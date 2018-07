Zu der kritischen Glosse, die in Nr. 45 der "Zeit" unter, dem Titel "Bier oder Brot?" erschienen ist, wird uns von interessierter Seite gegeschrieben:

Braugewerbe hatte beantragt, eine beschränkte Menge Gerste zur Herstellung eines Leichtbieres freizugeben. Die Kritik Ihres Blattes, die grundsätzlich aberkennt, daß durch, das Brauen die Möglichkeit einer besonders rationellen Auswertung der Gerste gegeben ist, hält trotzdem den Zeitpunkt für einen solchen Antrag für schlecht gewählt, u. a. deshalb, weil die zu Bier verarbeitete Gerste der menschlichen Ernährung nicht voll zugute komme. Es darf aber hierzu daran erinnert werden, daß in der russischen wie in der französischen Zone seit der Besetzung fortgesetzt Gerste . zur Bierherstellung freigegeben wird, und zwar in der einen Zone für ein Bier mit 6 v. H. Stammwürze, in der anderen für ein solches mit 2 v. H.–also in beiden Zonen mit einem höheren Stammwürzegehalf, als er in der britischen Zone vorgesehen war. Das ist insofern beachtlich, als zweifellos in beiden Zonen genau so große Ernährungssorgen wie in der britischen Zone bestehen und ganz gewiß auch die gleiche Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit bei der Bedarfslenkung aufgewendet werden wie hier.

In der Tat ist der Gersteverbrauch für die Bierherstellung nur sehr gering – bei den beantragten 46 000 t hätte es sich um noch nicht einmal 1 v. H. des Getreidebedarfs gehandelt –, aber wichtiger bleibt doch die immer wieder verkannte Tatsache, daß beim Brauprozeß hochwertiges Kraftfutter in – Gestalt von Trebern und Malzkeimen anfällt. Mit Hilfe der auf diesem Wege zu gewinnenden eiweißhaltigen Kraftfuttermittel, an denen es in Deutschland sollst völlig fehlt, könnten zusätzlich fett- und eiweißhaltige Nahrungsmittel erzeugt werden, die dem Normalverbraucher, trotz des Verzichtes auf eine Scheibe Brot in der Woche, einen erheblichen Zuschuß an Kalorien schaffen würden. Es ist ein Irrtum, anzunehmen, daß – ohne Bierproduktion – aus der Gerstemehr dieser hochwertigen Futtermittel herauszuholen sind. Ferner ist offenbar übersehen worden, daß auch das Bier selbst Träger hochwertiger Nährstoffe ist.Die unmittelbare Verfütterung der Gerste in der Schweinemast ist verhältnismäßig am wenigsten rationell. Denn dem höheren Fettanfall steht ein geringerer Eiweißanfall – und der völlige’ Fortfall des Gewinns von Milch, Bierhefe und Vollkornbot gegenüber, so, daß bei der Verfütterung von 1000 t Gerste in der Schweinemast nur 637 500 Kalorien, gegenüber 2 492 000 Kalorien beim Brauprozeß, gewonnen werden können. Der Brauprozeß, kann aus 1000 t Gerste entweder 710 000 kg Milch, 5600 kg Bierhefe und 81 000 kg Brot, oder aber 28 400 kg Butter, 31 100 kg Schweinefett und 31 100 kg mageres Schweinefleisch erzeugen. Der Wunsch des Braugewerbes auf Zuteilung einer verhältnismäßig geringen Menge an Gerste rechtfertigt sich also nicht nur zur Behebung der Getränkenot, sondern auch wegen der günstigen Verwertung der Rückstände. Auch erscheint der Hinweis berechtigt, daß für die Herstellung von Kaffee-Ersatz regelmäßig Gerste zur Verfügung gestellt wird, die nahezu das Doppelte der von den Brauereien beantragten Menge ausmacht, Hier aber ist eine Verwertung der Rückstände überhaupt nicht möglich, jede Hausfrau weiß, daß die Kaffeerückstände in den Mülleimer wandern. Schließlich sollte nicht übersehen werden, daß die relativ geringe Menge an Gerstenbier etwa 500 Mill. RM an Verbrauchssteuern aufbringen würde und daß eine Brauwirtschaft, die wieder exportfähig wäre, erhebliche Bedeutung bei der Beschaffung von Devisen gewinnen könnte.

Es geht demnach um wohl abgewogene, wissenschaftlich begründete Überlegungen, die ja auch alle deutschen Stellen, insbesondere den Exekutivrat, bestimmt haben, sich für die Annahme des Antrages des Braugewerbe auf Freigabe von 46 000 t Gerste einzusetzen. Die Ablehnung dieses-Antrages durch die zuständigen Militärregierungen bleibt im Interesse der Bevölkerung zu bedauern."

Von uns aus möchten wir noch hinzufügen, daß ein Hauptpunkt unserer Kritik – der Zeitpunkt für den Antrag des Brauereiverbandes sei schlecht gewählt – einer gewissen Richtigstellung bedarft der jetzt abgelehnte Antrag ist schon vor Monaten gestellt-worden, als die erneut eingetretene Weltknappheit an Getreide, noch nicht vorauszusehen war. – Gewiß ist vom deutschen Standpunkt aus jeder Schritt zu begrüßen, der in Richtung auf den "normalen" Lebensstandard (den "mittleren europäischen Standard" also, laut erstem Industrieplan) getan werden kann. Praktisch aber müßten die 46 000 t Geiste, die man zu Bier verarbeiten will, doch von alliierter Seite eingeführt und (zunächst auch) bezahlt werden, – oder, wenn sie keine zusätzliche Einfuhr darstellen, so müßte die Brot- – und Nährmittelration entsprechend gekürzt werden. Daß aus den anfallenden Trebern usw. eine gewisse Mehrerzeugung an Fleisch und Fett möglich wäre, ist unbestritten; diese Mengen schlagen aber – füe die Verteilung an den Normalverbraucher – leider nicht zu Buche. Außerdem wissen wir, daß die Besatzungsmächte, mit Rücksicht auf die Getreideknappheit, jeder "Veredlung" von Getreide zu Fleisch und Fett vorläufig leider noch widersprechen, mag sie nun direkt oder indirekt (nach Vermälzung) geschehen. Also ist so wohl nicht weiterzukommen; der einzige Ausweg wäre, wie von Bayern aus neuerdings vorgeschlagen wird die Abgaber von Bier nur gegen Brotmarken, (vielleicht auch gegen die Ersatzkaffeemarke?) dann brauchte dem Normalverbraucher, der keinen Geschmack an "Leichtbier" findet, auch nicht der unfreiwillige Verzicht auf eine einzige Schnitte Brot in der Woche zugemutet zu werden – zugunsten der Biertrinker allerVerbraucherkategorien. Dieser Verzicht mag geringfügig erscheinen, aber solange wir noch auf Hungerrationen stehen und uns noch nicht einmal die Umwandlung beschränkten Mengen an Getreide in Fett und Fleisch zugebilligt wird, erscheint es unzeitgemäß, die Umwandlung von auch nur einem Prozent des zu unmittelbarem Verzehr bestimmten Getreides in Bier zu fordern.

Anders steht es natürlich mit der Frage des Veredelungsgeschäftes – Bierexport gegen Gersteimport – das deutschen Brauereien möglichst bald gestattet werden sollte. Von alliierter Seite kann vielleicht der Konkurrenzstandpunkt dagegen geltend gemacht werden; plausible Gründe für eine Ablehnung eines solchen Geschäfts gibt es wohl aber nicht. J. P. B,

JEIA genehmigtedie Vertretung ausländischer Geschäftshäuser in der Doppelzone durch deutsche Agenten. Danach können ausländische Direktoren durch Deutsche bei der Verhandlung und Unterzeichnung von Ex- und Importverträgen vertreten werden.