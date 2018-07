Inhalt Seite 1 — Das belgische Memorandum Seite 2 Auf einer Seite lesen

Über die offiziellen Forderungen der belgischen Regierung gibt ein Memorandum vom 17. November 1946 Aufschluß, das seinerzeit den vier Großmächten übergeben worden ist und das auf der Moskauer Konferenz die Grundlage von internationalen Erörterungen gebildet- hat Der Wortlaut des Memorandums war dem vor einiger Zeit in Brüssel; veröffentlichten Bericht der Senatskommission für auswärtige Angelegenheiten über den Haushalt des Außenministeriums angefügt, so daß die Öffentlichkeit zum ersten Male die amtlichen Forderungen Belgiens in territorialer und wirtschaftlicher Hinsicht erfuhr, wodurch in Deutschland und vor allem im Westen größte Überraschungen hervorgerufen wurden.

Die Gebietsforderungen sollen nur "Grenzberichtigungen" sein, durch die insbesondere die Landstreifen an der Bahnlinie Raeren–Kalterherberg und an der Straße Aachen–Raeren betroffen werden. Die Bahnlinie Raeren–Rötgen–Monschau–St. Vith fiel auf Beschluß einer, auf Grund des Versailler Vertrages eingesetzten Internationalen Kommission vom, 27. März; 1920 an Belgien, obwohl sie auf weite Strecken; durch deutsches Hoheitsgebiet läuft. Die Grenzstraße dagegen blieb bei Deutschland; sie führt zum Teil durch belgisches Gebiet. Durch diese für beide Teile unbefriedigende Lösung entstanden mehrere deutsche Enklaven auf belgischem Boden, – wie Ruitzshof (westlich Kalterherberg). Mützenich, Lammersdorf, Rötgen und Münsterbildchen (nordwestlich Rötgen). Die sogenannte Aachener Vereinbarung (vom 6. November 1922), in der das von der – Internationalen Kommission ausgearbeitete Regime festgelegt worden war, wurde in den Jahren 1929. und 1935 durch deutsch-belgische Verhandlungen in einzelnen Punkten etwas abgeändert, um bei den äußerst schwierigen und eigenartigen Grenzverhältnissen einen "Modus vivendi" zwischen den beiden Ländern zu ermöglichen und die Tätigkeit der Schmuggler zu erschweren.

– Belgien verlangt – jetzt nicht nur die Zuteilung des gesamten Landes westlich der Eisenbahnlinie, wodurch also die deutschen Enklaven beseitigt würden, sondern auch die Abgabe von ganz Rötgen (etwa 2500. Einwohner), obwohl der weitaus größte Teil der Gemeinde ostwärts und nördlich der Bahnlinie liegt. Das Dorf Lammersdorf soll, abgesehen von den Häusern westlich der Bahn, bei Deutschland bleiben. In der Gegend von Kalterherberg und weiter südlich im Kreis Prüm werden kleine Grenzänderungen und bei Hergenrath (südwestlich von Aachen) die Beseitigung einer Einbuchtung verlangt. Die bisher in deutschem Besitz befindliche Grenzstraße nach Raeren und die durch belgisches, Gebiet Führende Straße von Rötgen nach Konzen und Lammersdorf sollen ebenfalls zu Belgien kommen.

Von diesen Annexionswünschen werden – nach der belgischen Denkschrift 30 qkm Land und 3850 Einwohner betroffen. Durch die geforderte Neuregelung würden nach belgischer Auffassung nicht nur die Schwierigkeiten bei dem Betrieb der – Bahn, sondern auch, die Voraussetzungen für Streitigkeiten zwischen den beiden Staaten – beseitigt. Die Interessen der Grenzbewohner sollen, durch ein neues "Grenzregime", das man im einzelnen noch nicht kennt, gewahrt werden. Von einer Befragung der Bevölkerung auf Grund des Selbstbestimmungsrechtes wird nicht gesprochen.

Viel einschneidender als die Gebietsforderungen sind aber die wirtschaftlichen Wünsche Belgiens. Es werden nicht nur hohe Reparationen, sondern auch die Abtretung von Kraftwerken, Braunkohlengruben und Brikettfabriken (im – Kölner Raum) sowie die Ausnutzung von Eifeltalsperren verlangt. Als jährliche- Reparationen werden u. a. beansprucht: 750 Mill. Kilowatt ... elektrischer Strom. 1 Mill. t Braunkohle, 6,6 Mill. t Kohle, 380 000 t Salz, 100 000 t Pottasche, 27 000 t Schwefelschwerspat. 300 000 cbm Grubenholz und 200 000 cbm Bauholz, also überwiegend wertvolle Rohstoffe und Energiemengen, die die deutsche Wirtschaft selbst dringend benötigt. Nach dem Memorandum verlangt Belgien folgende Kraftwerke im Kölner Raum: Fortuna I und II, Fortuna-Nord und Frimmersdorf, sowie die dort befindlichen Braunkohlengruben, die Schürfkonzessionen, Brikettfabriken – und die dazugehörigen Anlagen, ferner (nach dem Eupener "Grenz-Echo") die Übergabe der Hochspannungsleitung von 220 000 Volt zwischen Brauweiler (bei Köln) und Jupille (bei Lüttich). Von den Kraftwerken Fortuna (im rheinischen Braunkohlengebiet) hängt fast ausschließlich die Elektrizitätsversorgung des Kölner Gebietes ab. Die Ablehnung der belgischen Ansprüche ist im Westen einmütig.

In einer Konferenz der Vertreter der betroffenen Gesellschaften, Werksleitungen und Betriebsräte, der Gewerkschaften und wirtschaftlichen Organisation sowie der zuständigen staatlichen und kommunalen Behörden des Kölner Raumes wurden die belgischen Forderungen zurückgewiesen und besonders betont, "daß es unverständlich wäre, wenn in einem Augenblick, in dem im Rahmen einer Europahilfe auch Maßnahmen zur Verhütung eines völligen Zusammenbruches der deutschen Wirtschaft sich vorbereiten, Absichten bekundet werden, die zum Geiste und dem Ziele einer europäischen Zusammenarbeit völlig widersprechen und den Glauben an eine solche von vornherein zerschlagen würden".

Die belgische Regierung verlangt zwar nicht wie das annektionistische belgische Rheinkomitee die Abtretung der Eifeltalsperren (Dreiläger – bei Rötgen, Kallbach bei Lammersdorf, Urftal und Schwammenauel bei Heibach), aber sie erhebt doch Ansprüche auf. elektrischem Strom und Wasser aus diesen Sperren. Da die der belgischen Grenze am nächsten liegenden Dreiläger- und Kalbachtalsperren nur über verhältnismäßig geringe Wassermengen verfügen, so bezieht sich die belgische Forderung, daß Deutschland auf eigene Kosten einen Tunnel für eine zusätzliche Wasserzuführung nach der vor der Vollendung stehenden Weser (Vesdre-) Talsperre bei Eupen bauen soll, wohl auf die großen Urftal- und Ruhrtalsperren. Diese dienen dem Hochwasserschutz, der Trinkwassergewinnung und vor allem der Versorgung der bedeutenden Papier- und Textilindustrie des Dürener und Jülicher Raumes. Die Talsperren könnten ihre wichtige Aufgabe nicht mehr erfüllen, wenn den belgischen Forderungen entsprochen werden sollte. Die Leistungen. der Wasserkraftwerke, die dem Verbundnetz des Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerkes (RWE) angeschlossen sind, spielen, nur eine geringe Rolle und können daher die Stromansprüche Belgiens an Deutschland, die bisher aus dem Gesamtverbundnetz des RWE entnommen werden, nur zu einem ganz geringen Teil befriedigen.