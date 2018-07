Im Pressedienst der Verwaltung für Land- und Forstwirtschaft in der sowjetischen Besatzungszone findet sich eine Notiz über die Köthener Imkervereinigung (90 Mitglieder, 800 Bienenvölker), in der es heißt:

"Günstig wirkt sich die durch die Bodenreform durchgeführte Aufteilung der großen Güter aus. Durch Aufteilung der ursprünglich zusammengeballten landwirtschaftlichen Nutzungsflächen sowie durch verstärkten Ölfruchtanbau und langsame Abfütterung von Kleefeldern wurde bessere Trachtmöglichkeit für die Biene geschaffen."

An dieser Nachricht ist erstaunlich, daß die gleiche Fläche, sobald, große Felder auf kleine Anwesen aufgeteilt sind, mehr Blütenpflanzen erbringen soll. Aber das kann sich vielleicht zwanglos so erklären, daß jetzt (in den Grenzfurchen natürlich und nicht auf den Feldern!) mehr Blumen sprießen als bisher.

Befremdend ist die Nachricht insofern, als sie zeigt, daß trotz erfolgter Bodenreform immer noch so rückständige Kulturen, wie es der Anbau von Klee (nach moderner betriebswirtschaftlicher Auffassung) ist, einen breiten Raum der Ackerfläche einnehmen, und daß man den Klee sogar, was seinen Futterwert nicht verbessert, bis zur Blüte auf dem Felde beläßt.

Die eigentliche Sensation der Nachricht aber, die bei Botanikern, Pflanzenzüchtern, Insektenkundigen und Imkern lebhafte Beachtung finden wird, liegt darin, daß es in der sowjetischen Zone offenbar gelungen ist, eine neue Bienensorte (vielleicht aus einer Kreuzung mit der Hummel?) zu züchten, nämlich eine Biene mit einem zeitgemäß langen Rüssel, die nun auch aus jeder Blüte Honig zu saugen vermag – was der Biene des bisherigen kurzrüsseligen Typs beim Klee mit seiner langröhrigen Blüte bisher nicht möglich war. Vielleicht handelt es sich aber auch um eine allgemeine Anpassungserscheinung zonenbedingter Art.n. f.