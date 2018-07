Der Augenblick, in dem ein englischer Schatzkanzler die berühmte rote Mappe im Unterhaus öffnet und ihr seine Budget-Rede entnimmt, gehört zu den traditionsgeladenen Augenblicken des britischen parlamentarischen Lebens. In keinem anderen demokratischen Lande ist die öffentliche Anteilnahme an der Verkündung des Staatshaushaltes und der Finanzmaßnahmen so groß wie in England. Die Zeitungen haben stets Extraausgaben vorbereitet, und die City macht an diesem Tage Überstunden. Darum gilt die Geheimhaltung der zu verkündenden Steuerveränderungen als die oberste Pflicht des Schatzkanzlers, der im Kabinett der Senior nach dem Ministerpräsidenten normalerweise Anwärter auf dessen Posten ist. Ein genauer "Fahrplan" der Budget-Rede sorgt dafür, daß von ihrem Beginn um 3 Uhr 15 nachmittags bis um 4 Uhr der Stunde des Londoner Börsenschlusses – nur die allgemeinen Prinzipien der Finanzpolitik erörtert werden, während die konkreten Steuerveränderungen erst einige Minuten nach 4 Uhr durch den Mund des Schatzkanzlers bekannt werden.

Die gemessene Feierlichkeit, mit der diese Tradition seit mehr als einem Jahrhundert gewahrt wird. läßt die Ungeheuerlichkeit der lässigen Art erkennen, mit der Hugh Dalton. Eton-Schüler, einer der führenden. Wirtschaftstheoretiker der Labour-Party und seit ihrer Regierungsübernahme im Juli 1945 englischer Schatzkanzler, auf dem Wege zur Budget-Erklärung im Unterhause einem parlamentarischen Korrespondenten der Abendzeitung "Star" die wichtigsten Steuerveränderungen mitteilte, bevor sie das Unterhaus erfuhr. Die Zeitung konnte die Information noch vor Börsenschluß veröffentlichen. Theoretisch war damit die Gelegenheit zu Spekulationen in Vorkenntnis des Budgets gegeben. Praktisch dürfte es dazu kaum gekommen sein, denn nicht einmal die Redaktion des Blattes, geschweige denn der Leser in der City, wußte, daß es sich um eine autoritative Information, nicht nur um eine kluge Kombination handelte. Es besteht also moralisch keinerlei Parallele zu der letzten Budget-Indiskretion, die 1936 ein Freund von MacDonald, der damalige Kolonialminister "Jim" Thomas beging, als er eines schönen Wochenendes sich einem Freunde für einige gelungene Tips bei Pferderennen durch die Mitteilung über eine bevorstehende Einkommensteuererhöhung – erkenntlich zeigte. Dieser Freund nutzte die Kenntnis, indem er sich und andere, gegen eine derartige Einkommensteuererhöhung bei Lloyds versicherte – man kann sich ja in England bei entsprechender Prämienzahlung gegen so ziemlich alles versichern–womit dann, als die Zusammenhänge bekannt wurden, sich das Ausscheiden des Kolonialminister" aus der Regierung (jedoch nicht aus dem Parlament) notwendig machte. – Selbst konservative Gegner, haben im Falle Dalton erklärt, eigentlich genüge die sofort am nächsten Tage von Dalton dem Unterhaus angebotene Entschuldigung. Doch die Strenge bei der Anwendung der parlamentarischen Spielregeln ließ es Attlee richtig erscheinen, das RückrittsangeboDaltons anzunehmen und der politischen Laufbahn des 60jährigen Schatzkanzlers vorläufig ein Ende zu machen.

Das "Rätsel Dalton" zu lösen, soll von einem parlamentarischen Untersuchungsausschuß versucht werden. Doch bevor noch das Unterhaus über die Zweckmäßigkeit einer Untersuchung beraten konnte, sind in der englischen Öffentlichkeit Vermutungen aufgetaucht, daß Daltons Indiskretion einer politischen Lebensmüdigkeit entsprungen sein könnte, veranlaßt durch sachliche Gegensätze zu dem aufsteigenden Stern der Labour-Regierung: dem erst kürzlich mit weitgehenden Vollmachten für die Wirtschaftspolitik ausgestatteten und jetzt zum Schatzkanzler (unter Beibehaltung dieser Vollmachten) bestellten Sir Stafford Cripps. Es ist bekannt geworden, daß die seit langem bestehenden Meinungsverschiedenheiten zwischen Dalton und Cripps gabs. Für und Wider des jetzt vorgelegten Zwischenbudgets auf die Spitze getrieben worden sind, und daß Dalton gegen seinen Willen auf Beschluß des Kabinetts dieses Zwischenbudget zur Abschöpfung des Kaufkraftüberhangs aisgearbeitet hat.

Dieses Budget hat ziemlich allgemein eine schlechte Aufnahme, als eine Sammlung von Halbheiten, gefunden. Die Erhöhung der Körperschaftssteuer wurde von der Börse mit einer Hausse in Industriepapieren, und nicht, wie dies vielfach gewünscht worden war, mit einer stärkerer. Nachfrage nach Staatsrenten beantwortet. Die Steuer auf Fußballwetten und Hunderennen wird als ungeeignet bezeichnet, um von den vielen Tausenden von Arbeitskräften, die mit diesen Massen Vergnügungen befaßt sind, etliche für die Exportanstrengungen, der Industrie freizumachen. Die Erhöhung der Umsatzsteuer gilt als ungenügend, um der Öffentlichkeit den Ernst der notwendigen eigenen Einschränknngen zur Vermehrung der Exportgüter beizubringen. –

Das zentrale Problem, die Erhöhung der Arbeitsleistung und der Zwang zu größerer Spartätigkeit, die einen entsprechenden Konsumverzicht bedeuten würde, erscheint den Kritikern von Daltons Budget (und, so scheint es, auch seinem Gegenspieler und Nachfolger Cripps) nicht gelöst. Der politische Selbstmord Dakota hat den Weg für die finanzpolitischen Maßnahmen freigemacht, die Cripps zur Überwindung der englischen Wirtschaftsschwierigkeiten für erforderlich hält, Schwierigkeiten, die in der Anpassung an die zu knappe Dollardecke durch Exportsteigerung und Einfuhrkürzung ihre Ursache haben. Hierin liegt der tiefere Sinn im dramatischen Zwischenfall der Indiskretion Daltons, dessen Ausscheiden aus dem Kabinett die Einheitlichkeit der wirtschaftspolitischen Linie in der Regierung Attlee zweifellos steigert. Gw.