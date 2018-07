Die staatlichen – Schauspielbühnen Hamburgs, deren Wirksamkeit durch unzulängliche Räume arg beeinträchtigt war, haben für ihr Kammerspielprogramm eine schlechte Sparkassenhalle, in der bisher unermüdlich, aber – ungemütlich agiert wurde, gegen einen neuen, geradezu festlichen und idealen Theatersaal in Altona umtauschen können, Beethovens "Weihe des Hauses", von den Hamburger Philharmonikern ein bißchen mittelmäßig gespielt, wie dies bei derlei Gelegenheiten fast immer der Fall ist, gab den musikalischen Auftakt für eine Ansprache, in der Max Brauer, der erste Bürgermeister, mitteilte, das Haus sei vor allem der Jugend gewidmet. Es ist ein Saal, den die Architekten Kallmorgen und Zotzmann aus der Aula eines beschädigten Schulgebäudes herrichteten, wobei ein Gitterwerk von Jalousien vor den Wänden und unter der Decke dem Zuschauerraum ein eigenartiges, durchaus repräsentatives Gepräge gibt. Was jedoch die lokale-Freude an diesem "Haus der Jugend" trübt, ist die ,,Intendantenkrise", die – voreilig an die Öffentlichkeit getragen – weniger von der inoffiziellen Instanz der Theaterkritiker, wie es scheint, als vielmehr von der offizielleren Instanz der Parteipolitiker um die Person Arthur Hellmers kürzlich publik gemacht, wurde: Hellmer, einst als Leiter des "Neuen Theaters" zu Frankfurt am Main ein anerkannter Mann, hat, seitdem er aus der Londoner Emigration als Intendant des Deutschen Schauspielhauses zu Hamburg nach Deutschland zurückkehrte, wenig Glück gehabt, hauptsächlich wohl, weil er durch die hamburgische Nachkriegssituation stark gehandikapt wurde, in jenem Augenblick, da Hamburg mit seinem fast unzerstörten Stadtkern alle Aussichten besaß, ein kultureller Mittelpunkt erster Ordnung zu werden, ist viel, ja nahezu alles versäumt worden. Nun trifft eine verspätete Kritik an alledem mit einer verfrühten Nervosität zusammen, und es scheint, daß jene Stimmen in der Minderheit sind, die im Falle Hellmers zu bedenken geben möchten, daß ein einziges Jahr in heutigen schwierigen Zeiten viel zu kurz ist für die Entscheidung, ob ein Intendant versagt hat oder nicht.

Es ist freilich nicht alles gut gewesen; was die staatlichen Bühnen Hamburgs bisher geboten haben, aber auch nicht alles schlecht. Es sind auch nicht alle Darsteller gut, die in Hamburg aus Tradition dafür gelten. Man hat. ferner viele Regisseure erlebt, aber kaum einen von Format, Alles in allem aber war eine Aufwärtsentwicklung deutlich zu erkennen, die nicht ohne Hellmers Initiative denkbar ist und bisher in der deutschen Erstaufführung von Zuckmayers "Des Teufels General" gipfelte. Und nun ist da als großer Gewinn für Hamburgs Theaterleben das neue "Haus der Jugend", auf dessen durchaus moderner Bühne der begabte Karl. Gröning diesmal eine dörfliche, derb-prächtige holländische Amtsstube und dann ein aus rokokohafter Anmut und – konstruktiver Sachlichkeit verwegen, aber mit Glück zusammengefügtes Gebilde mit drolligen Zellentüren und einem freien Platz errichtet hat: eine hübsch stilisierte Kulisse für Molare.

Zunächst Kleists "Zerbrochener – Krug": von Hermann Pfeiffer straff, aber nicht musikalisch genug, – inszeniert. Auch war, Fritz – Wagner nicht schwergewichtig und hintergründig, genug für den Dorfrichter Adam. Er glich eher einem heruntergekommenen Intellektuellen als einem emporgekommenem bäuerlichen Pfiffikus. Molere’s "Heirat wider Willen" litt hingegen an den Eigenarten des hierorts hochgeschätzten Hauptdarstellers Grill, dem die – erwünschte Granlezza fehlte und der einen gewissen hamburgischen Tonfall nicht verleugnen konnte, was dem sowohl dem Scharm der französischen Grundnelodie als auch dem Wohllaut der Hofmannsthalschen Übertragung nicht gut bekam. Prächtig aber spielten. Joseph Offenbach und Hermann Kner die beiden von Molières Schlagkraft beseelten Popanze der Philosophie, und wenn das von leichten Genien nach Lola Rogges Choreographie umtanzte und von Werner Rothers harmlos-lieblicher Musik begleitete Spiel insgesamt auch nicht geschwind, nicht schäumend und bei aller Perücken-Stilisierung nicht stilisiert genugwar, so hatte es doch soviel Einheitlichkeit, daß sogar das Intermezzo der wahrsagenden – Zigeunerinnen (Charlotte Joeres und Ortrud Bechler als, Überraschung wirkte und man hoffen kann: hier bildet sich ein Ensemble. Denn hieran fehlt; es bisher vor. allem, und hierzu – ist das ,,Haus der Jugend" nun am ehesten der Raum.

Josef Martin