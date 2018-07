Walter Kolbenhoff: Von unserem Fleisch und Blut Nymphenburger Verlagshandlung, München.

In amerikanischer Kriegsgefangenschaft jenseits – des Atlantiks, und in merklicher Schulung an nicht nur "drüben" bestimmenden Vorbildern wurde diese bestürzend komprimierte und kompromißlose Erzählung verfaßt; und anläßlich eines Schriftstellerwettbewerbs einer in Amerika hinter Stacheldraht erschienenen Kriegsgefangenenzeitung wurde sie preisgekrönt. Ihren Gegenstand bildet die Abrechnung mit jenem halberwachsenen Landsknechts- und Freibeutertypus, dem, als eins seiner entsetzlichsten Gewaltstücke, das totalitäre Regime von Kriegsjahr zu Kriegsjahr üppiger und gewissenloser hervorzutreiben verstanden hat. Mit ätzender Sünde spürt Kolbenhoff den Irrwegen eines jener depravierten Rohlinge zwischen den Trümmern einer zerbombten und zerschossenen Stadt nach, deren Ruinen kaum mehr Bewohner bergen, indessen die halb verschütteten Straßenfluchten schon die Patrouillen und Panzer der "anderen Seite" durchziehen. Steht am Anfang ein zynischer Mord, so wiederholt sich solche nackte Untat am Ende der Irrfahrt jenes jeglichem Gesetz Entlaufenden (und dabei in den Irrwahn des Gehorsams gegenüber einer brutalen "Führung" Verrannten) auf noch weit abscheulichere Weise. – Die bedrängende Plastizität von Gestalt und Schauplatz dient einer geistigen, kämpferischen Zielsetzung. Dokumentation jüngster Vergangenheit ist ebenso gemeint wie deren Bezwingung. Aus der Feder eines deutschen Erzählers von Rang dürfte dies Buch die erste – literarisch gültig bleibende Fixierung dessen sein, was nicht allein "Nihilismus" des Krieges, vordemschlechtweg "Schuld" heißen muß. Die Erzählung liest sich gleichsam wie eine Bußübun

Ernst Hardt: Ritt nach Kap Spartell und andere. Erzählungen. Balduin Pick Verlag, Köln.

Eint die meisten dieser packend gespannten Erzählungen, deren Prolog eine leichtfüßige Satire abgibt, die gemeinsame Szenerie mittelmeerischer Landschaft, so eignet ihnen nicht minder auch jenes echt novellistische Element des "Unerhörten"; von dem Goethes Definition spricht. Über die befreiende Kurzweil, welche die Lektüre schenkt, hinaus spiegelt sie vielfältig und durchsichtig jenes unerschöpflich Geheimnishafte, das allen Äußerungen ungebrochenen und noch magisch in sich gebundenen naturhaften Lebens innewohnt. Rahmen und Vordergrund freilich entstammen einer salutierten bürgerlichen Zivilisation, die längst in Fischer zerprellt. ist. Hansgeorg Maier