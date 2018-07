Die Vollversammlung der UNO billigte eine Empfehlung der juristischen Kommission, nach der die Dienste des Internationalen Gerichtshofes für die Auslegung der UNO-Satzungen und zur Beilegung von Streitigkeiten unter den Mitgliedern In Anspruch genommen werden sollen. Der sowjetische Vertreter Wyschinski wandte sich gegen die Entschließung, da sie einen "verschleierten Versuch" zur Revision der Satzungen darstelle und den Gerichtshof zu einem über der Vollversammlung und dem Sicherheitsrat stehenden Organ mache Die UNO-Vollversammlung billigte auch die Einrichtung einer ständig tagenden "kleinen Vollversammlung".

Präsident Truman richtete an den amerikanischen Kongreß eine Botschaft über die Europa-Hilfe und Über die wachsende Inflationsgefahr in den Vereinigten Staaten, die mit einschneidenden Spar- und Kontrollmaßnahmen bekämpft werden soll. "Wir sind in Gefahr", sagte der Präsident, "für immer die Möglichkeit zu verlieren, eine Weltordnung zu erlangen, in der freie Völker in dauerndem Frieden leben können, wenn der Kongreß "nicht die notwendige Überbrückungshilfe für Europa schnell bewilligt. Die Zukunft freier Nationen in Europa hängt in der Schwebe. Die Zukunft unserer eigenen Wirtschaft ist in Gefahr!"

Senator Vandenberg, der Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses der amerikanischen Senats, regte an, daß gewisse europäische Länder Wie amerikanische Hilfe im Rahmen des Marshall-Planes möglicherweise durch Lieferungen von Uranium nach den USA bezahlen könnten, Uranium bildet die Grundlage zur Herstellung von Atombomben.

*

Handelsminister Harriman sprach sich vor dem Außenpolitischen Ausschuß des Repräsentantenhauses für die sofortige Einstellung der amerikanischer Hilfeleistungen aus, sobald einer, der Teilnehmerstaaten am Marshall-Plan unter sowjetischen Einfluß käme,

Der republikanische Abgeordnete John Davis Lodge erklärte, daß die Kommunisten für März nächsten Jahres in Italien einen Putschversuch beabsichtigten, der mit einem Generalstreik in Frankreich verbunden sein werde. Der Erfolg eines solchen Putsches würde den Verlust Griechenlands, der Türkei und des Nahen Ostens an die Kommisten bedeuten. Es sei nicht seine Aufgabe, zu sagenwelche Schritte unternommen werden sollten. Er könne aber im voraus sagen, daß Gewalt gebraucht werden müsse. Der Moskauer Korrespondent des Pariser" "l’Intransigeant" meldete, daß die Sowjetunion am 15. Juni dieses Jahres in einem entlegenen Gebiet Sibiriens ihren ersten Atombombenversuch durchgefühlt habe. In diesem Zusammenhang erklärte der Leiter der Stuttgarter Erdbebenwarte, daß um diese Zeit tatsächlich einzelne unregelmäßige Welleneinsätze festgestellt worden seien, die von einem Atomversuch herrühren könnten.

In mehreren Städten Italiens und Frankreichs brachen Streiks aus. Es kam zu schweren Zusammenstößen zwischen Kommunisten und Polizei, wobei mehrere Personen schwer verletzt und getötet wurden.