Europas Kraftstoffwirtschaft beruht einstweilen noch immer weitgehend auf der Förderung seiner Steinkohlenreviere. Als kontinentaleuropäische Großreviere kommen in erster Linie das Ruhrrevier und das Oberschlesische Revier in Betracht. Nur durch das planmäßige Zusammenwirken von Westrevier und Ostrevier war es gelungen, den Kohlenbedarf Mitteleuropas zu befriedigen. Dies geht am deutlichsten aus den folgenden Zahlen hervor:

Nehmen wir das Niederschlesische Revier (Waldenburg) mit einer durchschnittlichen Jahresförderung von rund 5 Mill. t Steinkohle hinzu; so ergibt sich, daß Schlesien stets ein Drittel bis die Hälfte der Fördermenge des westdeutschen Großreviers geliefert hat Wie soll eine wirtschaftliche Gründung Europas vorstellbar sein, wenn eine so wesentliche Quelle, wie das Oberschlesische Revier, plötzlich durch Verschiebung der politischen Grenzen und Änderung der Machtsphären für das eigentliche Europa nicht mehr fließt?

Europa darf nicht nur auf das Ruhrrevier schauen und von ihm allein, alles erhoffen, sondern muß sich viel eingehender als bisher mit dem Oberschlesischen Revier beschäftigen. Diese Forderung darf im Interesse Europas auch deswegen ausgesprochen werden, weil es sich um ein Großrevier handelt, dessen Kohlenschätze unschwer noch eine wesentliche Steigerung der Förderung erwarten lassen. Auch hier sprechen Zahlen die deutlichste Sprache.

An sicheren und zweifellos bauwürdigen Kohlenvorräten übertrifft mithin das Oberschlesische Revier mit 71,2 Milliarden t das Rhein-Ruhr-Revier mit 34,2 Milliarden t bei weitem. Die überragende Bedeutung des westdeutschen Großreviers liegt in den gewaltigen Kohlenreserven, die sich hier in Teufen über 1500 m nachweisen lassen, Kohlenflötze, deren bergmännische Nutzung allerdings mit großen technischen Schwierigkeiten und sehr erheblichen Kapitalaufwendungen verbunden – sein wird.

Aber was hat das alles, so mag man einwenden, mit der Frage "Deutscher Osten" zu tun? Ändert sich sachlich irgend etwas wesentliches, wenn die gesamten schleichen Steinkohlenfelder an Polen fallen? Kann ein von Polen betriebenes Oberschlesisches Revier nicht genau so gut seinen Beitrag zur europäischen Kohlenwirtschaft leisten wie ein zum Deutschen Reiche gehöriges Oberschlesisches Review oder ein der internationalen Leitung und Kontrolle unterstelltes Oberschlesien? Eine leidenschaftslos-sachliche Prüfung, läßt jedoch diese Frage verneinen, weil es historisch feststeht; daß dem polnischen Menschen bergbautechnische Großaufgaben offenbar nicht liegen, so gewiß Polen über gute Geologen und über sehr fleißige Bergarbeiter verfügt. Es mag dies lediglich ein Ausdruck jenes historischen Faktums sein, daß in das ursprünglich rein agrarische Polen eben auch das Gewerbe und die moderne Industrie langsam von Westen her einsickerten und dort noch nicht heimisch genug geworden sind, um vom polnischen Volke selbständig in der für das westliche Mitteleuropa bezeichnenden Intensitätsform weiterentwickelt zu werden. Der heutige Steinkohlenbergbau gehört, zweifellos ganz allgemein zu den schwierigsten und ganz, stark auf Arbeitsintensität eingestellten Wirtschaftsbetrieben gerade auch hinsichtlich der Planung, der Feldererschließung, Förderungs- und Aufbereitungsanlagen, Abtransport und Vertrieb. Hier muß, soll das Ganze rationell funktionieren, mit peinlicher Genauigkeit ein Rädchen in das andere greifen und planvolle Präzisionsarbeit gerade auch in der Betriebsleitung geleistet werden. Das Ganze stellt einen Wirtschaftsorganismus dar, der ebenso kompliziert wie empfindsam ist und nur in den Händen von Menschen funktioniert, denen höchste Arbeitsintensität in Fleisch und Blut übergegangen ist. Eine besondere Veranlagung und Fähigkeit hierzu hat der polnische Mensch bisher nicht erkennen lassen; seine starken Seiten liegen, einstweilen auf anderem Gebiet.

Die Entscheidung über das Problem "Deutscher Osten" ist mithin für die europäische Kohlenwirtschaft von fundamentaler Bedeutung. Sie wird noch dadurch gesteigert, daß das oberschlesische, Revier vorwiegend eine ausgezeichnete Kesselkohle, das Ruhrrevier dagegen in der Hauptsache eine hervorragende Kokskohle fördert Steinkohle und Steinkohle ist nämlich keineswegs dasselbe. Die unterschiedliche stoffliche Zusammensetzung erzeugt vielmehr bei der Steinknohle erhebliche Unterschiede vor allem in bezug auf ihr Verhalten bei der Erhitzung. Die einen – Steinkohlen verbrennen im Ofen fast vollständig unter Zurücklassung lediglich, ihrer unverbrennlichen Bestandteile, der Asche. Andere Steinkohlen backen bei der Hitze zusammen und ergeben bei der Verbrennung im Ofen die sogenannten Schlacken, bei der Erhitzung unter Luftabschluß Koks. Letztere Kohlenart bezeichnet man "als backende Kohle oder Kokskohle; sie wird fast ausschließlich in Keltereien verarbeitet und wegen der bei dem Verkokungsprozeß anfallenden Nebenprodukte (Benzin, Benzol, Ammoniak, Teer u. a. in.) besonders hoch bewertet. Die erstgenannte Kohlenart, die nichtbackende und daher für Kokereien ungeeignete Steinkohle, wird als Flammkohle bezeichnet; die findet ihre hauptsächliche Verwendung als Heiz- – kohle für den Hausbrand, für die Eisenbahnen, die Schiffahrt und für die Kesselbeheizung der Fabrikanlagen. Von der Gesamtförderung Oberschlesiens sind 14,56 v. H. Kokskohle, von der des Ruhrgebietes 67,96 v. H.; dem steht gegenüber eine Förderung von Flammkohlen, die in Oberschlesien 85,44 v. H., im Ruhrgebiet 32,04 v. H. der Gesamtförderung beträgt. Eine vernünftig geleitete europäische Kohlenwirtschaft setzt also das planmäßige Zusammenwirken des westdeutschen Großreviers (Kokskohle) und des ostdeutschen Großreviers (Kesselkohle) voraus. Nicht bloß mengenmäßig, sondern auch sortenmäßig kann Europa. auf das oberschlesische Revier und eine starke Förderung gerade der dort so reichen Flammkohle unter keinen Umständen verzichten. Die Lösung der Frage "Deutscher Osten" entscheidet also weitreichend auch über die Möglichkeit, die wirtschaftliche Gesundung Europas durch systematischen Aufbau einer planmäßigen europäischen Kohlenwirtschalt in die Wege zu leiten. Mögen die in London zusammentretenden Staatsmänner der Siegermächte eine Lösung finden, die den wirtschaftlichen Wiederaufbau Europas erleichtert, allenthalben eine. Atmosphäre gutnachbarlicher Zusammenarbeit schafft, und den Frieden der Welt sichert. K. G. S.