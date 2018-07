Inhalt Seite 1 — Die Frauen von heute Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Claus Woldemar Schrempf

Zwei Weltkriege, die unser soziales Gefüge zersprengten und alte Gesellschaftsschichten aus ihrer bevorzugten Stellung stürzten, halten vor allem eine folgenschwere Gleichgewichtsverschiebung im Verhältnis der Geschlechter bewirkt. Durch die Kriegsverluste der männlichen Bevölkerung besteht heute ein Frauenüberschuß von zehn bis zwanzig Prozent. Zur großen Zahl der Witwen kommt die der unehelichen Mütter. Der Anteil der unehelichen Geburten beträgt mancherorts fünfundzwanzig Prozent und darüber. Nach alledem ist die Frau als Familienoberhaupt eine soziale Erscheinung, mit der wir in Zukunft zu rechnen haben. Eine andere Entwicklung tritt hinzu, die schon vor dem ersten Weltkriege begann, aber erst durch die beiden Kriege sich endgültig und unbedingt durchgesetzt hat: das Eindringen der Frau in den Lebensraum des Mannes. Fast alle Berufe sind heute der Frau geöffnet und müssen es sein, da die Frau nur zu oft in die Lage kommt, den Lebensunterhalt für sich und ihre Kinder selbst verdienen zu müssen. Selbst in England – das nicht nur das Land der Suffragetten, sondern der bürgerlichkonservativen Lebensformen war – arbeiten heute die Frauen in Berufen, die bislang den Männern vorbehalten schienen. Ein immer größerer Teil des Volkseinkommens wird von den Frauen verausgabt, die dadurch – wie dies besonders in Amerika zu beobachten ist – auch auf kulturellem Gebiet feinen, immer stärker werdenden Einfluß ausüben. Aufkommende Zweifel an der Schicksalsgestaltung, wie sie früher ausschließlich der Männerpolitik vorbehalten war, sind angesichts der Resultate nicht zu verwundern, Ja, die Ahnung davon, daß wir an einer Kulturwende stehen, kann sich zur Vorausschau verdeutlichen, wenn wir des Problems inne werden; mit dem wir es beim Zusammenbruch der heutigen Lebensformen zu tun haben. Es ist, kaum hundert Jahre her, seit der erste erstaunte Blick auf dieses Problem fiel, von dem Religion. Staat und Kultur in ihrem innersten Wesen berührt. werden: die Frage um die soziale Position der Geschlechter,

Haben nicht durch Jahrtausende der menschlichen Kultur allein die Männer geherrscht? Die Anzeichen dafür, daß es jemals anders gewesen-sein könnte, sind so spärlich Vorhanden, daß es eine wissenschaftliche Entdeckerleistung ersten Ranges war, als Johann Jakob Badboten in der Mitte des vorigen Jahrhunderts die Spuren matriarchalischer Zustände in griechischer Vorzeit nachzuweisen vermochte.

Bachofen war der Sohn eines reichen Baseler Handelsherrn, und er tat einen ungewöhnliches Schritt, als er sich dem Stadium anstatt den Geschäften zuwandte. Zwar wechselte er bald von den Philologie zur Rechtswissenschaft hinüber, die noch am ehesten eine Verbindung mit dem praktischen Leben hat. Die Universität Basel errichtete dem Sechsundzwanzigjährigen einen Lehrstuhl, doch. seine Arbeiten über Römisches Recht fanden keinen Anklang. Nach drei Jahren gab er seine Professur auf und lebte fortan als Privatgelehrter. Sechzig Jahre sind just in diesem November vergangen, seit er nach eigenartigem Forscherleben starb.

Es war sein Verhältnis zur Mutter, das für Bachofens Welt- und Geschichtsbetrachtung bestimmend wurde. Sie hatte in die steife Behäbigkeit des Bachofenschen Hauses Geist, Bewegung und Anmut gebracht. Sie war ihrem nur 18 Jahre jüngeren Sohne das Erlebnis der Frau in ihrer weiblichmütterlichen Natur, mit der sie vertrauensvoll dem Ruf des Lebens folgt, zeitlos, bedingungslos dem Gesetz des Werdens und der ewigen Wiederkehr unterworfen. Dieses mütterliche Vermächtnis, das in Backofens Lebensgefühl überwog, ein tiefes Nachempfinden des Natürlichen und Ursprunglichen im Menschendasein bildete den Gegenpol zu dem väterlichen Erbteil, das die Bemeisterung des Lebens durch Erkenntnis, und zielbewußtes Handeln erstrebt. Aus diesem Wesensgegensatz ist Bachofens Weltbild geboren.

Entscheidend für seine wissenschaftliche Laufbahn wurde eine Romreise, auf der er die Bildersprache des antiken Gräberschmucks eingehend untersuchte. Die Frucht seiner Forschungen war die Schrift „Versuch über die Gräbersymbolik der Alten“. Bald darauf folgte sein Hauptwerk über das Mutterrecht in der Antike, in dem er aus umfassender Kenntnis der literarischen und bildlichen Zeugnisse des Altertums den Nachweis zu führen Vermochte, daß die Kulturanfänge der Mittelmeervölker überall im Zeichen weiblicher Vorherrschaft standen und daß die Frau ihre beherrschende Stellung erst nach schwerem und langwierigem Kampfe an das männliche Geschlecht abgetreten habe.

Wohl ist der Mann schon am Beginn der griechischen Kultur Alleinherrscher im politischen, kulturellen und häuslichen Leben, doch in Religion und Dichtung klingt die Erschütterung eines Kampfes nach, der mit der Unterwerfung des Weibes unter das männliche Lebensideal endigte. So läßt Aeschylus im dritten Teile seiner Orestie, in den „Eumeniden“, den Orestes vor dem Areopag erscheinen, damit er sich wegen der Ermordung seiner Mutter Klytämnestra verantworte; Das alte Mutterrecht, das von den Eumeniden, den Rachegöttinnen, Vertreten Wird, kennt für den Muttermörder keine Rechtfertigung. Allein, Orestes hat an seiner Mutter nur den Mord und Ehebruch gerächt. den sie an seinem Vater Agamemnon begangen hat. Und er wird freigesprochen durch die mutterlose Athene, die dem Haupt des Zeus entsprungen ist. Die uranischen (himmlischen) Gewalten: Zeus! Athene, Apoll haben über die chthonischen (irdischen) Gottheiten, das männliche hat über das weibliche Prinzip gesiegt. Aber Demeter und Kore, die Gottheiten der Erde, der Nacht, der Tiefe, des Unbewußten, des ewigen Werdens, die Gewalten der matriarchalischen Urzeit, bleiben das Symbol der Fruchtbarkeit. Sie wirken fort, obwohl die Eumeniden sich gegen Apollo beklagen: