Es gibt in der Welt viele, die glauben, daß die Verhandlungen zur Vorbereitung eines deutschen Friedensvertrages nichts Weiter sind oder sogar sein sollen als Verhandlungen zur Vorbereitung eines dritten Weltkrieges. Dies rührt daher daß es offenbar heute nur eine einzige Macht gibt, die die Welt beherrscht: FurchtFurcht, die das Denken des einfachen Mannes von der Straße ebenso gefangenhält, wie sie die Politik der Kabinette bestimmt.

Die Russen fürchten, daß die "kapitalistischen" Mächte sprungbereit stehen, um ihr Reich zu überfallen und ihre Ordnung zu zerstören. Sie fürchten auch jeden Rückschlag, der ihrer Politik im Spiel der Mächte auf friedliche Weise drohen könnte: Die Sowjets haben ihren Völkern nicht viel zu bieten. Das kann nicht anders sein bei einer Regierung die das Leben des einzelnen und die Freiheit seines Denkens für nichts achtet im Vergleich zu den materialistischen Zielen eines industriellen Aufbaus und einer rasanten Aufrüstung. Wer den Menschen zum Roboter erniedrigt, kann nicht auf seine Anhänglichkeit bauen. So haben sie – sonst so eifersüchtig wachsam in der Einhaltung von Verträgen – in Polen, Rumänien, Ungarn, Jugoslawien und Bulgarien die Abmachungen von Jalta und Potsdam verletzt, die demokratisch denkenden Parteien brutal unterdrückt, und so halten sie auch die Tschechoslowakei in eisernem Griff, um sie gefügig zu machen. Die russischen Truppen; haben die westliche Freiheit kennengelernt, sie haben gesehen, daß Zivilisation und Kultur in den Demokratien höher stehen als unter der russischen Diktatur. So müssen denn die Herren des Kremls ihnen beweisen, daß die Welt russisch wird, wo der russische Soldat hinkommt, aus Furcht, er könne glauben, es lebe sich besser in anderen Ländern als daheim. –

Moskau fürchtet den Marshallplan. Gelänge er, dann würde ein Teil Europas schnell genesen. Wo Jetzt noch Elend und Unsicherheit herrschen, könnte das Leben erträglich werden. Vor den Toren des russischen- Reiches würden dann Länder liegen, in denen die Menschen sich frei und sicher fühlen und doch weniger zu entbehren brauchen als unter derrussischen Diktatur. Müßte dies nicht aufreizend wirken auf die von Rußland vergewaltigten Völker? Wäre doch nur erst ganz Europa russisch, man könnte endlich ruhig schlafen im Kreml. Was es noch in der Welt an demokratischen Ländern gäbe, wäre weit entfernt, man könnte sich absperren und darauf vertrauen, daß kein lockendes Beispiel mehr die russische Ordnung stören wird.

So glaubt man also aus Furcht, sich verteidigen und alles tun zu müssen, um den Marshallplan zu stören. Man hat ja in den Ländern Europas kommunistische Parteien, die gefügig sind und blind gehorchen. In Paris Marseille, Mailand, Rom Wird auf den Straßen gekämpft legen Streiks Verkehr und Wirtschaft lahm. Deutschland vor allem darf nicht zur Ruhe kommen. Hier hat man Pfänder in der Hand. Man hat eine Zone, die militärisch besetzt ist und die man russifizieren kann. Man bestärkt die Polen, daß sie die unrechtmäßig in Besitz genommenen Gebiete nicht hergeben, und gaukelt den Deutschen vor, es ließe sich über eine Grenzverschiebung verhandeln. Man fürchtet sich auch hier – im Besitz der Macht –, denn es gibt noch ein anderes. Deutschland, eines, das jenseits des Eisernen Vorhangs liegt. Man fürchtet die Einheit, wenn sie nicht nach russischem Muster erfolgt, und noch mehr glaubt man die Teilung fürchten zu müssen, weil das Streben nach Einheit im deutschen Volk nicht auslöschen wird. So wünscht man einstweilen, die bestehende Unsicherheit zu bewahren, nichts gewähren zu müssen und alles in der Schwebe zu halten, bis man stark genug ist, un eine russische Lösung durchzusetzen. Furcht ist es, was die Politik des Kremls bestimmt.

Furcht bewegt auch die westlichen Mächte. Sie sehen, wie Rußland seine Grenzen vorschiebt, sie spüren überall in der Welt, wie seine fanatisierten Vortrupps wühlen und kämpfen Wo sich Staatsmänner am Verhandlungstisch treffen und es sind Russen dabei, scheitert jede Verständigung, kommt es zu keiner Lösung in wichtigen Fragen. Wo man gemeinsam handeln sollte in Japan, in Korea, an den Dardanellen, in Griechenland, Österreich und Deutschland, stehen die Ideen der demokratischen Freiheit und der russischen Diktatur einander unversöhnlich gegenüber. Was die Sowjets für Verteidigung halten, fürchten die Westmächte als Angriff.

Sie wissen, wie fieberhaft die Russen an der Entwicklung der Atombombe arbeiten; es ist ihnen bekannt, daß die Raketenwaffe von den Sowjets vervollkommnet worden ist. Wer, im Besitz dieser Waffen, einen neuen Krieg als erster vom Zaune bricht, den unvorbereiteten Gegner überfällt, kann ihn gleich zu Anfang so zu Boden schlagen, daß er sich nicht mehr erheben kann. Ein zweites Pearl Harbour würde fürchterliche Folgen haben. Und kann man von einer Diktatur, die sich jeder Kontrolle entzieht, anderes erwarten als Gewalt? Geht Rußland nicht auf die Beherrschung der Welt aus, um jene Weltrevolution des Kommunismus herbeizuführen, von der seine Staatsmänner immer wieder sprechen? Ist nicht die neugegründete Kommform ein Beweis, daß diese Absicht nicht aufgegeben ist? Hat man nicht Grund, sich zu fürchten, und kann diese Furcht anders beseitigt, werden, als indem man Rußland bekämpft und die diktatorische Macht bricht, mit der es fremde Völker vergewaltigt und unterjocht?

Die Welt ist sichtbar in zwei Lager gespalten, und der Westen fürchtet, daß das russische Lager bösartig und ruchlos einen Angriff plant und vorbereitet, um das andere Lager zu vernichten, daß es, bereit ist, die Welt in Flammen zu setzen, um auf Ruinen und Trümmern die Fahne der Diktatur zu hissen. Und da ist ein Land. Deutschland das man mit Sorge und Furcht betrachtet. Wenn man ihm seine Einheit wiedergibt. ihm eine eigene Regierung gestattet, wohin wird es sich wenden, Nach dem Westen oder dem Osten? Man hat es törichterweise verstümmelt; Russen. Polen und Franzosen haben ihm große und wertvolle Gebiete geraubt Und jetzt fragt man sich voller Furcht, wer diesem armen, zertretenen, zum Leben unfähigen Lande mehr bieten kann, der Westen oder der Osten, der Westen durch Kredite, Ernährung, gewerblichen Aufbau und Export, der Osten durch Rückgabe von Land, das uns ja in Wahrheit gehört, durch wirtschaftliche Verflechtung und Lieferung von Rohstoffen. Es klingt uns wie Hohn, daß man so fragt, und doch: so seltsame Blüten treibt die Furcht.