Als am 15. August Glocken und Böllerschüsse die Zwillingsgeburt der neuen Dominions Indische Union und Pakistan Verkündeten, schien, eine friedliche Entwicklung keineswegs garantiert. Der Bürgerkrieg zwischen Hindus und Sikhs auf der einen, Moslemsauf der anderen Seite stand unmittelbar, vor der Tür und niemand hätte damals die Ausrufung des Jahad, des Heiligen Krieges durch Fanatiker verhindern, können. Das Eiltempo, mit dem die Engländer in das letzte Stadium der Verhandlungen unter Lord Mountbatten eintraten, wurde von den 20 000 Toten diktiert, die in lokalen Unruhen schon vor dem Unabhängigkeitstag Opfer der Spannungen geworden waren. Jede Verzögerung konnte damals die Katastrophe auslösen. Noch am Vorabend der Unabhängigkeitsfeiern in der Nacht zum 15. August begann der Hexentanz beiderseits der neugeschaffenen Grenzlinie im Punjab, bis er im viertägigen Blutbad von Lahore seine schreckliche Krönung fand.

Heute stehen die Ereignisse in Kaschmir im Vordergrund, zumal die große Umsiedlung im Punjab tatsächlich so gut wie abgeschlossen ist; es wohnt kein Hindu, kein Sikh mehr westlich und kein Moslem mehr östlich der zwischen Lahore und Amritsar gezogenen Grenze, es sei denn in schnell errichteten Auffanglagern und in Erwartung (eines baldigen Abtransports. Aber diese Transaktion hat eine Million Menschenleben gekostet, Mord, Krankheit, Hunger und Erschöpfung haben erbarmungslos ihre Opfer gefordert. Drei Millionen Hindus und Sikhs haben in Panik und Angst ums nackte Leben die neue Grenze von Westen nach Osten, und vier Millionen Moslems in Terror und Furcht die gleiche Grenze unter Zurücklassung ihrer gesamten Habe in der entgegengesetzten Richtung – überschritten. Wir in Deutschland sind wahrscheinlich am ehesten in der Lage, zu begreifen, was das heißt. –

"Pakistan gleich Kabaristan" hieß es früher bei den Sikhs; "Pakistan gleich Friedhof"! In Lahore und Amritsar gleichen heute weite Straßenzüge; den Ruinenfeldern deutscher Städte; mindestens 150 mittlere Ortschaften sind vollkommen niedergebrannt. Das Bewässerungssystem, von niemandem betreut, wird nur in monatelanger Arbeit wieder in Gang zu bringen sein. Riesige Überschwemmungen haben die Einbringung der alten Ernte und die Aussaat einer neuen verhindert, so daß eine – Hungersnot gar nicht zu vermeiden ist. Dreißigtausend landwirtschaftliche -Genossenschaften sind auseinandergerissen, die Grundbuchämter zerstört, die öffentlichen Kassen leer, und nur an wenigen Orten funktionieren schon die neuen Behörden. In Lahore hat nicht eine einzige Bank geöffnet, weil alle Bankangestellten Hindus waren; trotzdem aber schätzen englische Kenner, daß mindestens eine Milliarde Rupien, also dreihundert Millionen Dollar, die Flucht über die Grenze in die Indische Union angetreten haben. Ruhe im Punjab? Ja, aber es scheint wirklich eine Grabesruhe zu sein.

Inzwischen stehen nun zwei neue Probleme im Vordergrund: die Haltung der Fürstentümer und der Krieg in Kaschmir. Das Gesetz über die indische Unabhängigkeit überließ den Fürstenstaaten die Wahl, sich der Indischen Union oder Pakistan anzuschließen oder unabhängig von beiden, zu bleiben. Die Fürsten haben zunächst fast alle versucht, sich diese dritte Möglichkeit zunutze zu machen; unter der Führung der Kleinstaaten Rajputanas entstand die Bewegung zum Zusammenschluß, für die Schaffung eines Staates "Rajistan", der-neben der Indischen Union und Pakistan den "dritten Bestandteil Indiens abgeben sollte. Als aber Patiala dabei nicht mitmachte und die ganz Großen auch dieser dritten Formation gegenüber ihre Unabhängigkeit aufrechterhalten wollten, brach der Plan Rajistan zusammen. Wie viele--der 563 Fürstentümer Indiens sich heute schon definitiv entschlossen haben, läßt sich einstweilen noch nicht übersehen.

Ganz allgemein kann man feststellen, daß bisher offenbar die Indische Union in allen strittigen Fällen der stärkere Magnet für die Fürstenstaaten gewesen, ist; auch da, wo geographische Voraussetzungen nicht den Anschluß an die Union als den einzig gangbaren Weg erscheinen ließen, haben Fürsten für die Union optiert. Mehr", der sowohl mit Samthandschuhen als auch mit der Eisenfaust operierte, hat seinen Gegenspieler Jinnah sichtlich an die Wand gedrückt. Was an Kleinstaaten innerhalb der Grenzen der Union lag, ist jedenfalls restlos zu ihr gestoßen und von den größeren und großen Staaten haben, nach Verhandlungen, auch Travancore; Jaipur, Jodhpur, Bikanir, Gwalior, Baroda und Mysore ihre Bereitwilligkeit zu ernennen gegeben, im Rahmen der Union ihre Zukunft zu gestalten. Mit Hyderabad, dem größten aller Fürstentümer und einigen anderen sind sogenannte standstill agreements abgeschlossen, die die Entscheidung über das künftige Verhältnis um zwölf Monate vertagen. Nur dort, wo Moslem-Völkerschaften durch Hinduherrscher oder Hindu-Völkerschaften durch Moslemherrscher repräsentiert und regiert werden, ist noch nicht in allen Fällen geklärt, ob die Völker oder ihre Herrscher ihr die künftige Zugehörigkeit der Staaten entscheiden werden. Dort, wo diese Staaten nahe der Grenze zwischen Pakistan und der Union liegen, ist et zu wirklichen Konflikten gekommen. Junagadh und Nawanagar auf der Halbinsel Kathiawar sind Beispiele dafür; dort hat die Union trotz gegenteiliger Entschließung der mohammedanischen Herrscher Ihre Truppen einmarschieren lassen und auf Proteste Pakistans mit dem Vorschlag einer Volksabstimmung unter UNO-Kontrolle geantwortet Dagegen hat der mohammedanische Herrscher von Cutch um Aufnahme in die Union ersucht.

Kaschmir ist aus der Reihe der Staaten, für welche Volksabstimmung vorgesehen sind, deswegen in eine Sonderstellung gerückt, weil es rieb bei dem Bergparadies im Norden nicht nur um den größten und reichsten der umstrittenen, sondern auch um den Grenzstaat nach Nordwesten – das traditionelle Einfallstot. der früheren Eroberer Indiens – handelt. Kaschmir hat Holz, Kohle, umgehobene Bodenschätze und unangezapfte Wasserkräfte; sein Reichtum würde für Pakistan wahrscheinlich die seiner Wirtschaft fehlende Lebensfähigkeit bringen können. Für die Union aber bedeutet der Besitz von Kaschmir Sicherheit vor Eindringlingen – und außerdem ist es die Heimat des Brahminen Nehru. Als der Hinduhernscher Kaschmirs deswegen um Aufnahme in die Union nachsuchte, konnte, sie ihm nicht abgeschlagen werden, obwohl bekannt war, daß achtzig Prozent der vier Millionen Einwohner Kaschmirs Moslems sind. Sie sind ja nicht alle Anhänger der Moslemliga Jinnahs.

Allerdings, es muß festgehalten werden, daß Kaschmirs Herrscher sich zum Anschluß erst entschloß, als eine mohammedanische, Gruppe im Lande die Republik ausrief und die wilden Bergvölker des Nordwestens, die Afridis, Mazirds, Mahsouds, Afghanen und Murmanen, sengend. plündernd und gut bewaffnet, ins Land einfielen, zum Teil über die Grenze von Pakistani Hätten sie sich nicht so lange mit Plündern aufgehalten, dann wären sie wahrscheinlich inzwischen schon im Besitz der Hauptstadt Srinagar, und man müßte ihren weiteren Vormarsch auf Amritsar mit Besorgnis erwarten. So aber konnte die Union rechtzeitig Luftlandetruppen der gefürchteten Sikhs in Srinagar absetzen, die in den letzten Tagen die drohende Umzingelung der-Stadt durchbrachen und die Bauden zurückgeworfen haben. Die Kämpfe werden sich aber wohl noch geraume Zeit hinziehen.

Wenn sich aus dem Chaos von Völkerwanderung und Bürgerkrieg einstweilen auch noch nicht die festen Konturen eines neuen zweistaatigen Indiens abzeichnen, so erscheint die Hoffnung doch begründet, daß nach der Umsiedlung und angesichts der Unhaltbarkeit der heutigen Zustände die Einsicht wächst, daß nur in gemeinsamem Bemühen die Ordnung – wiederhergestellt und wenigstens eine wirtschaftliche Einheit für die beiden Dominien gefunden werden sollte. Wilhelm Schulze