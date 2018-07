Der Mensch ist es schon so lange gewöhnt, Mittelpunkt zu sein, daß er sich gar nichts mehr dabei denkt. Er geht durch den Wald und tritt den Käfern auf die Köpfe, stört das Zusammenleben der Ameisen und wirft die Pilze weg, die ihm nicht bekommen. Von den Pflanzen und Tieren hingegen, die einen zarten, angenehmen Geschmack haben, spricht er mit Anerkennung und Hochachtung in der Stimme. Er betrachtet die Welt vom Standpunkt der Nützlichkeit; wozu er aber selber gut sein soll, darüber grübelt er lieber nicht nach.

Es ist gewiß ein schöner Gedanke, in der Mitte zu sitzen und die Sterne sich verbeugen zu sehen, doch auch dieser Gedanke läßt sich in der Unvollkommenheit. des Daseins nicht unangefochten hegen... Unter den Menschen, die sich ihrer zentralen Bedeutung bewußt sind, gibt es Geographen. und diese Leute wollen: nach der Sitte der Zeit einen Kongreß veranstalten, einen internationalen Geographenkongreß. Schon wurden die ersten Vorarbeiten für den Kongreß geleistet, der im nächsten Jahre stattfinden soll. Und so wurde bereits erwogen, wo man sich treffen solle, denn die Ortsfrage ist bei einem Geographenkongreß die Hauptsache. Der Kongreß – so wird mitgeteilt – findet unweit des Mittelpunktes der Welt" statt.

Dasist fürwahr ein großes Wort. Wenn der Mensch ganz sachte aus dem Zentrum rückt und sich in eine bescheidene Ecke zurückzieht, dann erhält er die Chance der unbeachteten Randfiguren wieder, die sich in der Stille vollenden können: Ehedem postuliertever er sich in seinem barocken Mut zum Maß aller Dinge, das können wir ihm so sehr nicht übelnehmen. Als er aber die Allongeperücke, das anmaßliche Kleidungsstück der feierlichen Komik, von seinem großen Haupt herunternahm, erblickte die Sonne nur einen kläglichen kahlen Kopf, den sie tüchtig versengte. Das Maß war zum Übermaß geworden, und mit dem Mittelpunkt war’s vorbei: Da wird es freilich Zeit, daß die Geographen einen neuen Mittelpunkt der Welt ausmachen Sie stellen sich dabei ganz harmlos und ahnen nicht, was sie uns mit der Wahl ihres Tagungsortes antun. Mit kalter wissenschaftlicher Schadenfreude fügen sie nämlich ihrer Mitteilung hinzu: "Der Mittelpunkt der Welt ist ein Tümpel in der Westschweiz, der auf der Wasserscheide liegend, seine Abwässer zur-Hälfte nach Süden und zur Hälfte nach Norden, schickt." Der Mensch,-der sich immer weiter für das Maß aller Dinge hält, steht ergriffen vor dieser Entdeckung. Tümpel und Abwässer, das sind keine schönen Wörter. Der ungeographische Mensch jedenfalls meint, es sei schwer, seine Position einer Pfütze abtreten zu müssen. Er tritt an den Rand des Tümpels und überlegt, ob er sich nicht entschlossen hineinstürzen soll.

Der flache. Tümpel sieht wenig einladend aus, vielleicht stinkt er sogar ein bißchen. So bleibt dem Menschen, der eben noch der Mittelpunkt der Schöpfung war, nichts übrig, als sein bedeutendes Antlitz in dem Wasser abzuspiegeln. Und der neue Mittelpunkt der Welt, den die Gelehrten sehr genau berechnet haben, zeigt ihm auf seiner stillen. Fläche ein Gesicht, das ziemlich betrübt dreinblickt.

Ich muß allerdings sagen, daß mich die geographische Entdeckung, die mir wohlriechender lieber gewesen wäre, ziemlich froh macht. Es hat mir schon immer etwas gefehlt, jetzt weiß ich es.

Wolfgang Drews