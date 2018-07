Man kann aus der Wirtschaft nichts herausholen, wenn man nichts hineinsteckt. Mit dem Bergarbeiterpunktsystem allein wurde nichts hineingesteckt, da die besonderen Vergünstigungen – der bekannte Bergarbeiterspeck, Schnaps, Tabak, Schuhe, Haushaltsartikel, dazu Kohlendeputate –, doch nur aus der an allen Ecken und Enden zu knappen deutschen Produktionsdecke herausgeschnitten waren. Hierdurch wurde der Lebensstandard der Westzonen so gedrückt, daß die Folgen auf die Arbeiter unter Tage zurückfielen: die erhoffte groß: Förderungssteigerung, die im Frühjahr auf das Punktsystem gesetzt war, erfüllte sich nicht. Dann gingman dazu über, mit der ersten Care-Paketi-Aktion Waren einzuführen, die aus dem Dollarerlös der Kohlenzwangsexporte bezahlt werden. Die Förderung stieg merklich. Noch aber entsprach sie den Planungen deutscher und alliierter Stellen nicht. Nunmehr scheint der Weg zu einem sichtbaren Förderungsanstieg gefunden zu sein. Sprunghaft steigen die Förderzahlen. Sie liegen heute im täglichen Durchschnitt um 45 v. H. höher als im Vorjahr. Der „Anspornplan“ sieht vor, daß bei einer 16prozentigen Steigerung des Fördersolls (unterschiedlich nach den Eigenarten der Zeche) neue dreiteilige Care-Pakete zur Ausgabe gelangen. In ihnen sind enthalten: Wetterjacken, Unterwaschen Pullover, Socken, Baumwollstoffe, Garn, Knöpfe, Lebensmittel und Zigaretten, (verschieden in der Zusammensetzung nach dem familiären Stand der Arbeiter). Endlich hat man erkannt, daß in Deutschland nur produziert werden kann, wenn die Arbeitskräfte satt sind. Der Schlüssel zur Verbesserung der deutschen Produktion liegt bei den Lebensmitteln.

Es ist nun aber nicht so, daß die ausgemergelten Kumpels ihre individuelle Leistung je Schicht so sprunghaft steigern, wie es äußerlich durch das Ansteigen der Gesamtförderleistung erscheinen könnte. Der Bergmann hat nur eine bestimmte Arbeitskraft, die er, wenn er arbeitete, auch ausnutzte. Aber wie hätte er bisher voll arbeiten können? In der Woche mußte er durchschnittlich eine Schicht versäumen, um Hunderte von Kilometer über. Land zu fahren, weil seine Familie nicht, satt wurde. Der D-Zug Passau–Köln wird nicht umsonst der „Kartoffelzug“ und die Züge von den Fischereihäfen zur Ruhr die „Heringszüge“ genannt. Nun, trägt er im Care-Paket seine Lebensmittel direkt in die Küche und kann, sobald das Punktverfahren sich eingespielt hat, in den für ihn bestimmten Läden mit Gewißheit das kaufen, was ihm auf Marken und Punkte zusteht.

Auch haben die „Anspornpläne“ die Werbetätigkeit der Arbeitsämter sehr erleichtert. Gegenüber April sind 30 000 Arbeitskräfte mehr im Ruhrbergbau beschäftigt. Es melden sich meist Arbeiter auf Berufen, in denen schwere körperliche Tätigkeit zur Gewohnheit geworden ist. Das regelmäßige Anfahren zur Schicht und die Zunahme der freiwilligen Meldungen zum Bergbau haben mehr zur Erhöhung der Kohlenförderung beigetragen als die Steigerung der Arbeitsleistung des einzelnen während der Arbeitszeit.

Ausländische Sachleistungen führten zur Steigerung der Ruhrkohlenproduktion. Das Beispiel Ruhr ist das Beispiel ganz Deutschlands. Ohne Hilfe von außen geht es nicht. W-n.