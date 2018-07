Unterhaus und Oberhaus Großbritanniens haben sich in den letzten drei Wochen mit Deutschland und der Lage der britischen Besatzungszone befaßt, Wirtschaftseinheit, Demontage, Entnazifizierung, Ernährungslage bildeten die sachlichen Hintergründe einer Debatte, von der auch der deutsche Beobachter nur feststellen kann, daß sie ein erstaunliches Maß genauester Information und leidenschaftsloser Sachlichkeit bei den verschiedenen Abgeordneten beider Häuser erkennen ließ. Daß die britische Regierung sowohl wie die Alliierten schlechthin sich über ihre Deutschland-Politik herbe Dinge sagen lassen mußten, blieb dabei unvermeidlich, denn die letzten Ursachen der heutigendeutschen Situation wurden von keinem Geringeren als dem Vorgänger Lord Pakenhams, John Hynd, mit den Worten gekennzeichnet: "Diese letzten Ursachen sind einfach, daß die Alliierten selbst verfehlt haben, die Bedingungen zu schaffen, auf die sie sich geeinigt hatten, als sie die Verantwortung für die Besetzung Deutschlands übernahmen." –

Es lag inder Natur der Sache, daß die Demontage schon in der Unterhausdebatte Ende Oktober in den Mittelpunkt der Diskussion geriet. An keiner Frage muß sich so wie an dieser entscheiden, ob die Gesichtspunktewirtschaftlicher Vernunft maßgebendsein sollen. In den Argumenten der Unterhaus-Abgeordneten überwogen sie und damit die Zweifel an der Zweckmäßigkeit der Demontagepolitik. Auch hier war es wieder Hynd, der – durchaus überraschend für die Deutschen, die ihn in weniger positiver Erinnerung haben – den wirtschaftlichenWidersinn der Demontagepolitik nahezuklassisch formulierte. "Ich habe", so sagte er, "niemals die Wirtschaftlichkeit verstehen können, 2000 Mann für zwölf Monatean dieArbeit zu setzen, um eine rostige, alte Stahlfabrik zu demontieren, sie abzubrechen, die Teile zu kennzeichnen, sie in Kisten zu verpacken und sie in irgendein anderes Land zu senden, wo es wahrscheinlich zwei oderdrei Jahre beanspruchen wird, die Fabrik wieder aufzubauen, und wo in vier oder fünf Jahren irgend jemand eine veraltete, rostige Fabrik haben wird, während man, hätte man sie in Deutschland Stahl produzieren lassen, in dem gleichen Zeitraum wahrscheinlich, und ohne jeden Verlust, eine moderne und gut ausgestattete Fabrik hätte aufbauen können." Die ganze Politik sei beschattet von der Furcht vor dem sogenannten "Kriegspotential", so daß heute vom rollenden Material bis zum – wollenen Hemd alles als Kriegspotential betrachtet werde.

Indessen, abgesehen von der Fülle sehr konstruktiver Kritik, brachte die Unterhausdebatte immerhin zu diesem Thema die bündige und von parallelen Erklärungen Clays unterstützte Versicherung Bevins zu der Frage, ob dies nun wenigstens auch das Ende der Reparationen darstelle: "Soweit es sich um uns handelt – vorbehaltlich derIndustrien, über die noch entschieden werden muß –sage ich den Deutschen für die Zwecke ihrer eignen Wirtschaft: Dies ist das Ende".

Im Oberhaus wurde der Tenor der Pakenham-Rededeutlich bestimmt durch die Schatten, die die entscheidungsvolle Londoner Außenministerkonferenz auf das deutsche Thema wirft. Das wurde besonders klar, als Lord Pakenham im Hinblick aufdie Nichtverwirklichung der in Potsdam vereinbarten Wirtschaftseinheit erklärte: "Wir sind jedoch entschlossen, daß unsere Behörden in Deutschland künftig vor erfüllbare Aufgaben gestellt werden, gleichgültig, welchen Ausgangdie Novemberkonferenz haben wird." Allerdings weist diese Entschlossenheit zugleich auf jene Perspektive hin, die im Interesse Deutschland nur zu den politischen Alpträumen zählen kann, und die von Lord Pakenham als der "nächst beste Ausweg" bezeichnet worden ist, wenngleich vom Seiten des Foreign Office gerade dieser Tage wieder versichert worden ist, daß ein fertiger Plan, für die"nächstbeste Lösung", also die Schaffung eines getrennten, souveränen Westdeutschland, noch nicht bestehe. –tz.