In Berlin sind 5413 Menschen in den letzten Monaten verschwunden – dies teilte der SPD-Fraktionsführer in einer Sitzung des Stadtparlaments mit. Beinahe dreieindrittel Millionen Einwohner hat die Stadt, und die statistischen Mathematiker werden den Prozentsatz der Verschwundenen vielleicht ganz erträglich finden. Wozu der Lärm? fragte denn auch Dr. Friedensburg, der Bürgermeister, der für die Polizei verantwortlich ist. Nun ja, ein Berliner Journalist ist verschwunden. Stadtverordnetenversammlungen, erregte Diskussionen im Parlament, Pressekampagnen, von Tag zu Tag stärker anschwellend. Und das alles, weil ein Journalist, einer von vielen, vielen Zeitungen dieser Stadt, verschwunden ist?

Wozu der Lärm? –: dies ist die verblüffendste, die erschütterndste Frage. Denn wir meinen: Wenn es überhaupt Symptome für das Vorhandensein einer neuen Gesinnung in Deutschland gibt, dann gehört der "Lärm" um den Verschwundenen zuvörderst dazu. Denn dieser Mann ist, nach allem, was an Informationen darüber vorliegt, nicht spazierengegangen, wobei er sich dann ein wenig verirrt, er ist auch nicht einer Schwarzmarktrazzia mit gefülltem Devisenbeutel in die Hand gefallen. Man hat ihn, den im britischen Sektor Wohnhaften, angerufen, er möge im russischen Sektor nach einem Freunde sehen: dies ist die letzte Nachricht. Und als Ergänzung kam die Meldung hinzu, daß er regelmäßig für den ,,Abend" ein antikommunistisches Blatt, Informationen über die Ostzone geschrieben habe. Wer will mag daraus politische Zusammenhänge herstellen. Aber damit wäre nicht genug getan.

Ob er ein Mann war, der in Gewahrsam ge- – hörte, weil er sich etwa gegenreine alliierte Macht vergangen hat diese Frage zu entscheiden, sollte Sache der Gerichte oder des Kontrollrats sein. Doch soviel Menschenrecht hat selbst der Verbrecher, haben mindestens die, die ihm nahestehen und angehören, daß sie erfahren dürfen, wo er sei und zu welchem Zwecke man ihn sistiert habe. Nicht einmal dieses Recht des Verbrechers aber wird dem Verschwundenen gewährt!

Sollte er am Ende ganz einfach einem von jenen Kriminalfällen zum Opfer gefallen sein, deren Aufklärung Jahre benötigt? Das Territorium von Berlin wird nicht nur von deutscher Polizei, sondern von vierfacher alliierter Polizei und Militärkräften kontrolliert. Und da sollte durch so viele Kordons ein Mensch verschwinden können? Es ist zudem nicht dererste, der verschwindet. Die SPD hat 5413 Fälle gesammelt, in denen ähnlich Geheimnisvolles sich vollzog, und mehrfach unterdessen hat es öffentliche Erörterungen darüber gegeben. Diesmal ist es sogar der offizielle Erörterungsgegenstand der gewählten Volksvertretung geworden, und dem Antrag auf Aufklärung haben sich alle Parteien angeschlossen. Und der Erfolg? Wo ist der Erfolg?

Da gibt es einen nicht unwesentlichen Punkt: Die deutsche Polizei wurde angegriffen, sie habe thre Pflicht der Fahndung nicht ernst genommen oder überhaupt versäumt. Der Polizeipräsident der größten Stadt Deutschlands, der Stadt des Alliierten Kontrollrats, ist Oberst Markgraf, ein aktiver Angehöriger der SED, ein Mann des Moskauer Nationalkomitees deutscher Offiziere: ihm haben drei Parteien das Mißtrauen ausgesprochen. Die SED jedoch und ein Mitglied der LDP, nämlich Dr Kürlz. haben, nicht mitbestimmt. Diese Verengung des Faktums ins Politische färbt freilich den unbedingten Klang, den der Ruf nach der menschlichen Freiheit hier erhalten hat. Und so weiß niemand, ob die deutsche Polizei hier überhaupt einer Unterlassung oder gar eines bewußten Stillschweigens anzuklagen ist. Niemand weiß, wessen der Verschwundene und die Verschwundenen angeklagt sind, niemand erfährt ihr Geschick, Menschen tauchen ins Namenlose unter: dies ist das Alarmierende. Und dies in unserer Zeit der höchsten technischen Aufklärung Der Mensch ist eine Nummer höchstens eine Funktion. Und es ist nichts Tröstliches in dieser Feststellung. Die Gruppen von Mitmenschen, die aufschreien, aufs tiefste erschüttert, Wenn einmal durch ein solches Verschwinden die fragwürdige Existenz des einzelnen sichtbar wird, werden sich in Berlin zu Protesten vereinigen, die sich gegen die Polizei richten werden: Jeder, der bei ihnen mitwirkt und der die Unsicherheit des Daseins schaudernd empfindet, wird dabei fühlen, wie leicht es wäre, diesen tiefen Notstand zu beseitigen, wenn die deutsche Polizei. in der Ostzone die selbstverständliche Menschenpflicht erfüllte, Auskunft zu geben über das Schicksal dessen, gegen den sie vorgehen zu müssen glaubt. Das Recht ist erschüttert, und der laute Ruf der Angehörigen und aller, nach denen das gleiche – anonyme Schicksal zu greifen droht, ist das einzige Mittel, das geblieben ist; Nicht überall mehr in Deutschland ist überhaupt die Chance des lauten Rufes noch gegeben. Der Berliner Ruf ist deshalb von so alarmierender Bedeutung. Er gilt nicht nur einem Menschen, der spurlos verschwunden ist Der Ruf gilt der Freiheit selbst! v w