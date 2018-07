Das österreichische Währungsschutzgesetz, das am 19. November vom Nationalist gegen die Stimmen der Kommunisten angenommen worden ist (ihr Vertreter im Kabinett, Minister Altmann, demissionierte deshalb), behandelt Bargeld und Guthaben verschieden. Bargeld, auch Münzgeld (nur die 5- und 10-Pfennig-Stücke sind ausge-: nommen) wird innerhalb einer Frist, von 14 Tagen im Verhältnis 3:1 gegen neues Geld umgetauscht; auch werden die alten Briefmarken ungültig.

150 Schilling je Kopf der Bevölkerung werden, unter Abstempelung der Lebensmittelkarte, voll in neues Geld umgetauscht (das ist also-bei einem Dollarkurs von 10 Schillingen nicht sehr viel). Für Bank- und Sparkasseneinlagen ist der 12. November der Stichtag. Einlagen, die nach diesem Termin gemacht sind, werden wie Bargeld behandelt, also auf ein Drittel heruntergeschrieben: "Alte" Einlagen bleiben im vollen Werte bestehen, nur wird ein Viertel der Kontenbeträge für 6 Monate, ein weiteres Viertel für 9 Monate gesperrt.

Eine Sonderregelung erfolgt für die "alten" Sperrkonten, die im Dezember 1945, bei der Umstellung von der Mark- zur Schillingwährung, entstanden sind. Auch damals schon hatte man je Kopf der Bevölkerung zunächst nur einen Betrag von 150 Schillingen bar ausgezahlt; die Guthaben wären zu 60 v. H. völlig blockiert, zu 40 v. H. beschränkt freigegeben worden, wobei 12 v. H. nach einer gewissen Zeit bar abgehoben werden konnten. Jetzt werden die Sperrkonten völlig gestrichen; nur für Leute ohne Einkommen bleibt ein Guthaben von 2500 bzw. (für größere Familien) von 3500 Schilling bestehen, das, nach einiger Zeit, in zehn Monatsraten abgehoben, werden kann. Die früher geschaffenen Konversionskonten werden in Bundesschuldverschreibungen mit zweiprozentiger Verzinsung umgewandelt. – Gleichzeitig mit der Geldreform wird (Einzelheiten darüber stehen noch aus) eine Vermögensabgabe erhoben, die insbesondere den seit 1938 erfolgten Vermögenszuwachs betrifft. –

Voraussichtlich wird die Reform erst, kurz vor Weihnachten in Kraft treten, weil der Repräsentant der Sowjetunion im "Alliierten Rat", wo das Gesetz am 26. November behandelt wurde, ihn? nicht zugestimmt hat; das bedingt also ein "Veto auf Zeit", nämlich für die Dauer eines Monats. Der Schwebezustand wird natürlich manche Unzuträglichkeiten bringen. Im übrigen hat sich, nach einem kurzen ersten Ansturm auf die Läden, die Bevölkerung schnell mit den Dingen abgefunden; daß eine "zweite Reform" wegen der inflationären Erscheinungen notwendig sei, die sich nach der allzu milden Regelung von 1945 in der letzten Zeit zunehmend ergeben hatten – besonders nach der Heraufsetzung der Lebensmittelpreise, der Tarife, der Löhne und Gehälter im Sommer –, wußte man ohnedies schon seit Monaten. Die kommunistische Propaganda, die mit dem Schlagwort arbeitet, daß die Reform auf Wunsch des USA-Kapitals erfolge und den "unerhörtesten Raubzug auf die Tasche der arbeitenden Bevölkerung" darstelle, wird wohl keinen großen Eindruck machen, weil das taktische Zusammenspiel zwischen dem Vertreter der Sowjetmacht – die überdies wirtschaftlich am bestehenden Zustand unmittelbar interessiert ist – und den heimischen Kommunisten eben doch zu offenkundig war. Außerdem ist die allgemeine Auffassung die, daßnun etwas geschehen müsse, um noch rechtzeitig ein Abgleiten in die Inflation zu verhindern.

Die Tatsache, daß die Nationalbank kürzlich "Raubgold" im Gegenwert von 280 Mill. Schilling (bisheriger Bestand 48 Mill.) hinzuerhalten hat, – mag den Entschluß, die Reform jetzt anzupacken, wesentlich erleichtert haben. Holtwiß.