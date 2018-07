In amerikanischer Kriegsgefangenschaft jenseits – des Atlantiks, und in merklicher Schulung an nicht nur "drüben" bestimmenden Vorbildern wurde diese bestürzend komprimierte und kompromißlose Erzählung verfaßt; und anläßlich eines Schriftstellerwettbewerbs einer in Amerika hinter Stacheldraht erschienenen Kriegsgefangenenzeitung wurde sie preisgekrönt.