontage vorsah, mußte man den Eindruck haben, daß die westlichen Alliierten bei ihren Demontageberechnungen die außerordentliche Vorleistung in Rechnung stellten, die die ehemalige deutsche Hauptstadt in denersten Monaten nach dem Zusammenbruch bereits hinter sich gebracht hatte. In den Monaten Mai, Juni, Juli 1945, in denen die Sowjets Berlin allein besetzt hielten, war der größte Teil der wertvollen Industrieanlagen bereits demontiert worden. Siemens zum Beispiel verlor in diesen Monaten 98 v. H. seiner Maschinen, und die AEG mußte von 27 900 27 000 hergeben. In diesem Sinne hatte Berlin ähnlich der sowjetischen Besatzungszone. seinen Demontageanteil in viel einschneidenderer Weise geleistet als die westlichen Zonen. Es könnte also nicht erwartet werden, daß die französischen -Forderungen an Berlin noch erheblich sein würden,

Das Borsig-Werk in Berlin-Tegel, das zum französischen Sektor Berlins gehört, war allerdings seit etwa einem Jahre von französischen Demontageabsichten bedroht. Die Tatsache, daß diese „Maschinenklinik des deutschen Ostens“ nach der ersten russischen Demontage von 1945 unter beispiellosen Anstrengungen und unter doppelten-Anschaffungskosten in ihrem Maschinenpark entweder aus Schrott wieder erstellt oder neu beschafft worden war, hatte dem Werk als Ausbesserungsstätte für die gesamte Maschinenindustrie Berlins und des Ostens einen neuen beinahe legendaren Ruf eingebracht. Die Leistung von Arbeitern, Ingenieuren und Werkleitung, die dieses bereits demontierte riesige Werk wieder in Funktion gesetzt hatten, wurde in den letzten Monaten durch Teilentlassungen, Dementis, neue Entlassungen und neue Demontagen außerordentlich gelähmt. Borsig war für den von allen Seiten eingeengten politischen Raum Berlins in den vergangenen zwei Jahren mit seinem Aufbau-Elan zur wichtigsten Quelle der industriellen Regeneration der Stadt geworden. Von Borsig hing und hängt nicht nur der überwiegende Teil der Berliner Kleinindustrie ab, sondern auch ein wesentlicher Teil der Austauschmöglichkeiten, die Berlin in den veränderten politischen Verhältnissen hat. – Seit einem Vierteljahr ist Borsig das ständige Thema der Stadtverordnetenversammlung, die sich beschwörend an die Alliierten wandte.

Es hat nichts genutzt Borsig steht auf der Demontageliste. Von den 3600 Beschäftigten, die das Werk wieder hatte, sind bereits alle bis auf hundert entlassen, und Wagenladungen von Maschinen rollen seit Tagen in Richtung Westen.

Das Alarmierende der französischen Demontageliste für den kleinsten Berliner Sektor, den französtehen, aber war, daß diese Liste noch weitere zehn Werke enthält.

1. Argus Motoren: dieses Werk hat seine Ausrüstung vollkommen verloren und wird heute treuhänderisch verwaltet. Die auf seinem Gelände net entstandene „Armag“ stellt mit 613 Arbeitern, Holzbearbeitungsmaschinen her und repariert Werkzeugmaschinen und Druckereipressen.

2. Alkett, Tegel: 293 Beschäftigte stellen hier Kreissägen und Anhängerachsen her, nachdem das Werk zu 90 v. H. demontiert worden war.

3. Dürener Leichtmetall: 354 Beschäftigte verarbeiten Materialreste zu Leichtmetallguß für Haushalt- und Wirtschaftsartikel und Bleche für industrielle Zwecke. Das Werk wurde 1945 zu 90 v. H. demontiert.