Von W. K. Süskind

Morgenstunde um fünf. Bleiches, rosiges Licht auf den Fassaden. Geschrecktes Spatzenvolk schwirrt hoch, morgenängstlich vor dem Wanderschritt. Ich bin keinen zehn Menschen begegnet in der halben Stunde Wegs, von der Wohnung zum Bahnhof. Aber das Auge, müde und wach zugleich, hat über die Fassaden hin geschweift, über das Trümmergezack. die Fensterlöcher.

Es sind Fensterhöhlen wie auf den Zeichnungen der Künstler: ein wenig aus der Rechtwinkligkeit verschoben, wie man in der Schule zu uns sagte: Zeichnet eure Striche nicht zu grade, sonst leben, sie nicht. Es bröckelt aus den Rahmen, es biegt sich aus den Füllungen, es lebt. Ja, die Ruinen sind s’chön – gib’s dir doch endlich zu! Zu dieser Stunde, des Morgens sind sie schön: wenn durch jede Mauer der Himmel blickt. Kulisse hinter Kulisse, ganze Straßen lang, und das viele Licht überall! Die Ruinen sind schön.

Wagte ich’s am hellen. Tag. sie so zu nennen? Steinigte mich nicht sogleich der Vorwurf? Darf ich es mir leisten, Ruinen schön zu finden? Und, wiederum: warum nicht? Weil Leid und Verlust an ihnen hängt? Dann dürfte ich also, öffentliche, Ruinen, Bahnhof und Kaserne, eher schön finden als Wohnhäuser in Trümmern? Oder weil das alte Antlitz der Stadt verwüstet ist? Ich habe also niemals das Heidelberger Schloß schön finden dürfen, und niemals Rom? Vielleicht aber deshalb, weil es unnatürliche Ruinen sind, nicht vom Blitz getroffen, nicht von der Zeit benagt, und von der Natur, dieser wahrhaften Geschichte, mit achtlosem Fuß zertreten – sondern vom Menschen in einem methodischen Vernichtungsakr erzeugt, einem Vernichtungsakt, der sich selber auch "geschichtlich" nennt und der tausendmal methodischer war als je ein Aufbau.

Das Unnatürliche steht also vor mir in den Trümmerfeldern der Stadt – und wenn ich sie schön nenne, tu ich ihnen zuviel Ehre an. Es war nicht schön gemeint, als sie "entstanden"; also wäre es unangemessen, fast unsittlich, sie schön zu nennen. Ist es so? Ist es nicht vielmehr so, wie der Prediger sagt, daß Gottes Gericht hier gewirkt hat durch des Menschen Hand – und darf ich dann, muß ich nicht geradezu das Zerstörte schön finden, so wie mich Gottes Schöpfung überhaupt, auch in der Zerstörung des Gewitters und Zyklons, hin-, reißt zu dem Eindruck "schön"? Freilich wäre es ein anderes "schön", beinahe ein "recht". Und. wirklich: habe ich es nicht "recht" gefunden, damals an dem trüben, nässesickernden Tag vor bald drei Jahren, als ich denselben Gang tat in derselben Stadt und die frische Zerstörung zum erstenmal gewahrte? Das klopfende, atembenehwende Gefühl: so hat es kommen müssen, dies dernotwendige Ausgang, dies endlich das richtige Bild!Ein Gefühl beinahe der Befriedigung, ein. Kopfschütteln weiß Gott ohne Hochmut, der finsterste Trosthauch, den ich je vernommen.

Blitz der Erkenntnis im Unnatürlichen – sollst du mir wirklich verwehrt sein? Soll ich eure herzzerreißende Schönheit nicht sehen dürfen, Ruinen, weil ihr in der Tat des Teufels seid, unnatürlich gezeugt, im Schwefelregen geboren? Soll man mit euch nie natürlich reden dürfen, weil das Leid euch umweht? Oder tue ich nicht, wenn ich euch schön nenne, eben den Schritt aus dem Bannkreis eurer Unnatur? Denn es ist wirklich wie ein Bann: daß es als unfein gilt, die unnatürlichen Dinge natürlich zu betrachten. Daß man mit Höfischkeit von ihnen spricht, daß sie ihr eigenes Ritual verlangen und daß man sie, seien sie noch so verhaßt, mit Feierlichkeit umgibt. Einst gab es ein natürliches Schamgefühl, das manche Dinge zu berühren verbot – meist waren es die Dinge, die man als die natürlichsten, intimsten, verborgensten ansah.. Und wie hat sich’s inzwischen pervertiert: denn nun gibt es ein Schamgefühl der Unnatur, und es betrifft die unnatürlichsten Dinge, die Entartungen und Atrozitäten, und zwar die ganz offenkundigen, die jeder vor Augen hat. Reden darfst du von ihnen, du sollst es sogar. Aber nicht mit natürlichem Wort, nur auf dem Umweg über die von ihnen vorgeschriebene Feierlichkeit. Nimm den Krieg, nimm den Nationalismus, nimm jedes Vorurteil unserer blutrünstigen Geschichte. Immer wechseln die Perioden ab: einmal eine, in der du strammstehen und schweigen mußt – und danneine andere, in der du reden und schreiben darfst, aber wieder mit einer Feierlichkeitsgebärde, die einer Anerkennung gleichkommt. Erkläre dich nur gegen den Wahnsinn der Grenzen, gegen den Dünkel der Ämter – so bleibst du ihnen doch unterworfen. Mit Worten kannst du ihnen, zur – Zeit, widerstreben. Praktisch aber – geh an die nächste Grenze, in die nächste Volksversammlung, ins nächste Büro und sieh, wie weit du kommst...

So auch mit euch, Ruinen im Morgenlicht. Ein Schatten ist über den Himmel gezogen – ich würde euch nicht mehr schön nennen in diesem Augenblick! Denn jetzt habt ihr, seitdem euch nicht mehr das Licht verklärt, etwas schlechthin Unsinniges, ohne Dach, ohne Inhalt, ohne Tiefe, wie ihr dasteht, und wart doch als Wohnstatt bestimmet. Man sieht euch an, was – ganz materiell – mit euch geschehen ist. Nicht das Feuer, das euch verzehrt, nicht die Sprengkraft, die euch zersägt hat – das alles ist viel zu pathetisch. Man sieht euch den-unbeschreiblich dummen und plumpen Vorgang an, daß vom Himmel herab Gegenstände geworfen worden sind, um andere Gegenstände zu zerschlagen. Dumm und plump. Ihr seht für den natürlichen Blick aus, wie wenn im Kinderzimmer die Vierjährigen getobt haben. Die Mutter, die seufzend aufräumt, nennt es kindisch. Wir seufzend Aufräumenden aber dürfen es nicht kindisch nennen, nur deshalb, weil es unter Erwachsenen geschieht und sich mit dem Wort "Krieg" tarnt. Wir dürfen von euch Ruinen nicht sagen, daß ihr schön seid, nicht daß wireuch recht finden, nicht daß ihr uns dumm vorkommt – und diese drei Bezeichnungen waren es, doch, die uns entgegensprangen, als wir euch anschauten, im Morgenlicht, am triefenden Wintertag, bei beschattetem Himmel. Wie sollen wir euch nennen, ihr Hintergrund, vor dem unsere Kinder groß werden?

Die letzte Straße, das letzte Haus vor der Ecke. Ausgebrannt wie die andern. Die Gestalt, die davorsitzt, ist lebendig. Ein junger Mensch in Arbeiterhosen; der Blick aufmerksam und doch nichts gewahrend auf mich gerichtet, wie heut die Blicke der Menschen sind. Hat er hier genächtigt? Hat er sein Diebslager in dem Hausgeklüft, sein Räubernest, seine Werkstatt, oder sitzt er aus Zufall da, gerad er gerade vor diesem zerstörten Haus? Ich will es nicht wissen. Ich gehe weiter, Ich will nur wissen, was ich sehe: hier sitzt einer im Morgenlicht. Hier sitzt ein junger Mensch und schaut.