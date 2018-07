Inhalt Seite 1 — Sonderwünsche bei der Geldreform Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sonderwünsche für die Geldreform werden in großer Zahl angemeldet. Um der Gerechtigkeit willen fordert jeder Vertriebene, jeder Bombengeschädigte, jede aus dem Osten verdrängte Firma irgendwelche Reservatrechte – die ihnen beim Vermögensausgleich auch werden sollen und müssen, und zwar individualisierend, unter Prämiierung und nicht unter Wegsteuerung inzwischen vollzogener Wiederaufbauleistungen. Die Demontage- und Reparationsgeschädigten werden mit ihren Sonderwünschen bald folgen. Einstweilen haben sich schon die Länder und Gemeinden als Träger der öffentlichen Finanzen gemeldet, die Kirchen, die Träger der Sondervermögen für wissenschaftliche und kulturelle Aufgaben, die Landwirtschaft – gleich en Mac – und, mit der Begründung, daß sie für die Finanzierung des "Wiederaufbaus", im engeren wörtlichen Sinne, leistungsfähig gemacht werden müßten, die Hypothekenbanken in dem sogenannten Biber-Plan. Auf seine Argumente einzugehen, lohnt sich schon.

Schnell abzutun, wenn auch symptomatisch recht Interessant, ist die Forderung des Planes, wonach Hypotheken aller Art als "Sachwerte" und damit gegenüber den sonstigen "geldmäßigen" Schuldenverhältnissen bevorzugt zu behandeln wären. Nach dem nun auch vom Finanzausschuß des Wirtschaftsrates einstimmig gebilligten Grundsatz, daß Sachwertbesitz einerseits, Geld und Guthaben andrerseits grundsätzlich "gleich" zu behandeln wären, entfällt die Bedeutung dieser Reservat-Forderung (– es sei denn, daß man nicht an die Möglichkeit glaubt, eine solche "gleiche" Behandlung durchführen zu können: womit ein sehr empfindliches Thema berührt ist, über das demnächst an dieser Stelle noch einiges zu sagen sein wird).

Über die Berechtigung der Forderungen und Argumente des Biber-Planes hat sich M. Schönwandt in einer kleinen Schrift erschöpfend geäußert, die demnächst, unter dem Titel "Geldreform – milde oder radikal?" im Göttinger Verlag Otto Schwartz erscheinen wird. Im Abschnitt über "Reservate bei der Geldreform", den wir im Folgenden auszugsweise wiedergeben, heißt es hierzu:

Die Geldumstellung ist nicht dazu da, irgendwelchen Interessenten Vorteile zu verschaffen und anders, als es für die Funktionsfähigkeit des Geldes nötig ist, in das wirtschaftliche Gefüge einzugreifen. Der Biber-Plan behauptet, "langfristige Hypotheken, Grund- und Rentenschulden werden wirtschaftlich als eine Art von Nutzungsrechten oder Beteiligungen am Grundbesitz angesehen." Gewiß ist der innere wirtschaftliche Zusammenhang offenkundig. Daraus die Folgerung zu ziehen, sie seien "in der Tat ihrem Wesen und ihrer Struktur nach den Eigentumsansprüchen am Grundbesitz viel näher verwandt als den Geldforderungen" ist eine durch nichts zu entschuldigende Verdrehung des wirklichen Tatbestands. Man beachte, wie sorgfältig Biber vermeidet, die Rechtsnatur zu erwähnen. Sie ist aber – wie die Hypotheken-Institute im Interesse der Geldsparer seit – jeher hervorgehoben haben – das Grundlegende;

Was ist denn eine Hypothek? Nach BGB 1113 die Belastung eines Grundstücks In der Weise, daß... eine bestimmte Geldsumme ... aus dem Grundstück zu zahlen ist. Dieses Fundament des Geldsparwesens steht grade im Gegensatz zu dem, was Biber ihm jetzt (und nur für den Anspruch bei der Geldumstellung unterschieben will: den Eigentums- und Nutzungsrechten. Zugegeben: das hätte keine ausschlaggebende Bedeutung, wenn seit langem die Hypotheken in Abweichung vom Recht tatsächlich nicht als Geldforderungen behandelt würden, d. h. wenn die Gläubiger freiwillig und Vollständig das Schicksal des Grundstücks geteilt hätten. Das Gegenteil ist aber der Fall gewesen! Sie haben immer dann die Geldsumme aus dem Grundstück gefordert, wenn ihnen das vorteilhaft erschien. Man wundert sich, daß dies von den Hypotheken-Instituten im Hinblick auf die Geld-Umstellung grade in dem Augenblick vergessen wird, in dem sie es gegenüber ihren ausgebombten Schuldnern geltend machen! Zins und Kapital werden für die "Ruinen-Hypotheken" nicht nur aus dem Grundstück, sondern darüber hinaus vom sonstigen Vermögen, ja vom Arbeitsertrag des persönlichen Schuldners gefordert!

Wir haben aber nicht nur die Vergangenheit zu ordnen, sondern auch für die Zukunft die bestmöglichen Grundlagen zu schaffen. Und für diese enthält der Biber-Plan Erkenntnisse und Zugeständnisse, die sehr hoch einzuschätzen und folgerichtig, auszubauen sind: Die Sparform der Zukunft kann nicht die Geldforderung, sondern nur die Beteiligung sein. Der Sparer muß sich darauf verlassen können, ebenso gestellt zu sein wie der Eigentümer oder Nießbraucher im Guten und Bösen. Dafür die gegebenen Rechtsformen zu nutzen oder neue zu entwerfen, dafür vor allem die wirtschaftlichen Einrichtungen zu schaffen oder umzubauen, wären die Hypotheken-Institute aller Art besonders berufen.

Sicherstellung der Finanzierung des Wiederaufbaus bezeichnet der Biber-Plan als sein Ziel. In der Einschätzung der Möglichkeiten und Wege ist er. anerkennenswert nüchtern. Er macht sich nicht das unsinnige Schlagwort von der Schlüsselstellung der Bauwirtschaft" zu eigen, sondern stellt zunächst in den Vordergrund: die notwendigen Wiederherstellungen und den Schutz erhaltungswürdiger Gebäude vor weiterem Verfall. Darauf kommt es tatsächlich an. Doch die Kennzeichnung als "unabweisbar und vordringlich" zwingt zur Frage: Wovor vordringlich? Vor der Leistungssteigerung des Bergbaus und Verkehrs, vor der Düngemittel-Erzeugung, vor der Anfertigung von Straßen- und Arbeitsschuhen, vor der Säuglingswäsche? Das ist nur eine kleine Liste, die noch nicht einmal die "Produktionsumwege" enthält. Man tut gut, überhaupt den Wahn abzulegen, daß die leistungsfähig werdende Wirtschaft in Dringlichkeitsstufen frei nach Speer klassifiert werden, könnte. Die meisten Zweige greifen ebenso untrennbar ineinander wie die meisten Bedürfnisse. Infolgedessen bedürfen sie alle der "Finanzierung".