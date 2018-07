Von Erich Raederscheidt

Es ist etwas Eigenartiges um die Atmosphäre der Studententage. Klar wie kaum sonst irgendwo spiegelt sich hier das Bild des inneren Zustandes einer Generation. Darüber hinaus aber zeigt sich dem Beobachter, der dieses Bild in den Zusammenhang des Daseins einzufügen versteht und es zu deuten vermag, im Ausschnitt dieser Studententage die seelische, geistige und körperliche Verfassung des Volkes. Beherrschte vor 1933 das Idealistische die Tage, kommandierten nach 1933 die Phrasen, die Kraftmenschen und – Geistlösen, so werden die Zusammenkünfte seit 1946 überschattet von der psychologischen Gesamtsituation Deutschlands? von den geistigen und körperlichen Nöten.

In dieser Situation, die wie kaum jemals zuvor den Studenten tatsächlich nicht Grund erreichen läßt, muß es schwer und gewagt sein, rein studentische Tagungen abzuhalten. Die Gefahr, daß die Studenten, weil selber noch ohne Boden und ohne Haltepunkte, sich in Diskussionen verlieren und zu wortreichen, aber in den Wolken hängenden Resolutionen kommen könnten, ist allzu groß. Wird dann noch beachtet, daß die Universität selber sich in einer Krise befindet, in der sie zwar schon lange vor 1933 stand, die nun aber wieder akut ist, dann wird offenbar, daß jede studentische Tagung von vornherein vorbelastet ist. Befindet sich also die Universität wieder in ihrer alten Krise, geboren aus dem Zwiespalt von Bildungseinrichtung und Fachschule, von Forschungs- und Lehrstätte, so hat die Studentenschaft im Gebilde des ASTA um die zweckvolle Existenz ihrer studentischen Interessenvertretung zu ringen. Vorläufig liefen beide Patienten noch im Fieber, wobei der Höhepunkt noch nicht erreicht ist.

Dennoch müssen Studententagungen sein. Sie dürfen freilich nur als Anfang betrachtet werden, als Anstoß und Versuch, die Stellung des heutigen jungen Akademikers zu klären und eine Richtung für den weiteren Weg festzulegen. Verantwortungsbewußte Studenten werden auch hier durch Zähigkeit zu Erfolgen kommen, wie sie sich darin schon bedeuten, daß die Studentenschaft den Verpflichtungen gegenüber der Allgemeinheit in besonderer Weise nachkommt und, statt in Lethargie zu verfallen, eine besondere Aktivität entwickelt. Wichtig für jede Arbeit bleibt aber, daß die Studentenschaft aus den einzelnen Tagungen die entsprechenden Lehren sieht. Leider ist es nach mehreren Zusammenkünften so, daß zwar die Initiative der Studenten, ihre Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen, sympathisch berührt, daß aber manche Umstände die Fragwürdigkeit solcher Tagungen erkennenlassen. So haben zum Beispiel die Diskussionen auch wirklich ein geklärtes Bild von der gegenwärtigen Position des Studenten zu entwerfen. Sie müssen zu konkreten praktischen Ergebnissen führen. Fruchtlose Verallgemeinerungen müssen endgültig beseitigt werden, damit der Weg von den grundsätzlichen Erörterungen zu den praktischen Ergebnissen führe. Dazu erscheint es wichtig, daß die Ausschüsse, die selber sich nur aus wirklich geeigneten Mitgliedern zuammensetzen sollen, konzentrierte Arbeit leisten, um den Tagungen Jeweils konkrete Vorschläge vorlegen zu können. Wesentlicher als all dies ist aber die Tatkraft, mit der die Studenten helfen, die Krise der Universität zu überwinden. Dazu sind sie durchaus berufen und Hierin sollte auch jeder Studententag den tieferen Sinn seiner Sorgen sehen! Die Krise greift weiter um sich, weil die Einheit der wissenschaftlichen Arbeit, das Zusammenwirken der Kräfte, die Formung der Geister und das Wissen darum verloren gegangen sind, daß der ‚einzelne nicht nur mit feinem speziellen Werkzeug vertraut sein muß, sondern daß darüber hinaus sein besonderes Arbeitsgebiet im Zusammenhang mit dem Ganzen stellt. Es fehlt die "Solidarität in der Erforschung der Wahrheit". Daher ist es wieder nötig, daß die Bildungseinrichtungen untereinander organische Fühlung aufnehmen.

Auch der Student ist aufgerufen, an der Reform unseres Bildungswesens mitzuarbeiten. Gerade er spürt im Verlauf seines Studienganges mehr oder weniger die tiefe Not des herrschenden Zustandes. Ihm wird nicht weniger erschrecklich klar wie dem gereiften, dem wahren Wissenschaftler, daß im Augenblick nicht mehr die Philosophie, sondern die Technik die Wissenschaft beherrscht. Daß hier die wurde. Stelle ist, fühlt er am eigenen Leibe; er hat’s als Erfahrung der jüngsten Vergangenheit erkannt. Es ist und bleibt von Übel, daß dort, wo der philosophische Geist alle Wissenschaft durchdringen, verbinden und einbetten sollte, heute seine Technik im Bildungsprozeß regiert, die zur Zucht und Diktatur des Spezialisten führt. Aber "das Königtum des Spezialisten ist nicht die Welt der Menschheit".

Gerade in dem Streben nach einer Bildungs- und Hochschulreform, die das Spezialistentum wieder in seine Grenzen zurückverweisen könnte, hat jeder Studententag entscheidende Aufgaben!