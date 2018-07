Unvergängliche Musikwerke die der Tod unterbrach / Von Walter Abendroth

Frommer Sinn spricht gern von einem "frühVollendeten", wenn ein Mensch von hohen Gaben in jungen Jahren durch den Tod aus seinem Wirken abberufen wurde. Ein trostvoller Glaube will damit den Eindruck unfaßbarer Sinnlosigkeit überwinden, der uns angesichts einer solcherart jäh abgebrochenen Lebensbahn befällt. Wissenwir denn, wieviel Unvollendetes, sogar noch nicht Begonnenes sowohl am eigenen Wesen wie am Werk, der Hingeschiedene zurückläßt? Das jedenfalls wissen wir, daß es für den schaffenden Künstler keine größere Angst gibt als die: das Werk, an welchem er gerade schafft, über das er gerade sinnt, könnte unvollendet bleiben, er selbst, der Schöpfer, könnte darüber vorzeitig, plötzlich sterben.

*

Vielen Meistern hat es das Schicksal nicht erspart. ein Werk, das ihnen am Herzen lag, als Bruchstück zu hinterlassen. Einige dieser Werke sind immer unvollendet geblieben und hatten dennoch eine solche Kraft der Aussage, daß ihnen gegenüber sich ein ähnlicher frommer Selbstbetrug einstellte wie bei der Redensart vom "früh Vollendeten"; man gewöhnte sich, von der Beredsamkeit des Stückwerkes bezwungen, ihm Vollendung zuzusprechen und zu behaupten, mächtiger könne es nicht sein und wirken, wenn es selbst fertig in der Form geworden wäre. Mit solchen Gedanken betrachten wir ja auch, was einmal vollendet war, aber von der Zeit zerbrochen wurde – etwa einen antiken Torso; oder was aus andern Gründen unbeendet blieb – etwa das Straßburger Münster oder den Wiener Stephansdom. So sehr lernten, wir die Möglichkeit ästhetischer Vollendung des formal Unvollendeten oder Verstümmelten erleben, daß moderne Bildhauer den "Torso" zu einer neuen Form des Gestaltens erhoben.

Auch die Musik hat ihre Denkmäler innerer Vollendung (wenigstens in der Gewöhnung unseres Erlebens) bei äußerer Unvollständigkeit. Die mächtigsten sind wohl Schuberts H-moll-Symphonie und Bruckners Neunte. Das Schubertwerk hat nicht der Tod unterbrochen, sondern ein uns nicht bekanntgewordener merkwürdiger Entschluß des Meisters. Der gewaltige Bruckner-Torso aber ist eines der ergreifendsten Beispiele vom Wettlauf mit dem Tode, in dem der Sterbliche unterlag. Das Gefühl der Vollendetheit des Unvollendeten hat in bezug auf dieses Brückner-Vermächtnis freilich eine Erschütterung erfahren bei den wenigen, die Gelegenheit hatten, eine Aufführung der Symphonie mit dem nach weit gediehenen Skizzen ergänzten Finale zu hören. Immerhin, da dieses nun einmal nicht authentisch vorhanden ist, muß der Werkschluß mit dem mystischen Adagio dem Vollendungsgefühl und der ästhetischen Befriedigung dienlicher sein als die mehrfach (auf gutes Zureden auch von dem todkranken Schöpfer) empfohlene Anfügung des "Tedeum". Denn derartige werkfremde Symbolabschlüsse mehr aus sentimentalen als aus musikalisch-künstlerischen Erwägungen entsprungen, verstoßen gegen den Stil und somit gegen den Geist des Werkes. Vielleicht mag es sein, daß solche aus menschlichen Andachtsgefühlen und rührungsfreudigenGemütswallungen geborenen Sünden wider den Geist – auch das an die unvollendete letzte Nummer der "Kunst der Fuge" angeklebte Choralvorspiel, die allerletzte Diktatarbeit des großen Bach, gehört dazu - den Schuldigen und den dadurch Beglückten doch vergeben werden: vom Standpunktkünstlerischer Strenge und im Sinne einer "Vollendung" sind sie keinesfalls zu verteidigen.

In manchen Fällen haben Komponisten, denen der Tod mitten in einer Arbeit die Feder aus der Hand nahm, Notizen, Skizzen und Entwürfe für die Fortsetzung des Werkes hinterlassen. Diese Aufzeichnungen wurden bisweilen, wenn sie irgend einigermaßen ausreichend dafür erschienen. als Vorlage oder Richtschnur zu einer kompositorischen Ergänzung, einer formalen Vollendung von fremder Hand benutzt. Dabei ist es nun aufschlußreich, zuersehen, daß solche Vollendung von fremder Hand inder Regel ambesten gelang. wenn sie bald und von einem Zeitgenossen des betreffenden Meisters vorgenommen wurde; weniger gut, wenn Jahre oder gar Jahrzehnte vergingen, bis einem Nachfahren die Aufgabe lockend und lohnend erschien. So hat alle einfühlsame Liebe, aller selbstlose Idealismus eines Gustav Mahler nicht ausgereicht, aus seiner Neukonstruktion der unvollendeten heiteren Oper "Die drei Pintos" wirklich ein vollendetes C. M. v. Weber-Werk zu machen: sondern es ward eine geistvolle Mahlersche Paraphrase über ein Opernprojekt von Weber. Und hier war der "Bearbeiter." selbst ein genialer. Musiker, dazu ein Künstler von sensiblem Verständnis fürdie entlegensten Dinge des geistigen Lebens in jederlei Gestalt, Aber es bedarf wohl nicht einmal so hoher, es bedarf vielmehr ganz anderer Voraussetzungen, um einen "Fremden" berufen sein zu lassen zu verantwortungsschwerem Tun, wie es die Beendigung eines unvollendetenMeisterwerkes ist. Was sagt uns in dieser Hinsicht dasBeispiel der Totenmesse Mozarts? Sie wurde im Auftrag der Witwe Konstanze Mozart von Franz Xaver Süßmayr zu Ende geschrieben. Wie viele Fachleute und Laien haben nicht schon die Nase gerümpft über diese Kombination! Der göttliche Mozart! Wer aber ist Herr Süßmayr? Aber die Entrüstung, der joviale Spott, das anmaßende Weise tun haben noch keinen dieser unbestechlichen Sachkenner befähigt, unwiderleglich und einwandfrei nachzuweisen, wo in der Partitur dieses Requiem, Mozarts Arbeit aufhört und Süßmayrs anfängt. Die Frage der beiderseitigen Anteile an dem Werk ist bis heute eine unentschiedene Streitfrage geblieben. Das sollte eigentlich sehr zu denken geben und vor allem diejenigen bescheiden machen, die da meinen, den Namen Süßmayr mit geringschätzigem Lächeln aussprechen zu müssen, indem sie sich selbst anscheinend zu der Garnitur Mozart rechnen ... Wäre nicht heutzutage das Leben und Wirken der Künstler soviel mehr als zu Mozarts Zeit von Neugier und Sensationslust schon im Entstehen belauscht, und ständen wir nicht diesem Falle zeitlich soviel näher als jenem: wer weiß, ob wir nicht einen ähnlichen Kommentardenen zu ihrer unfehlbaren Weisheit geben müßten, die entsprechend mitleidig die Zusammenstellung der Namen Puccini und Franco Alfanobelächeln? Hier aber hören es alle sofort, wo die "Bruchstelle" in der "Turandot" ist – weil es nämlich aufs genaueste aus den biographischen Dokumenten bekannt ist...

Halten wir uns also an das Requiem, wenn wir uns fragen, wie es möglich ist, daß zwei ganz sicherlich durch eine WeltgeschiedeneBegriffe wie Mozart und Süßmayr zu einer Einheit verschmelzen können. Zunächst einmal sprach es für Süßmayrs Eignung zu solcher Verschmelzung, daß er gerade keine schöpferische Potenz war, die etwamit derjenigen Mozarts hätte in Konflikt geraten müssen.Seine unbegrenzte Einfühlungsfähigkeit in das Werk des andern war keine Akt des Willens, der bewußten "Umstellung" (wie im Falle Mahler–Weber), sondern vollzog sich ganz zwanglos, indem einfach das schwächere Ich von dem stärkeren aufgesogen wurde. Sodann aber: er war dem Meister eben doch verwandt; nicht, gar nicht im Range, aber als Zeitgenosse! Das heißt aber, daß er dieselbe Sprache, den selben Dialekt zu sprechen gewöhnt war. Denn ebenso, wie auch der Dichter nicht im buchstäblichen Sinne, seine eigene, nur ihm eigene Sprache hat – was schon darum unsinnig wäre, weil niemand als er selbst ihn dann verstehen könnte – sondern die Sprache seines Volkes im besonderen Tonfall und mit dem besonderen Wortschatz seiner Zeit, genau so und im gleichen Sinne ist auch die Tonsprache eines Komponisten Gemeingut seiner musikalischen Um- und Mitwelt.Von dieser Tatsache ist auch das eigenartigste. Genie nicht ausgenommen; nur steht es zu jenem allgemeinen musikalischen Sprachgut seiner Zeit in einem seltsam fruchtbaren Wechselverhältnis, indem es gleichzeitig im seiner Ausprägung, seiner Bereicherung schafft und sich anderseits wieder seinen Gesetzen und Maßen notwendig anpaßt. Und diese allgemeine Sprache, dieser Dialekt der Zeit ist die gemeinsame Ebene, auf welcher auch ein Mozart und ein Süßmayr sich begegnen konnten, auf welcher ein kundiger Handwerker den Genius für eine kurze Wegstrecke ablösen durfte. Gemeinsame Formung des Menschen, der Geister durch die prägende Kraft derselben gemeinsam durchlebten Zeit läßt sich vielleicht an nichts so unmittelbar, erfahren wie an derartigen Beispielen von der Einswerdung sonst völlig unvergleichlicher Größen: der Einswerdung einer ungeheuren schöpferischen Machtmit einem Vertreter tüchtiger Könnerschaft in einem gemeinsamen Werk.

Es spricht aber auch für das Maß jener Macht, daß sie es über den leiblichen Tod ihres Trägers hinaus vermag, ihr Werk gewissermaßen zu Ende zu diktieren; möge man auch noch so gewichtige Gründe haben, die Authentizität derartiger Diktate nicht in dem engeren Sinne gelten zu lassen,in welchem ein "Vollender" von Max Regers nachgelassenem Bruchstück eines Violinwerkes die Welt einmal zu mystifizieren versuchte. Das "Wunder" liegt nicht "im Unkontrollierbaren, Dunkeln, sondern das Natürlichste ist das Wunderbarste. Daß Unvollendetes vollendet wirken kann, ist wunderbar, hat aber begreifliche Gründe. Daß Unvollendetes aus dem Hirn eines Genius von der Hand eines simplen Fachgenossen fast unmerkbar beendet werden kann ist verwunderlich, doch nicht unfaßbar.