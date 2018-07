Von Axel Use

Viele Leute gehen zuweilen ins Kino; ich gehe manchmal als Zuschauer in Gerichtsverhandlungen. Im Gerichtssaal agieren die Hauptbeteiligten um Freiheit und Leben; im Film agieren die Hauptdarsteller um Geld und Gagen. Ich finde das Erste mehr der Beachtung wert,

Ich weiß, ernsthafte Leute nennen mich wegen dieser meiner Vorliebe einen "Kriminalstudenten". Es soll wohl etwas Abfälliges in der Bezeichnung liegen, aber Sich finde nichts dabei: Im Film machen sich die Mitwirkenden Masken; im Gerichtssaal aber wird dem Leben die Maske abgenommen.

Oft unterhalte ich mich mit anderen Kriminal-Studenten, Einer ist dabei, ein alter Zuchthäusler. Von ihm habe ich den Eindruck, er knobelt wie ein Spieler an einem "System", wie man den Maschen des Gesetzes sozusagen mit Garantie entschlüpfen kann: Er rechnet die Chancen aus. Sein Leben verbringt er hinter Zuchthausmauern oder im Gerichtssaal als Zuschauer. Kurzum, er ist abonniert auf die Justiz mit ihren sämtlichen Einrichtungen ...

Manche Rechtsanwälte sind wie Primadonnen. Sie betrachten den Gerichtssaal als eine Bühne, und der Fall, der gerade verhandelt wird, scheint ihnen wie der Text eines Dramas, in dem sie selber die Hauptrolle haben. Auch haben sie zuweilen großen Schauspielern die Allüren abgesehen. – Einen sah ich: der kopierte den berühmten Schauspieler Albert Bassermann so täuschend, daß man annehmen konnte, Bassermann selbst sei nebenher noch als Anwalt tätig. Auch verstand es dieser Anwalt, wie ein großer Schauspieler ans Herz der Menschen zu rühren. Es ist aber ewig schade, daß die Zuschauer nicht ungestraft Beifall klatschen dürfen. Lassen sie sich dennoch dazu hinreißen, so springt-stets der Vorsitzende wie ein wilder Eber auf und schreit: "ich lasse den Saal räumen, wenn das noch mal vorkommt!" Das tut er sicher nur, weil bei seinen eigenen Worten nie jemand klatscht.

Es mag sein, wie es will: das Publikum ist stets für die Verteidiger. Deswegen sind sie auch oft so eitel.

Jüngst hörte ich, wie ein Anwalt, der sechs wegen Menschenschmuggels angeklagte Fischer zu verteidigen hatte, nach der Mittagspause zu seinen Klienten sagte: "Na, Kinder, wie hat denn das Mittagessen geschmeckt, zum letzen Mal in Freiheit?" Er hielt das für einen ausgezeichneten Scherz. Es gibt Herzchen unter den Anwälten!