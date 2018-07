, Wir halfen :lätige j>eKKg Ain Satz- hf c i ; " :- äaf der- Krieg 3?r Vater alle? Dinge sei. Diese, aus : außermiiseKiekäfiSidiev Gedanken stammct ile Phila sopfüe, KOT iw ()i di$ tttetiizmifclieBattteTielcgie beeinflußt wsA iie zu einer ködtst eitifeitigen Veredlung &ber dai Vtrhälnns <vo Mtksdt twd äen icgCMtimtcn parasitären Mikroben gejiAfi, Der bekannte Tiibm ger Kliniker. Prof. HSrlug hat nun die Frage auf- ; " gftyorc, zu welchen SAHtste u man "m 6er Paheno- togie gelangen kannwen man die Beziehungen zw rsAe Mensds md Mihobe mie? am GesichtsPunkt eiüer von der Natur versuchte Symbiose , betrachtet "pflanzen, Tiere und Menschen wcrden voa Paiasiten von. Mikroben nnd Viren befallen. Bas ist, von ihnen aas, gesehen, der Angriff einer parasitären Unterwelt. Scfion in den ersten Epochen des höher organisierten;LebeBs uaftiH dieser "Krieg" der Mikroben, und Viren gegen aas ,höher organi, eierte. Leben seinen Anfang. Bie Zahl, dtt Infek tionen njif ausgesprodien farasitärem Charakter tieg mit steifender Organisationshöhe der ©iganistaen. Beirr Menschen hat sie ein Msxi üiian erreicht. Aber Jer Zustand, deäwtr heute feststellen können, istaar eine Phase eines langfeni ablaufenden EnfwicH inig6prozess es, der beim Menschen im Laufe seines Aufstieges auch, dfe Bispcssitionea für bestimmte Infektionskrankheiten aufnimmt, während die Wirkungen anderer Erreger durch die Afewehrkrafte", die, dieNatur dem "Menschen , eingepflanzt hat bereits paralysiert Wurden. Der Mensch ist" "zu ihrem- natürlichen . Eebensraum "sie; wiederwn sind" "zurti Svmhionten d e s Menschen geworden Aus Infelction "u "ie t !er ij Mensch und keine üb rjrifeiiJ? r:;ienschaft bei Mikroberf genau sc vif ~~"- wA oei jenen Viren,, die nacls dea Feststelhingen Stanley, ßutenandcs und anderer eben ganz "zweifellos als chemische Moleküle za gelten haben.

"Symbiose — das Wort wurde im Jahre 1879 von dein Straßburger Botaniker und MikrobioIpgen de Bary geprägt und bedeutet: Leben in der Gemeinschaft — ist eine bis dahin wenig oder gtr nicht beachtete Form übermdividuelleii Lebeng. Flechten zum Beispiel sind merkwürdige Doppelwesen von Pilz und Alge, die in einer langen : ammesgeschichtlichen Entwicklung m dieser Lebensgemeinschaft gekommen sind, von der jed Partner seinen Vorteil hat. Sie haben sich in einer Umwelt getroffen, die gestaltend auf sie gewirkt, sie zur übergeordneten Einheit gebildet hat, ohne dal wir wisse, wie das geschehen ist. Der Holländer Beijernick hat ein syinbiotisches Verhältnis zwischen Leguminosen und Bakterien entdeck!, das eine übergecftdiiete, beiden Partner Nutzen bringende Lebensgemeinschaft entwickelt; Ätu einem ursprünglich parasitären Verhältnis ist ia langsamer Anpassung, der beiden Organismen aneinander eme ideale Symbiose geworden Solchen und ähnlichen Entdeckungen taten sich der Symbiologie genannten Wissenschaft auf, in der Paul Buchner zu einem fährenden Forscher wurde. Am Ende seines richtunggebenden, und umfassenden Weikes "Tier und Pflanze in Symbiose" kam ei zu der recht nachdenklich stimmenden FestStellung: das Studium zahlloser Symbiosen lehre, daß sich die Träger der Symbiose wie eine urteilsfähige und entsprechend handelnde Persönlichkeit veiialfen" Dem Sti, ?ines Insekts (Blattlaus) bei der Ribks e foct J der PP we (Fhe oder Linde) evn eieersarviges j;"ch?hen da mit einem anderen dem Lfben du Pflanje, dienenden Vorgang nicht verglichen weiden kann. Es entsteht die aannte "Galle". Sie dient nicht ier Pflanze, eondein dem laselt. Sie stellt ein die Eier des Insekts umschließendes, sie in ausgezeichneter "Weis schützendes und gleichseitig nährendes Gc- webe dar Für gewöhnlich legt die Pflaine nach eußen die verschiedensten Schutzeinrichtungen, au. Sie sind chemisch oder raechan iech wirkender Art, wie z. B die Gerbstoifansaminlungen ia den t Rindenschichten, Dornen, Stacheln, verhaarte Schöpfe und dergleichen. Aber auf den Stich der Blattlaus hin wird ein ungewöhnliche und, fn einen Einzelerscheinungen recht neuartiges, kompliziertes und vielgestaltiges Geschehen ausgelöst. Es bildet sich das Gewebe der Galle, in seinem Inneren wachsen nährstoffreiche Substanzen: litfeiß, "Fett, Kohlehydrate, Safe und Wasser führende Zellen. Sie stellen für die heranwachsenden Larven eine Speisekammer dar. Wenn die vortäte aufgezehrt sind, werden sie von der Pflanze neu gebildet. In manchen Fällen findet das herangewachsene Tierchen selbst den Weg ins Freie, indem es sich durch die es umgebenden Schichten der Galle hindurchnagtj bei den J)eckelgallen" wiederum hilft die Pflanze selbst den Larven, ia die Außenwelt zu kominen: durch eine Abschnürurig in der Wand der "Galle", die sich zu gegebener Zeit löst und dem Tierchen den Weg in ds lockende tic! gefährliche Freiheit öffnet. Viel wundersamer ist, was bei de "Ambrosiagalkn" geschieht. Hier wirken in einen überindividuellen Zusammenhang drei Lebewesen Pflanze, Insekt und Pilz, zusammen. Der Pilz wird von der Insektenmutter dem Ei bei der Ablage in die Pflanze mitgegeben. Er vermehrt sich im Innern der Galle und dient den anskriechenden Larven zur Speise, indem er die aus der Pflanze gezogenen Nährstoffe in eine für die Larven bekömmliche Nahrung umwandelt. In diesen Fällen eines durchaus einseitig freundschaftlichen "Verhaltens hat die Pflanze, soviel wir wissen, keinen Vorteil. Wäre dies aber der Fall, so wäre der Vorgang nicht weniger "geheimnisvoll. Dje Pflanze — so meinen einige Forscher — handelt im Banne einer "fremddienlichen Zweckmäßigkeit". Sie "stelle gleichsam ein Organ in einem höheren Lebenszusainmenhang dar. Die Gallenbildung ak Tätigkeit der Pflanze " werde von dem Lebeniplan der Insekten gesteuert. . Da alles deute sinnfällig genug auf überißdividuelle Lebensiusaiiimenhänge — Damit tritt deutlich genug die interessante Frage nachdein itfcergr eifen<ka Zentrum einer brganisiere&iden Instanz auf.

Der Tübinger Kliniker F. O. Hörin g hat diese Erkenntnis auf die medizinische Lehre voa der Infektion angewendet Er versucht zu beweisen, daß ganz allgemein der Parasitismus nur ein Speziaifall der Symbiose ei- Er entspreche einer primitiveren Stufe der Entwicklung: als die ausgeglichene Symbiose, die den Idealfall einer gegenseitigen Gewöhnung der einstigen Parasiten und der Wirte aneinander darstelle. In ihr haben sich die infektiösen Agentien und die höheren O?ga Bisroen zu einer fiberindividüellen Lebensgemeinschaft zusammengefunden.

Bei neugeborenen Menschen ist fa Verdautsngefanal steril. Aber schon in dea ersten Stunden nach der Geburt beginnt die Infektion. Vom Mund und vom After her dringen Aufiemveltekehne in den jungen OrgankmiM ein. Si gehöpen zu seiner Umwelt wie die Luft und die Sonne. Dann setzen die Schleimhäute mit ihrem Äbwehrkampf" ein. Er wird mit stofflichen Mitteln geführt, denn sie sondern keimwidrige Substanzen ob, durch die viele Keime zugnui de gehen. Aber manche voa ihnen behaiipten eich und setzen sich im Organismus fest. Sie beweisen sich als angepaßt. So komm t €3 im Laufe des <3ese]iehens zu einer mehr oder weniger charakteristischen Mund Magen Darjnflora — zu einer Symbiose zwischeä Keim und Schleknhautzellen, in der die Keime von der Schleimhaut wuchsstoffartige, für ihre Entwicklung und Ausbreitung wichtige Stoffe erhalten, während die Keime die Schleimhaut mit ihren StoffwechselProdukten versorgen. Beide Partner, Keim, und Zelle, haben von einander Nutzen, Aus Feinden Ist eine Lebensgemeinschaft geworden.

Es kt eine grundlegende Erkenntnis der Biologie, daß e n bestimmter Organtomjg neb durch seine Umwelt das geworden ist WM er Ist, Sie übt auf den Organismus einengestalta uslöwii den Einfluß aus "Und in 1 dieser Umwelt sind ans euch die Mikroorganismen und Viren, zu denen <kf Makroorganismus in Beziehung tritt In ihr find seit Jahrtausenden eine gegenseitige- BeelnfiuMuaf und Anpassung statt So wird das beiderseitig Auskommen ermöglicht. In der Entwicklungia eines solchen in langen Epochen erfolgenden Aa> passungsgeschehene stehen wir mitten drin. Ws wir an Makroorganismen und Keimen ia gtands nd kranken Tagen als Folgen ihres gemeinsames Wirkens i die gleiche Unweit erkennen könaen, erscheint uns als Vorgang gegenseitiger schöp&rf scher Anpassung von Wirt und Keim. Es ist der "Versuch det Schaffung einer für beide ertrigllAiai Symbiose". Und aus solchen Ansichten erhllt mach Höring — nicht nur die normale vsd höchst nützliche Bestedelnng des Menschfe mit Mikroben "sondern hauptsächlich auch die Icenk hafte ihren Sinn, den ines notwendigen imi von der Phylogene aas gesehen — zweckffllßtes Vorganges der Anpassung des Individuum (WM oder Keim) an seine Umwelt" Eine Miete Anschauung korrigiert die starre Einstelhiaff. Jfflf klassischen Bakteriologie. Das Verhältnis Keim und örgani smus wird nicht mehr unter dein medizinischen Gesichtspunkt des liehen Erregers und dem Kampf gesehen, des lieber organisierte Lebewesen gegen fira zu ftfl hat! desn es ist nicht die eigentliche Aufgab Keime, ihre Wirte krank zu machen nd ti möglich zu töten, vielmehr suchen sie sich autt pasecn, das Leben ihres Wirtes inöirem eifn8 Interesse und dem ihrer Ait za erhalten. Neben j&g letzten Erkenntnissen <Jer NaturwisseoscWtot bietet sich uns in der Symbiose die Bestätigunf für eine sinnvolle Fülle vors Beziehungen, durdi alles Leben auf eine uns unbegreiflich und oft fas dünkende Alt miteinander verknüpft ist. neft 1 i i&