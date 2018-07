Inhalt Seite 1 — Siegfried und Hagen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens“, sagt Schiller. Immerhin, er behauptet nicht, daß die Götter auf diesen Kampf verzichtet hätten. Und was ihnen recht ist, sollte den Menschen billig sein: daß sie nämlich unentwegt gegen die Dummheit kämpfen dürfen und sollen. Es ist nicht bewiesen, daß dieses Bemühen immer vergeblich sein müßte. Und erst recht besteht einige Hoffnung auf Erfolg, wenn man es gar nicht allein mit der Dummheit, sondern eher mit einer Spekulation der Feigheit auf die Leichtgläubigkeit zu tun hat. In Deutschland beginnt eine neue Dolchstoßlegende zu keimen. Die Optimisten daheim und draußen, die da glaubten, so etwas sei diesmal ganz und gar unmöglich, haben sich geirrt. Dolchstoßlegenden sind bei uns immer möglich. Nicht einmal die bedingungslose Kapitulation, nicht einmal der „totale“ Anschauungsunterricht unserer hoffnungslosen militärischen Unterlegenheit in einem Kampf gegen die vereinigten Weltmächte waren ausreichend. Und folglich wäre überhaupt nichts beweiskräftig genug gewesen, um die Sage von einem Verrat gänzlich zu verhindern. Je tiefer wir unten sind, je schlimmer es uns ergeht, um so glaubwürdiger wird bei uns die Deutung, es sei nicht mit rechten Dingen zugegangen. Aus der Volkstümlichkeit der Siegfriedsage ist so etwas wie ein Siegfriedkomplex geworden.. Man flüchtet aus einer harten Wirklichkeit in die Sagen- und Lesebücher. Und dort hat und liebt man vor vielen Helden den einen riesenstarken und im offenen Kampfe unbezwingbaren, der allein durch Verrat gefällt werden konnte. Man muß nur den kühnen Sprung vom Mythos in die Geschichte, vom sagenhaften Volkshelden zum historischen Heldenvolk machen, und schon ist das Wunschbild fertig. Dann nämlich wird Deutschland zum Siegfried, und dann muß bei einer deutschen Niederlage nach dem Hagen gefahndet werden. Der Hagen muß ja dabeigewesen sein, sonst wäre das deutsche Volk kein Siegfried, und ein Siegfried soll es nun einmal sein, nach Wunsch und Willen der Wirklichkeitsflüchtlinge.

Die nationale Selbstkritik steht bei uns sehr tief im Kurs. Man will nur noch von den Fehlern der Sieger hören. Seit der unglückseligen These von der Kollektivschuld sind Geschichtsverdrängung und Geschichtsfälschung bei uns an der Tagesordnung. Unsere Nationalisten jubeln über jeden Vorwurf, der den Besatzungsmächten gemacht wird, und wenn. der Kritiker außerdem einiges Böse gegen Hitler und sein Regime sagt, so halten sie das für die Watte, in die er seine Unfreundlichkeiten gegen die Sieger verpackt hat. Aber gerade weil so viele Deutsche heute nur das hören, was sie hören wollen, bedarf es jenes Mutes zur Unpopularität, der rücksichtslos die eigenen Schwächen aufdeckt, so rücksichtslos, daß es unmöglich wird, immer noch zu glauben, es handle sich dabei um Taktik, die nach Zensur und Zensuren der Besatzungmächte schielt.

Der echten. nationalen Selbstkritik liegt Taktik ebenso fern wie Flagellantentum. Sie handelt im Dienste der Wahrheit, weil sie weiß, daß die Tür vom Irrtum zur Krankheit, vom Irrtum zum Verbrechen gefährlich offensteht. Nur im Bündnis mit der Wahrheit kann ein Volk ’moralisch und politisch gesund sein. Deshalb muß den Legenden, den Mythen des zwanzigsten oder irgendeines anderen Jahrhunderts die klare Geschichtserkenntnis der letzten Jahre und Jahrzehnte entgegengehalten, werden. Die Dolchstoßlegende nach dem ersten Weltkrieg hat sich als verhängnisvoll erwiesen. Sie gehörte zu den beliebtesten und wirksamsten Propagandamitteln Hitlers. Nach dieser Fabel ist Deutschland 1918 einem Doppelverrat erlegen, einem äußeren in Gestalt der vierzehn Punkte Wilsons und einem inneren, durch Munitionsarbeiterstreik und „Novemberverbrecher“. Im übrigen aber waren wir „im Beide unbesiegt“. Und wir waren überhaupt unbesieglich, sofern wir nur uns vor Verrat hüteten und entschlossen blieben, „niemals zu kapitulieren“. Die sture Konsequenz, die von dieser Formel bis zu Hitlers Selbstmord im Bunker der Reichskanzlei führte, zeigt, bis zu welchem Grade der Massenbeherrscher ein Opfer der eigenen Propaganda werden kann. Unsere Weltkriegsführer belieben, sich der Verantwortung zu entziehen. Aber man hat auch dann kapituliert, wenn man nach Holland entweicht oder in den Tod:

Die neue Dolchstoßlegende hat es etwas schwerer. Die Sieger haben dafür gesorgt, daß es diesmal keine „vierzehn Punkte Wilsons“ gab. Die Forderung auf bedingungslose Kapitulation hat um den Preis einer Schwächung des deutschen Widerstandes gegen Hitler bewirkt, daß diesmal von einem Außenverrat nicht gesprochen wird. Aber dieser Pyrrhussieg über eine Dolchstoßlegende hat eine andere nicht verhindert. Hat man keinen Außenverrat, so muß man einen Innenverrat finden, und müßte er an den Haaren herbeigezogen werden. So will es das Siegfried-Dogma. Diesmal allerdings sind wir offensichtlich „im Felde besiegt“. Hindenburg und Ludendorff waren bereit, vor der letzten Schlacht zu kapitulieren, weil sie genau wußten, daß diese letzte Schlacht aussichtslos war. Das Vertrauen in Versprechungen des amerikanischen Präsidenten spielte hierbei überhaupt keine Rolle. Ob diese Versprechungen gehalten oder gebrochen wurden, das hat nichts damit zu tun, daß die deutsche Heerführung 1918 geschlagen war und sich geschlagen gab. Diesmal, da wir erst nach der letzten Schlacht die Waffen streckten, kann man nicht einmal die Fabel vom Unbesiegtsein erfinden. Wer soll nun als Hagen herhalten, da ein Hagen gebraucht wird? Und wie bleibt man unbesieglich trotz der Niederlage; wie kann man ein besiegter Siegfried sein?

So etwas wie die Novemberrevolution ist diesmal nicht verfügbar. Man kann also keinen Marxistendolch erfinden, der von hinten die Front erstochen haben soll. 1918 verfuhr man nach dem bewährten Rezept, aus Wirkung Ursache und aus Ursache Wirkung zu machen. Der Widerstand der Arbeiterschaft gegen nutzlose Verlängerung des schon verlorenen Krieges, die Revolution gegen ein bereits gescheitertes Regime wurden umgefälscht in Ursachen des Zusammenbruchs, was sie in keiner Weise gewesen sind. Nun, diesmal hat man immerhin den 20. Juli 1944. Dieser Versuch, das Hitlerregime zu stürzen, ist zwar bekanntlich mißlungen. Aber deutet er nicht hin auf eine erbitterte Gegnerschaft im Heere gegen den Nationalsozialismus? Sprach man nicht schon damals von einer feigen Verräterclique? Schleuderte nicht Ley wütende Angriffe gegen adlige Offiziere? Und hat es nicht außerdem Sabotage gegeben: passive Resistenz gegen Führerbefehle an der Front, nicht gehaltene Stellungen, verzögerten Nachschub, mangelhaftes Material, schlechte Waffen?

Die Nazipropaganda überlebt den Nazismus. „Feige Verräterclique“, so etwas bleibt laften. Und dann nimmt man noch ein paar unzusammenhängende Beobachtungen, einige Bruchstücke von hier Gehörtem und dort Gemunkeltem, und die neue Dolchstoßlegende wird geboren: Die verräterischen Offiziere sind schuld, möglichst aktive Offiziere, möglichst adlige aktive Offiziere. Die ganze Wehrmacht kann nicht Hagen gewesen sein, nicht einmal das ganze Offizierkorps. Das würde nicht in das Bild eines kämpfenden Heldenvolkes passen. Aber „die Reaktion“ im Offizierkorps, das geht, das geht sogar sehr gut. Der neue Hagen ist gefunden. Es ist, als ob ein Teil des eigenen Schwertes Siegfried verraten hätte, so daß Balmung zersprang. Und was ist Siegfried ohne sein Schwert Balmung? Wenn er durch solchen Schwertverrat besiegt wurde, so heißt das immer noch, daß er ohne ihn unbesieglich ist. Und mit der Formel „ohne Verrat unbesieglich“ steht man am Ziel der Erfindung. Ein buchstäblicher Dolchstoß ist beim besten Willen zur Phantasie nicht aufzutreiben. So muß die nächstbeste Möglichkeit als neue Dolchstoßlegende herhalten. Es kommt ja alles auf dasselbe heraus, wenn es nur in das Siegfried-Hagen-Schema paßt.

Die neue Dolchstoßlegende beginnt durch Deutschland zu wandern. Dem Volk der schlechten Verlierer wird sein Sündenbock angeboten. Und das Seltsame dabei ist, daß es sich keineswegs um eine so einfache Sache handelt wie die bevußte und berechnete Leistung eines gerissenen Propagandagehirns. Es ist viel mehr dumpfes Gefühl als Verstand beteiligt. Der Entlastungsbedarf in Deutschland ist groß. Man will weder den Vorwurf der Mitschuld noch den der Dummheit tragen, auch nicht den Selbstvorwurf. Viele haben es satt, zu hören, sie hätten Wahnsinniges unternommen oder sie seien auf Wahnsinniges hereingefallen. Wer hätte damit rechnen können, daß das beste der Schwerter im Kampfe zersprang! Wer konnte auf solchen Verrat in der eigenen Wehrmacht gefaßt sein! Alle während des Krieges gebrachten Opfer scheinen Sinn zu gewinnen, wenn niemand schuldig ist außer einer kleinen Zahl ehrgeiziger Reaktionäre. Es ist schwer, mit der Sinnlosigkeit der Vergangenheit fertig zu werden, und viele haben den brennenden Wunsch, davon loszukommen. Sie sehnen sich geradezu danach, etwas glauben zu können, was die Last von ihnen nimmt. So flüchten sie in die Legende. Und man könnte keine geeignetere Legende finden als diese, weil kein geeigneterer Sündenbock zu erfinden ist Ein ganzer Vorrat von Ressentiments, aus verschiedenen Quellen gespeist, liegt zum „Einsatz“ bereit, wenn es sich darum handelt, einer „Clique von Offizieren und Aristokraten“ die ganze Schuld am Mißerfolg zuzuschieben. Denn wohlverstanden es handelt sich bei allen Dolchstoßlegenden einzig und allein um das Mißlingen, um die Schuld an der Niederlage, nicht um die Schuld am Kriege. Die Dolchstoßlegendenmoral ist eine bloße Erfolgsmoral und also überhaupt keine Moral. Der Stärkere hat recht, das ist ihr Gesetz. Und wer gesiegt hätte, wäre es nur mit rechten Dingen zugegangen, der ist der Stärkere. –