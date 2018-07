DIE ZEIT Wirtschaft

Es mag im März dieses Jahres gewesen sein, als man in weiteren Kreisen von einem Devisenbonus zu sprechen begann. Man war sich einig: Deutschland muß, kann und will exportieren. Aber wie erreicht man praktisch so schnell wie möglich die größte Exportleistung? Zwei Wege boten sich: zu befehlen und abzuwarten, was geschah, oder aber – allerdings ein revolutionärer Gedanke – anzustreben, daß die einzelnen aus eigenem An; trieb taten, was dem Ganzen nützte. Es wurde vorgeschlagen, den Exportierenden durch eine Beteiligung am Devisenerlös selbst am Export zu interessieren. Die größte Sorge des Fabrikanten ist die Beschaffung der Rohstoffe, vor allem der ausländischen Rohstoffe. Diese würde er mit einem solchen Devisenbonus selber einführen können.

Nun ist der Anteil solchen Importbedarfs bei den einzelnen Industriezweigen verschieden. In den listigsten Fällen, bei lohnintensiven Fertigwaren oder solchen, die überwiegend heimische Rohstoffe verarbeiten, lag er früher unter 5 v. H. (Inzwischen sind allerdings die Rohstoffpreise stärker gestiegen als die Preise der Industrieerzeugnisse, und außerdem ist ein gutes Stück Inland zu Ausland geworden.) Bei anderen Exportindustrien beträgt der Wert der-importierten Rohstoffe 10, 20 und 30 v. H. vom Wert des Fertigproduktes. Die Weisung Nr. 4 der Joint Export Import Agency läßt – theoretisch – eine Einfuhr bis zu 33,3 v. H. des Exporterlöses zu. Nun, man wollte nicht zu weit gehen. Man dachte an einen Bonus von 40 v. H., einen Satz, mit dem die lohnintensivsten Betriebe, etwa die Fabrikanten von Kameras, ihren Einfuhrbedarf eben hätten decken können.

Nicht weniger dringlich als die Einfuhr der Rohstoffe schien jedoch die Schaffung eines Arbeitskreises für die Belegschaft, vor allem in denjenigen Exportindustrien, deren Erzeugnisse sich nicht für Deputate eignen – denn wer wollte noch bestreiten, daß das Deputat das Rückgrat der Arbeitsleistung ist. Man entschloß sich, den Bonus zu teilen. 5 v. H. dem Fabrikanten zur Rohstoffeinfuhr, 5 v. H. der Belegschaft zur Lebensmittel-Einfuhr zur Verfügung zu stellen. – Den Sommer über war man damit beschäftigt, ein Verfahren auszuarbeiten. Am 23. September trat die JEIA-Anweisung Nr. 6 – „Export-Devisen-Bonus“ in Kraft. Die neue Regelung, die realistische Beurteilung der Verhältnisse, die Abkehr vom Selbstbetrug der Befehlswirtschaft, fand allgemeine Zustimmung. Damit schien alles in bester Ordnung. (Nach dem Motto: „Was ihr könnt, das können wir schon lange“, billigten alsbald auch die verantwortlichen Stellen der Ostzone dem Hersteller einen Bonus von 7,5 v. H. zu.)

Inzwischen wurde bereits für mehrere Millionen Dollar exportiert; für mehrere 100 000 Dollar könnten die Arbeiter Nahrungsmittel und die Betriebe Rohstoffe erhalten. Aber noch immer warten die Reichsbankleitstelle und die deutschen Außenhandelsbanken auf die Anweisungen der JEIA über die Ausstellung und Abrechnung der Bonusgutscheine. Die Wirtschaft wartet noch auf die Bestimmungen über die Verwendung des Arbeiterbonus.

Nach Auffassung der Militärregierung, der Zweigstellen der JEIA, ist es Sache deutscher Stellen, die Durchführungsanweisungen herauszugeben. Das Verwaltungsamt für Wirtschaft sagt, (der Erlaß diejer Bestimmungen setze die Aufstellung allgemeiner Grundsätze durch einen German Labour Advisory Council voraus, welcher erst, und zwar von der Militärregierung, errichtet werden müsse. Eine westdeutsche Zeitschrift meinte, die Aufgaben dieses Council werde der lohnpolitische Ausschuß beim Zentralamt für Arbeit übernehmen. Diese Behörde teilte dagegen auf An. frage mit, über die Zusammensetzung des Labour Advisory Council sei noch \keine Entscheidung erfolgt; wann die Bestimmungen ergingen, sei unbestimmt.

Natürlich handelt es sich hier um eine Reihe ernstester Fragen: Kann man es wirklich verantworten, es einem Unternehmer und seinem Betriebsrat zu überlassen, sagen wir, 30 Pfund Schmalz und 12 Paar Arbeitsschuhe auf de Belegschaft zu verteilen? Muß man das nicht irgendwie zentral organisieren? Ist das nicht Sache der Gewerkschaft? Müßte man nicht wenigstens irgend etwas für irgendeinen Extratopf abzweigen? Wäre eine Maßnahme zugunsten der Arbeiter in Exportbetrieben nicht eine Abkehr von dem Grundsatz Wer Gerechtigkeit? Bestände nicht die Gefahr, daß wieder eine Gruppe unserer Landsleute etwas weniger hungerte als der Normalverbraucher? Könnte es nicht auf die Weise (wenn nämlich einer seine 200 g Schmalz verkauft) zur Bildung eines schwarzen Marktes auf deutschem Boden kommen? Und wie sollen die Arbeiter nachweisen, daß sie das Schmalz nicht erkunkelt. sondern aus dem Bonus erhalten haben? Man beginnt zu fragen – und man verliert jede Hoffnung. Hier scheint in der Tat nur eines zu helfen: ein neuer Advisory Council und – um das nicht zu vergessen: zunächst einmal Verhandlungen um seine politische Zusammensetzung.

Onno Oncken