Die kleine Schrift von Walter Eucken „Nationalökonomie – Wozu?“ (2. erweiterte Auflage, Verlag H. Küpper, Godesberg, 1947) will in gestraffter Form Bedeutung, Arbeitsweise und Leistung der theoretischen Volkswirtschaftslehre sowie ihre wirtschaftspolitische Aufgabe umreißen. Eucken versucht die weitverbreitete Skepsis gegenüber der Wirtschaftswissenschaft zu beseitigen und den Vorwurf zu bannen, daß „alles“ nur Theorie sei, und daß es sich in der Praxis ganz anders verhalte. Sein Untersuchungsverfahren- wirkt überzeugend: Er fordert, daß, von einer Betrachtung des Alltags ausgehend, der Wirtschaftsprozeß in seinen Zusammenhängen erkannt werden müsse, um die wirtschaftliche Existenz des Einzelnen zu verstehen. Daraus entwickeln sich zwei Grundfragen der Nationalentwickeln einmal die Frage nach der Lenkung des Wirtschaftsprozesses, von dem die Existenz des einzelnen Menschen abhängt, und zweitens die Frage nach der Ordnung der Wirtschaft.

Zwei Verfahren stehen nach Eucken nun der Wissenschaft zur Verfügung: eine historisch-entwicklungsgeschichtliche Betrachtung und eine theoretische Analyse, ausgehend von einer gründlichen Untersuchung der Einzelwirtschaften und ihrer Tatbestände. Das erste Verfahren lehnt Eucken nach ausführlicher Polemik ab, während sich nach dem zweiten, unter Beiseitelassen aller individuellen Mannigfaltigkeiten, wirkliche „Grundtatbestände“ hervorheben lassen. Eucken findet zwei Grundelemente, aus denen das Wirtschaftsleben aller Zeiten zusammengesetzt ist, nämlich die zentral – d. h. nach einem einheitlichen Wirtschaftsplan – geleitete. Wirtschaft und die Verkehrswirtschaft, deren Charakteristikum der Markt ist; hierläßt sich eine begrenzte Zahl typischer Marktformen feststellen, je nachdem, ob Angebot oder Nachfrage von einem oder mehreren ausgeht, die irgendwie den Markt beeinflussen können, also „Marktstrategie“ treiben, oder vielen, die den Marktpreis als unveränderlich in ihre Wirtschaftsrechnung einsetzen. Die gegenseitige Abstimmung der Einzelpläne erfolgt auf dem Markt durch die Preise, die also die gesamte Produktion der Volkswirtschaft lenken.

In der „freien Wirtschaft“ ohne Staatseingriffe entstehen nun Machtzusammenballungen, die den Markt beherrschen können; die Konkurrenz wird unvollkommen, und das Ideal des freien Wettbewerbs, wobei die Preise auf die Produktionskosten herabgedrückt werden, wird nicht erreicht. Auf diesen Märkten werden, die Unternehmer – Konzerne, Trusts, Kartelle, Pools – die Preise künstlich hochhalten; ungerechtfertigte Einkommen und schwere volkswirtschaftliche Störungen sind die Folge. Aus dieser Erkenntnis leitet Eucken die wirtschaftspolitische Forderung ab, daß ein drittes Wirtschaftssystem – neben der zentralgeleiteten und freien – geschaffen werden. – müßte, in dem der Staat auf möglichst vielenMärkten die vollständige Konkurrenz fördert und erhält; denn sie ist das wichtigste. Ordnungsinstrument der Volkswirtschaft, weil die so gebildeten Preise den Wirtschaftsprozeß sinnvoll lenken und einen wirklichen Leistungswettbewerb entwickeln.

Einer Erfüllung dieser Wettbewerbswirtschaft stehen mannigfaltige Hindernisse im Wege: Abgesehen von den jetzigen politisch bedingten Knappheitserscheinungen, die einen Ausgleich von Angebot und Nachfrage ohne Lenkung unmöglich machen, sind es vor allem die großen Machtgebilde, die „entmachtet“ werden müßten; wo das aus produktionstechnischen und anderen Gründen nicht möglich ist, hat der Staat eine entschiedene und wirksame Monopolkontrolle durchzuführen.

Burkhardt Röper