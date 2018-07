Respekt, wem Respekt gebührt! Diesmal bandelt es sich um die Vertreter der Wirtschafts-, genauer gesagt, der Bewirtschaftungsbürokratie. Sie sind oft genug, als weltfremd, doktrinär, unbelehrbar und organisationswütig verschrien worden, kurz, als echte Bürokraten, die nur noch Schema und Formalismus kennen, die Realitäten aber nicht mehr sehen, und die deshalb dem Sinn aller verwaltenden Tätigkeit entfremdet sind. Aber mitunter sind sie offenbar auch besser als ihr Ruf, und das verdient eine ausführliche Würdigung. Nicht, nur um der Gerechtigkeit willen: auch deshalb, weil es notwendig ist, ihr sachlich fundiertes realistisches Urteil über die begrenzten Möglichkeiten einer "Totalbewirtschaftung" dem wildgewordenen Spießer entgegenzuhalten, der jetzt endlich "alles" erfassen will, der vom "Durchkämmen der Betriebe nach gehorteten. Warenbeständen" spricht, von straffer Lenkung" der Produktion, unter Konzentration auf einige wenige "hochleistungsfähige" Betriebe – der also nun vollenden will, was Göring ("leider") nicht gelungen ist: die totale Zwangswirtschaft! Es gibt solche Leute, heute noch...

Die Vertreter der Landes-Wirtschaftsverwaltungen (zu ihrer Ehre sei’s gesagt) gehören alsonicht dazu. Sie haben vielmehr in einer Zusammenkunft, an der die Länder der britischen Zone sowie Bremen beteiligt waren, eine Reihe von gegenteiligen Forderungen aufgestellt: ein Programm, das jedenfalls auch von ihren süddeutschen Kollegen mit vertreten werden wird. Jedenfalls werden auch die Wirtschaftsminister zustimmen; von Senator Borgner (wie auch von Bürgermeister Brauer) weiß man zum. mindesten, daß sie die heutige Bewirtschaftungsform als überlebt betrachten und durchaus nicht als "sozialistisch."

Zunächst wird eine radikale Verringerung der Zahl der sogenannten Sonderbedarfsträger gefordert. Man weiß, daß im Laufe der Zeit immer mehr Stellen als "Träger" von Sonderkontingenten anerkannt worden sind – mit dem Erfolg, daß die gesamte erfaßte Erzeugung an Verbrauchswaren (nicht viel im einzelnen, doch im ganzen schließlich eine erkleckliche Menge) schließlich in jene Vorzugskanäle abfloß, und für den Normalverbraucher schließlich nichts mehr zu verteilen übrigblieb. Künftig sollen als Empfänger von Sonderkontingenten, nach dem Vorschlag der genannten Wirtschaftsverwaltungen, nur noch die im Bergbau und im Verkehr (Reichsbahn, Schiffahrt, Häfen, Straßenverkehr) tätigen Menschen anerkannt werden. Für diese Verbraucherkategorien gilt die Ausnahme, weil sie sich "nicht gleichmäßig auf alle Länder verteilen" (was für Eisenbahner und im Straßenverkehr Tätige vielleicht zweifelhaft wäre) und weil sie "auf Grund ihrer Bedeutung eine bevorzugte Versorgung beanspruchen können", die aus den normalen Länderkontingenten allein nicht durchführbar erscheine. Außerdem sollen künftig Sonderkontingente nur an Arbeits- und Berufskleidung (einschl. Schuhzeug), an Fahrrädern (einschließt. Bereifung) und an Glühlampen gegeben Werden! Weiter werden Sicherungen dagegen verlangt, daß der Kreis der Sonderkontingentsträger wieder erweitert wird u.a. m. Aus der allgemeinen Begründung zu Einzelheiten der vorgeschlagenen Regelung, die wir hier übergehen, interessiert von allem der Satz: "... weil bei der bisher geübten Praxis nachweislich jegliche Übersicht über Art und Umfang der Versorgung verlorengegangen ist und weil Doppelversorgungen (!) ebenso unvermeidlich waren wie die Versorgung von Verbrauchern, die bei Anlegung der normalen Maßstäbe niemals in den Genuß eines Verbrauchsgutes hätten kommen dürfen."

Interessanter aber als diese Verfahrensfragen ist für die Allgemeinheit die "erneute; Forderung", verschiedene Verbrauchsgüter aus der Bewirtschaftung freizugeben und – vor allem! – keine weiteren Waren mehr der Bewirtschaftung (dem "Bezugscheinsozialismus", wie wir das einmal genannt haben) zu unterwerfen. Die Bewirtschaftung von rund 40 Positionen der Warenliste wird als "sinnlos" bezeichnet. Darunter sind: Töpfe, Schüsseln, Pfannen, Wannen, Eimer, Kessel, Bestecke, Tische, Stühle, Schränke, Kommoden, Couchen und Sofas, Bettstellen, Kinderwagen, Uhren, Radioröhren, Dynamos, Scheinwerfer, Kochplatten, Kleinherde, Kesselöfen und Fahrradanhänger. Schließlich erhält das unglückselige Pfennigartikel-Programm den Todesstoß: auch die Bewirtschaftung von Rasierkingen, Schnürsenkeln, Nothelferpackungen usw. soll aufhören. Und die Begründung lautet: teils ist Ware genug vorhanden – teils so wenig, daß jede Bewirtschaftung ins Leere greift – teils wird durch eine zu weit ausgebaute Bewirtschaftung zusätzlich ein "künstlicher Bedarf" geweckt – teils "verschwinden erfahrungsgemäß einzelne Artikel deshalb vom Markt, weil sie bewirtschaftet werden". Eine späte Erkenntnis: aber besser spät als nie!

Zum Schluß wird an die Verwaltung für Wirtschaft und an den Exekutivrat appelliert, sie möchten die Vertreter der Besatzungsmächte davon überzeugen, daß die Frage der Kompensationsgeschäfte und der Gewährung von Deputaten "unter allen Umständen einer positiven Lösung zugeführt werden muß". Also: Legalisierung einer allgemein geübten Praxis, um eine gewisse Kontrolle zu erhalten, vor allem aber, um die "Divergenz zwischen allgemeinem Rechtsempfinden und gesetztem Recht", aufzuheben, die zu einer Zerstörung der Moral ebenso wie zu einer Aushöhlung der Staatsautorität führt. Diese Begründung, aus der vor allem wesentlich ist, daß Kompensationen und Warendeputate heute bereits nach "allgemeinem Rechtsempfinden", als zulässig gelten, wird bei den Gewerkschaften nun hoffentlich Eindruck machen: Die Autorität jener Beamten, die dies ausgesprochen haben, kann auch von Gewerkschaftsseite schwerlich bestritten werden. Wer nun noch weiter auf dem Standpunkt verharrt, daß man zur totalen Bewirtschaftung "zurück" müsse, darf wohl mit Recht als reaktionär bezeichnet werden. Die Entwicklung wird sehr schnell über diesen Standpunkt von vorgestern hinweggehen... E T.