Seit März dieses Jahres wird vor dem amerikanischen Militärtribunal Nr. IV in Nürnberg der Prozeß gegen Friedrich Flick und fünf seiner Mitarbeiter geführt. Dieser Prozeß ist der erste, der gegen führende Industrielle Deutschlands verhandelt wird. Den Angeklagten wird in der Hauptsache die Beschäftigung und schlechte Behandlung von Fremdarbeitern in den zum Flick-Konzern gehörenden Unternehmungen, der Einsatz von Kriegsgefangenen entgegen den Bestimmungen der Haager Landkriegsordnung und Genfer Konvention von 1929, sowie die Inbetriebnahme von Werken in den von Deutschland besetzten Gebieten als Plünderung im Sinne der Haager Landkriegsordnung zum Vorwurf gemacht. Einigen der Angeklagten wird außerdem die Beteiligung an der Arisierung jüdischer Betriebe zur Last gelegt.

Es ist erstaunlich, daß trotz dieser Vorwürfe der Prozeß ein so schwaches Echo in der Öffentlichkeit findet, erstaunlich deshalb, weil die Vorwürfe nicht allem gegen Flick und seine Mitarbeiter, sondern gegen einen großen Teil des deutschen Volkes gerichtet sind. So sind praktisch alle Unternehmer, Handwerker, Bauern, ja alte Hausfrauen mit angeklagt. die während des Krieges ausländische Arbeitskräfte beschäftigt haben, ferner alle die vielen Deutschen, die als Treuhänder, Angestellte oder Arbeiter in Unternehmungen der besetzten Gebiete, tätig gewesen sind.

Einer der Gründe für dieses mangelnde Interesse, dürfte darin zu suchen sein, daß, wie die Erfahrungen der jüngsten Zeit lehren, die ganzen völkerrechtlichen Grundlagen überhaupt ins Wanken geraten zu sein scheinen. In voller Offenheit wird doch heute die Frage behandelt, ob und inwieweit die Zurückbehaltung. und Behandlung deutscher Kriegsgefangener bei den Alliierten dem Völkerrecht entspricht. Die gleiche Rechtsfrage wild diskutiert im Zusammenhang mit den von den Besatzungsmächten durchgeführten oder beabsichtigten Demontagen deutscher Industrieanlagen, nachdem das lähmende Entsetzen der Öffentlichkeit über die Demontageliste der Bizone einer mehr nüchternen Betrachtungsweise Platz gemacht hat. Die Beschlagnahme des gesamten deutschen Patentbesitzer und der Guthaben im Ausland bieten weitere Anlässe zu völkerrechtlicher Diskussion. Hauptsächlich aber dürfte die Uninteressiertheit darauf zurückzuführen sein, daß in der Not der Zeit jeder an seine eigenen Sorgen glaubt, genug zu tragen zu haben, und daß, wie die Erfahrungen des täglichen Lebens lehren, das Gefühl der Zusammengehörigkeit innerhalb des deutschen Volkes allmählich verloren zu gehen droht.

Im Flick-Prozeß ist am 8. November die Beweisaufnahme geschlossen worden; und das Gericht hat sich bis zum 24. November vertagt. An diesem Tage sollen die Plädoyers der Anklage und danach die der Verteidigung gehalten werden. Rückblickend verdient hervorgehoben zu werden; daß sowohl die Anklagebehörde als auch die Verteidigung sich bemüht haben, ihren Standpunkt ohne unnötige Schärfe, sondern mit der gebotenen Sachlichkeit vorzutragen. Die Haltung, die das Gericht während des Verlaufes der Beweisaufnahme eingenommen hat, berechtigt zu der Erwartung, daß es das Urteil auf Grund der nun einmal gegebenen materiellen und prozessualen Rechtsgrundlage nach sorgfältiger und gewissenhafter Prüfung sprechen wird

Doch zuvor wird das Gericht in eine ernsthafte Prüfung der letzteren Grundlagen, nämlich der von ihm angewandten Verfahrensregeln, eintreten müssen. Denn sie sind es in erster Linie, die Gegenstand eines scharfen Angriffs, der Verteidigung am letzten Tage der Beweisaufnahme gewesen sind. Namens aller Verteidiger überreichte der Anwalt des Hauptangeklagten Friedrich Flick, Justizrat Dr. Rudolf Dix, dem Gericht fünf von einer Amerikanischen Anwaltsfirma ausgearbeitete verfahrensrechtliche Anträge. Dr. Dix begründete diesen Schritt unter anderem mit der Unsicherheit, die selbst in offiziellen amerikanischen Kreisen über den Rechtscharakter der Nürnberger Militärtribunale und damit über das vor ihnen anzuwendende Verfahren herrsche. So hat beispielsweise das Militärgericht Mr. II, vor dem der Angeklagte Milch stand, in seinem Urteil hervorgehoben, daß – es sich bei den Nürnberger Gerichten um amerikanische Gerichte handele, deren, Aufgabe es sei, "die alten und fundamentalen Erkentnisse des angelsächsischen Rechts anzuwenden". Demgegenüber hat die Rechtsabteilung von OMGUS in einem Gutachten kürzlich die Meinung vertreten, daß es sich um "Besatzungsgerichte" handele, da sie auf. dem Gesetz des Kontrollrats beruhten. Darauf, daß die Mitglieder des Gerichts Bürger der Vereinigten Staaten seien, die vom Militärgouverneure und dem Präsidenten dieses Landes bestellt seien komme es nicht an. Schließlich vertrat General Telford Taylor, der Hauptankläger in dem N+ Verfahren in seiner Eröffnungsrede im Flick Prozeß die Ansicht, das es sich bei den Nürnberg – Tribunalen um internationale Gerichtshöfe handele.

Diese erstaunliche Situation hat amerikanische Anwälte veranlaßt, sich den Verteidigern im Flick-Prozeß zur Verfügung zu stellen und die obenerwähnten Prozeßanfträge auszuarbeiten. Die Anträge gehen davon aus, daß es sich bei den Nürnberger Tribunalen um amerikanische Militärgerichte handelt. Sie behaupten, daß das Verfahren schwerwiegende Verstöße gegen die Gesetzt und die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika, aber auch gegen die Verfahrensvorschriften aller zivilisierten Nationen enthalte. Es wird beanstandet, daß die Angeklagten zum Teil jahrelang sich in Gefangenschaft befunden haben, bevor sie einem Richter vorgeführt wurden und daß die Beschlagnahme des gesamten Vermögens der Angeklagten ihnen versagt habe, die ihnen geeignet erscheinenden Schritte zu ihrer Verteidigung zu unternehmen.