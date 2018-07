Durch die Zehnpunkte-Botschaft von Präsident Truman an den Kongreß ist der Marshallplan, Oder, wie er jetzt offiziell von Washington benannt worden ist, das ERP (European Recovery Programme), eng mit der Inflationsbekämpfung verknüpft worden. Für uns Deutsche ist der Begriff Inflation so eng mit den Überstunden der Notenpresse nach dem ersten Weltkrieg und den Billionen-Nullen verbunden, daß man sich erst einmal eine Vorstellung vom amerikanischen Inflationsbegriff verschaffen muß, bevor man den Zusammenhang zwischen der amerikanischen Hilfe Dollar und in Gütern) mit der Inflationsgefahr in USA herauszuschälen vermag.

In der Neuen Welt spricht man gern von zwei Abarten der Inflationsgattung, von der Preisinflation und der Kreditinflation, die natürlich nur zwei Seiten der gleichen Sache sind. Die breite Öffentlichkeit erregt sich seit einem halben Jahr hauptsächlich über die steigenden Preise. Der Index der Lebenshaltungskosten (1935-39 = 100), der sich von 130 Mitte 1946 auf nunmehr fast 170 erhöht hat, birgt dabei eine Verteuerung der Ernährung um 40 v. H., der Kleiderpreise und der Haushaltsgegenstände um je 18 v. H. und bedeutet trotz gestiegener Löhne, daß viele Annehmlichkeiten des Lebens für den Durchschnittsamerikaner sehr viel Schwerer erreichbar geworden sind. Ein kürzlich Bus den USA zurückgekehrter Besucher berichtet Zwar, daß zu Beginn seines Aufenthaltes die kurze Mode noch vorherrschte, sechs Wochen später jedoch jene "schlagartige" Umstellung auf den halblangen Rock vollzogen war, die für die Massenaktion der Amerikaner auf modische Umwälzungen so typisch ist. Die amerikanischen. Ehemänner haben jedoch für diese Verlängerung der Röcke tief in den Beutel greifen müssen, und das bedeutet für sie schmerzlichen Verzicht auf die jährliche Anschaffung eines neuen Rundfunkgerätes, eines neuen oder "neueren" (gebrauchten) Kraftwagens. Weitere Lohnforderungen müßten die folge weiter steigender Preise sein, und mit Sorge Renken die Produzenten an das Frühjahr, wenn eine Reihe wichtiger. Lohnverträge ablaufen. Denn Sie sind der Auffassung, daß die Kalkulationsreserve der Vollbeschäftigung, aus der sie bisher die Lohnforderungen erfüllen konnten, ziemlich Erschöpft ist. Höhere Löhne könnten also nur aus höheren Preisen gezahlt werden. Dieses Wechselspiel von Lohn- und Preissteigerungen, ohne Erweiterung der gesamten Produktion haben die Amerikaner sich angewöhnt, Preisinflation zu nennen. Zu ihrer. Bekämpfung fordert Truman Wiedereinführung der Preiskontrolle, die im vergangenen Jahre durch die republikanische Kongreßmehrheit als in der Nachkriegszeit entbehrliche Kriegserscheinung abgeschafft wurde, und entsprechende Höchstgrenzen für die Löhne.

Diese Preisinflation wird ergänzt durch die Kreditinflation, an der jedoch nicht etwa nur die produzierende Wirtschaft und der Handel, sondern auch die Verbraucher weitgehend beteiligt sind, per Abzahlungskredit spielt bekanntlich in den USA eine weit über europäische Friedensbegriffe hinausgehende Rolle: Kaum wurden am 1. November 1947 die Beschränkungen aufgehoben, die im Abzahlungsgeschäft Barzahlung von ein Drittel und Abzahlung des Restes in 15 Monaten verlangten, als eines der führenden Postversandhäuser die Anzahlung auf 10 v. H. herabsetzte und die Abzahungsfrist auf 18 Monate verlängerte. Die gesamte Kreditgewährung in diesem Geschäft beläuft sich gegenwärtig auf mehr als 11 Milliarden Dollar, Wesentlich mehr als jemals vor dem Kriege für diese Zwecke geborgt wurde. Banken und Finanzinstitute warnten die Wirtschaft, von der wiedergewonnenen "Freiheit" Gebrauch zu machen, aus Sorge, bei einem Rückschlag könnte das "Kreditfrieren" vom Abzahlungskredit her beginnen.

Im "großen" Kreditgeschäft ist der Ruf nach Kontrolle, die seit 1 1/2 Jahren fehlt, noch viel eindringlicher. Der Vorsitzende im Federal Reserve System, Manier Eccles, erklärte schon im September, die Reservebanken seien "völlig machtlos bei der Bekämpfung der Kreditinflation". Der Zuwachs der Kredite und Beteiligungen durch die Handelsbanken bewegte sich in den letzten Wochen in der Größenordnung von 10. Milliarden Dollar jährlich; Und da es zu den Eigentümlichkeiten des federal Reserve System, gehört, daß die Goldeinfuhren der USA die Kreditbasis erweitern, und Zwar um das Fünf- bis Zehnfache des Goldzustroms, So wird auch in der zwei Milliarden Dollar betragenden Goldeinfuhr der letzten sechs Monate eine Inflationsgefahr "gefährlichen Umfanges" gesehen. Die Wiedereinführung verschärfter Bestimmungen für die Reservepolitik der amerikanischen Ranken wird daher ebenfalls von den Fachleuten als erforderlich betrachtet.

Was hat das aber mit Europa zu tun? Zunächst, so scheint es, doch nicht sehr viel. Das Gremium der wirtschaftlichen Berater Trumans hat in dem Bericht seines Vorsitzers, Edwin Nourse, nachdrücklich festgestellt: "Die inflationistische Lage, erster Linie durch den Inlandsbedarf ausgelöst, ruft von sich aus zum Handeln, ganz abgesehen Von einer Hilfe fürs Ausland." Zum Teilproblem – des Verbraucherkredits fügte Nourse hinzu: "Die Hoffnung auf die fünfziger Jahre könnte sich in Ben Notstand der dreißiger Jahre verwandeln, falls der Verbraucherkredit nicht beschränkt, wird." Oder, um endlich dieses Kolleg über die Inflation zu den praktischen Auswirkungen überzuleiten: Die amerikanische Wirtschaft bedarf einiger Kontrolleingriffe, nicht nur um die Hilfe an Europa. Möglich zu machen, sondern vor allem, um sich Vor einem Überschlagen der eigenen Konjunktur bewahren. Es gibt eben nirgends mehr "normale" Wirtschaftsverhältnisse. Die übermäßig große Armut in Europa und der durch die Produktionsausweitung im Kriege übermäßig schnell angewachsene Reichtum Amerikas erfordern gleichfertige Maßnahmen, wenn auch unter umgekehrten Vorzeichen. Um das Mißverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage auszugleichen, muß im armen Europe zunächst Kontrolle sein, damit aus der zu knappen Versorgung noch ein genügend großes Stück herausgeschnitten wird, das nicht sofort verkehrt, sondern als "Hefe" für das Steigen der Produktion verwendet wird. Im reichen Amerika muß Kontrolle sein, damit man sich nicht heute im Konsum übernimmt und sich eines Tages aus der Übersättigung – zwar nicht Armut insgesamt, wohl aber – eine ~~~~mungsgefahrfür den einzelnen entwickelt.

Gleichzeitig aber – und hier kommt endlich die Verbindung zu Europa – muß Kontrolle sein, damit aus dem amerikanischen Reichtum eine Blutabzapfung für Europa erfolgreich durchgeführt werden kann, mit deren Hilfe die Kluft zwischen der europäischen Armut und dem amerikanischen Reichtum soweit vermindert wird, daß wieder ein normaler Wirtschaftsverkehr möglich ist. Denn auf die Dauer kann es nicht bei der Vorfinanzierung der europäischen Bezüge aus den amerikanischen Einkünften bleiben, die allerdings im Augenblick auch ohne Inflationsgefahr von den Amerikanern getragen werden kann.

Es ist daher bezeichnend für die von Truman heraufbeschworene Inflationserörterung in den USA, daß man sich zwar aus politischen, aus wirtschafte theoretischen oder aus privaten Gründen gegen die mit Bestürzung aufgenommenen zehn Punkte Trumans wendet, dagegen nicht die Auffassung vertritt, die grundsätzlich akzeptierte Hilfe für Europa sei schuld an dieser Forderung nach Kontrollen. Und eben weil diese Kontrollforderung sich auf die Erhaltung und Stabilisierung der Vollbeschäftigung in den USA konzentrieren, glaubt Truman, die Öffentlichkeit – die im nächsten Jahre wieder als Wählerschaft aktiv wird – weitgehend hinter sich zu haben. Zunächst scheint es zwar, als ob die republikanische Mehrheit: im Kongreß nur einen Teil der Forderungen des demokratischen Präsidenten billigen will. Seine Forderungen auf Kontrolle des Verbraucher- und des Bankkredits, auf Überwachung des Exportes und der Transportmittel für diese Exporte, sowie auf Fortbestand der Mietenkontrolle stoßen auf wenig Widerstand, Zweifelhaft ist noch, ob die landwirtschaftlichen Maßnahmen zur ertragreichsten Futtermittelverwendung und zur allgemeinen Konservierungspolitik, sowie die Aufsicht über die Rohstoffverwendung die Kongreßzustimmung finden werden. Eine Mehrheit scheint sich dagegen zur Abwehr nicht nur neuer Rationierung (die in Amerika stets wegen des schwerfälligen Apparates sehr umstritten war) sondern jeder Kontrolle von Preisen und Löhnen herauszubilden. Doch manche amerikanischen Beobachter glauben nicht so recht daran, daß die bellenden Republikaner die Preiskontrolle auch tatsächlich zerbeißen und zerreißen werden. Denn eine Fortsetzung der "Preisinflation", die jeder Amerikaner begreift und am eigenen Leibe spürt könnte sich bei der Präsidentschaftswahl im November 1948 sehr leicht politisch an dem Gegner einer Preiskontrolle im November 1947 rächen.

E.G.