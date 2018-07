Metternich und die Burschenschaftler an einem Tisch? Man muß das Paradoxe der Frage erkennen, um die „Konferenz der Studenten der deutschen Länder unter Teilnahme der Kultusminister und Vertreter der Rektoren“ zu würdigen, die kürzlich in Hannover stattgefunden hat. Vor mehr als hundert Jahren stand die Obrigkeit der gärenden Hochschuljugend ablehnend gegenüber. Die burschenschaftlich bewegte Generation zwischen dem Wiener Kongreß und den Unruhen von 1848 begegnete keinem Verständnis und ließ ihre Gedanken in umstürzlerische Pläne münden, die dann in Frankfurt nur eine halbe Lösung fanden. Heute dagegen ist der Zeitgeist so aufgelockert, daß das Treffen in Hannover nicht nur möglich und nötig war, sondern auch von beiden Seiten begrüßt wurde. Kultusminister aus allen Zonen, außer der französischen, Vertreter aller Militärregierungen, außer der sowjetischen, Rektoren und deutsche Studenten aller Länder kamen zusammen. Warum und wozu? Die Tagesordnung ließ erkennen, daß es sich nicht wie vor drei Generationen um allgemeine Fragen und nationale Impulse handelt, sondern vorwiegend um Formelles: Stellung der Studenten in der Hochschulverfassung, Nachwuchslenkung, Zulassungsbestimmungen, Bildungsreform und Finanzierung des Studiums.

Fühlten sie nicht alle, daß es zu sehr um Technisches, Äußeres geht, daß man sich, wie überall, zu sehr mit Fragen der Verfassung, des „Betriebes“ beschäftigt, statt nun endlich einmal in diesem berufenen Kreise nach dem geistigen Inhalt unserer Tage zu fragen? Oder fehlt es an deren Erkenntnis? Vielleicht hält die Zeit die Menschen noch in Erstarrung, sind sie noch allzusehr im Bereich technisch-organisatorischen Denkens befangen, das als Erbschaft der vergangenen Jahre vorherrscht und die Gedankenfreiheit noch nicht Wiederaufleben läßt. Sicherlich war es schon ein Erfolg, alle diese Menschen zwei Tage lang zusammenzugehen. Sicherlich müssen wir ganz von unten, von den kleinen Dingen an beginnen, wenn wir ein neues Gebäude errichten wollen. Und sicher ist es in erster Linie die Pflicht der studentischen Vertreter, für ihre Freunde die äußeren Bedingungen zu schaffen, die das Leben an den Hochschulen erst ermöglichen. Insoweit war das Zusammentreffen nutzbringend. Darüber hinaus zeigte ein Referat eines Tübinger Studenten über die Universität als Erbe und Aufgabe, daß ein Teil der Fragestellungen bekannt ist und auf Lösung wartet. Aber diese Aufgabe muß getragen werden. Sie muß ein Forum erhalten und neue Träger finden.

Das Forum soll die im kommenden Jahre neu 23 schaffende und geplante allgemeine deutsche Studentenvertretung darstellen, die hundert Jahre nach Frankfurt einen schönen Anknüpfungspunkt findet. Der Kontrollrat dürfte sie genehmigen und täte gut daran, um sich selbst damit ein Barometer der Stimmungen zu schaffen.

Die Träger selbst muß in stetem Wechsel die Studentenschaft wählen, die ihrerseits gut daran tut, zukünftig mehr als den Durchschnitt durch den Durchschnitt herauszustellen, wie es ein wenig überspitzt ein Student bezeichnete.

Das In- und Ausland wartet auf die Stimme dieser Jugend, über deren geistigen Weg heute mehr gerätselt wird, als sie es vielleicht selber immer weiß und würdigt. Hier gilt es anzusetzen, mitzuhelfen, um an der verlorenen Ebene von Treu und Glauben mitzuarbeiten, ohne die alles Gerede von internationaler Zusammenarbeit leere Worte sind.

Allseitigkeit und Liebe, Freiheit und Bildung“ nennt Goethe die Inhalte seines Deutschtums, das nun Wiederaufleben kann, trotz allem und in der tiefsten Not. Allseitigkeit heißt geistige Aufgeschlossenheit nach Osten und Westen, Bereitschaft zu lernen und zu vermitteln, so gut es abseits der Tagespolitik gerade und nur auf den Hochschulen geht. Und Liebe entsteht dort, sagt Spinoza, wo der Haß überwunden ist und in Liebe übergeht. Das sind die Überschriften für die kommenden Jahre, die von der geläuterten Haltung dieser durch alle Abgründe menschlicher Möglichkeiten hindurchgegangenen Jugend Zeugnis geben wird. Hier muß geistige und menschliche Führerschaft ansetzen und wird mit praktischen Vorschlägen in der Form, die uns die Umstände aufzwingen, immer bereite Ohren finden. Von dieser Konzeption aus gesehen, ist der Versuch in Hannover, als Einleitung eines dauernden Gesprächs zu würdigen und könnte als Ansatz zu Größerem dienen. Abs.