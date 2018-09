Inhalt Seite 1 — Brennstoffe vor unsrer Tür Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bittere Erfahrungen im letzten Winter haben Städte und Landgemeinden Nordwestdeutschlands veranlaßt, rechtzeitig vorzusorgen und alle verfügbaren Kräfte anzusetzen! um sich mit Brenntorf einzudecken. Diese Bemühungen haben Erfolg gehabt. Es kam allerdings ein ungewöhnlich günstiges Wetter zu Hilfe. Die Torfbagger konnten bis in den September hinein in Betrieb sein, während. sie in normalen Jahren Ende Juli oder Anfangs August stillgelegt werden. Auch die Handstichgewinnung, die sonst mit Johanni (24. Juni) beendet wird, ist in diesem Sommer um viele Wochen, verlängert worden! Das Ergebnis ist eine Steigerung der Torferzeugung in der ganzen britischen Zone um mindestens 50 v. H. gegenüber 1946. Es sind rund 2 Mill. t Torf gewonnen worden.

Mindestens 3 Mill. t sollen nach Anordnung der Militärregierung in der Torfsaison 1948 gewonnen werden, und diese Menge soll in den nächsten Jahren weiter um je eine Million t vergrößert werden, bis also 1950 die Menge von 5 Mill. t erreicht ist. Die Voraussetzung dafür ist – neben günstigem Wetter! – der Einsatz weiterer Torfbagger. Denn die weitete Steigerung der Torfgewinnung im Handbetrieb stößt auf Schwierigkeiten. Es fehlt an Arbeitskräften, Es ist auch nicht einmal erwünscht, die Handstichtorfgewinnung weiter stark zu forcieren. Der mit dem Spaten mühsam gewonnene Torf hat gegenüber dem sogenannten Preß- oder Maschinentorf erhebliche Mängel

Von den 2 Mill. t Torf sind, allein 1,5 Mill. t in Niedersachsen erzeugt worden, und zwar hauptsächlich im Gebiet zwischen Weser und Ems, und westlich der Ems im Bourtanger Moor. 400 000 t entfallen auf Schleswig-Holstein, 100 000 t auf sonstige Moorgebiete. Das diesjährige Ergebnis ist um So befriedigender, als wegen des langen Winters und aus Mangel an Eisen die Torfsaison mit sechs Wochen Verspätung anlief und neue Bagger verspätet zum Einsatz kamen. Bei etwas günstigeren Anlaufebedingungen werden nächstes Jahr 3 Mill. t zu erreichen sein, wenn das Wetter einigermaßen mithilft. Das neue Baggerprogramm ist genehmigt; 20 Bagger’sind bereits in Auftrag gegeben, und für weitere, Neubauten werden die Eisenmengen von dem Kontingent für das vierte Quartal zur Verfügung gestellt. Gebaut werden künftig nur noch Kleinbagger, die erst dieses Jahr entwickelt t wurden. Für Großbagger ist zuviel Eisen erforderlich: Außerdem setzen Großbagger große Moorflächen voraus, die kaum mehr vorhanden sind. Eine Serie Kleinbagger hat. in diesem Jahr seine Feuerprobe bestanden. Am besten bewährt haben sich Kleinbagger mit einer schrägen Eimerleiter, wie sie schon seit langem von einer Firma an Großbaggern angewandt wurden (System Wielandt). Schläger Anschnitt des Moores verhütet das Einstürzen der Putten; Bagger mit steiler Eimerleiter hinterlassen dagegen, besonders bei ungenügend entwässerten Mooren oder in nassen Jahren, eine "Wildnis", die für den weiteren Ansatz von Baggern unbrauchbar ist.

Durch weitere Steigerung der Torfproduktion wird eine bessere Hausbrand Versorgung erreicht werden; auch wird es möglich sein, weit mehr Brenntorf für die Industrie zu erübrigen. So können die Ziegeleien in Gang kommen und damit kann auch der Aufbau unserer zerstörten Städte und Dörfer in Angriff genommen werden. Die 22 Klinkerwerke auf der Friesischen Wehde in Nordoldenburg sind von Mooren umgeben. Sie verbrauchen nur Torf zum Brennen. Letztes Jahr konnte nur ein einziger Ringofen brennen!

Der Mangel an Brennstoffen ist, wie bekannt, ebenso verhängnisvoll wie die Nahrungsmittelknappheit Die britische Zone verfügt nach Feststellungen über 1 200 000 ha Torfmoore, Bayern über 200 000. Allermindestens ein Viertel hiervon ist aschearmes Hochmoor und würde bei einer Ausheute von 2000 t bis 3000 t je ha nahezu eine runde Milliarde t besten Brenntorf ergeben. Allein im Weser-Ems-Gebiet rechnen wir noch mit 18? 000 ha, die selbst bei der heute schön nachdrücklich betriebenen Ausbeute erst. in 500 Jahren abgetorft sein würden, wenn längst andere Energiequellen erschlossen sein werden. Es ist also ein Gebot der Stunde, die Moore auf dem schnellsten Weg der heutigen Not nutzbar zu machen.

Hierfür kommt in erster Linie Maschinenbetrieb in Betracht. Handstichtorf leidet an Ungleichmäßigkeit, da die verschiedenen Moorschichten nicht miteinander gemischt sind. Er nimmt leicht Wasser auf und enthält auf den Kubikmeter nur etwa das halbe Gewicht von Maschinentorf. Insbesondere aber verlangt er den 3–4fachen Arbeitsaufwand. Er ist also normalerweise nur da. am Platze, wo es sich um Gewinnung für den Eigenverbrauch handelt, besonders im Anschluß an einen bäuerlichen Betrieb und wo wegen früheren unsystematischen Zerschneidens der Moorfläche, Maschinen mit geradliniger Vorwärtsbewegung nicht angewandt werden können. Aber auch die sogenannten Preßtorfmaschinen sollten, nur da eingesetzt werden, wo es unmöglich ist, mit Baggern zu arbeiten, also auf kleineren Parzellen, oder an den Rändern größerer. Moore, da sie bei. einem Bedarf an geschultem Arbeiterstamm von durchschnittlich zwölf Mann im allgemeinen nur elfte Jahreshöchstleistung von 3000 t Torf (entsprechend 1 ha Abtorfung) erreichen. Demgegenüber leistet mit den modernen Torfbaggern ein Stamm von drei Arbeitern int Zweischichtenbetrieb jährlich 12 000–15 000 t Torf (das sind 7–10 ha).

Die Forderung auf Erhöhung der Brenntorferzeugung stößt auf Widerstand bei den Siedlungsleuten. Sie möchten, das noch verfügbare Moor für die Hochmoorkultivierung haben, um neue Siedler ansetzen zu können. Viele ehemalige Bauern aus dem Osten warten auf Land. Seit Erschließung der Moore zwischen Weser und Ems durch den Küstenkanal ist in diesem Gebiet großzügig gesiedelt worden, und zwar ist man in der Weise, vorgegangen, daß man das nicht abgetorfte Hochmoor kultiviert hat. Es ist verständlich wenn sich die Siedlungsgesellschaften wehren, nun kultiviertes Hochmoor zur Abtorfung herzugeben. Das Wird man billigerweise auch nicht verlangen, aber die Siedlungsleute werden, der Not gehorchend, wieder auf die Fehnkultur zurückgreifen, müssen. Für Neukultivierung von Hochmoorflächen sind große Mengen Düngemittel erforderlich, die heute fehlen. Außerdem sind die Gelder zur Kultivierung nicht da, die mehrere Jahre lang zur genügenden Reife des Bodens hineingesteckt werden müssen. Die Erschließung von einem Hektar Hochmoor kostet einschließlich genügender Entwässerung und Vorflutbeschaffung über 1000 RM.