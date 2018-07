Von Paul Appel

Dunkel hält den Erdball umgriffen, Dunkel liegt über der Erde der Heimat, und im Zwielicht einer fragwürdigen Wirklichkeit suchen wir den kleinen Weg des Fortgangs, den Weg des Aufgangs und der klaren Rechtschaffenheit im Bereich des Menschlichen. Zu solcher Stunde trifft uns die Botschaft vom Sterben und Tod eines formbegnadeten Schöpfers, uns seltsam umwitternd mit Vergangenheit und einem fast widernatürlichen Erstauntsein daß diese Vergangenheit und was sie in künstlerischer Hinsicht mit dem Namen Georg Kolbes verbindet, vor noch nicht gar zu langer. Zeit; bestimmende Wirklichkeit für uns bedeutete.

Georg Kolbes Lebens- – und Wesensmaß gehörte einer anderen Weltstunde an als der unsrigen. Als er begann/seinen Namen in die Annalen der neueren Kunstgeschichte zu schreiben, genoß man Gunst und Glück einer Zeit, die ihren Untiefen seltsam fernstand und die ihre Brüchigkeiten mit dem Scheinglanz einer sehr fragwürdigen Sicherheit gerade noch überdecken durfte. Dieser Zeit mit der Wesenheit seiner starken künstlerischen Veranlagung und der menschlichen Haltung einer sauberen Persönlichkeit in entsprechender Sublimierung zu dienen, hätte Georg Kolbes Aufgabe werden können. Wie naturhaft er dafür vorherbestimmt schien, zeigen die schönen und hervorragend sicheren Arbeiten aus der Zeit zwischen der Jahrhundertwende und dem Beginn des ersten Weltkriegs, seien es nun Porträts wie das melodiegefüllte "Frauenbildnis" von 1902, der gesellschaftlich gefaßte und doch nobel vertiefte Kopf’ Henry van de Veldes von 1913 oder seien es die außerordentlich unmittelbaren, sehr regsam auf Licht und Schatten hin pointierten Zeichnungen der gleichen Zeit, die den malerischen Grundatem, aus dem heraus das Werk Kolbes lebt, besonders zeugnishaft erkennen lassen. Daß man mit solcher grundsätzlichen Wesensbestimmung auf dem richtigen Wege ist, beweist von allem das Werk, seines frühen Ruhms, die "Tänzerin" von 1912. Diese junge Geniegabe hat auch heute, nachdem sie fünfunddreißig Jahre lang bildsamen Anschauungsunterricht im Herzen des Volkes geleistet hat, noch nichts von ihrer melodiösen Unantastbarkeit und weisheitsvollen Keuschheit eingebüßt.

Dieses Werk mitteleuropäischer Anmut geschaffen von einem Fünfunddreißigjährigen, erlaubt uns, Kolbe als einen der allerersten Meister der Gebärde zu erkennen und ihn als solchen voll Stolz uns zuzurechnen. Zugleich aber führt es uns mitten zum Kernproblem seiner bildhauerischen Anlagen, zeigt die Stärken und läßt die damit verknüpften Begrenzungen seines Naturells erahnen. Kolbe war der Mann des Echt-Sensuellen, ein Künstler, dem das, was die Empfindung sprach und forderte, nur dann zur bildhauerischen Wirklichkeit wurde, wenn die Empfindung dem Auge den vollen Anteil an Leistung überließ. Was das Auge sah war gut und wurde gut. Versuchte er jedoch, den kurzen Weg vom klopfenden Herzen zur modellierenden Hand ohne Unterstützung des Auges zu gehen, so geriet ein literarisch-eklektischer Zug in die Arbeiten, die Eigenbrötelei der deutschen Ideenkunst begann, und es entstand das, was man das Artifizielle im Seelischen nennen möchte. Die Ehrfurcht der Nachlebenden darf, falls sie nicht Lippenehrfurcht sein will, diesen wesentlichen Umstand nicht übersehen. Ihn in tieferem Sinne deuten zu wollen, ist jedoch nicht leicht. Vielleicht mangelte Kolbe das, was Alfred Mombert meinte, wenn er dichtete "mein Nerv wurde hart in mancher schöpferischen Stunde". Das hieße also, daß Kolbe den empfindsamen Erregungen der Seele nicht genügend Härte und Kühle des Geistes entgegenzusetzen gehabt hätte und verfrüht an seinen eigenen Kohlen schmolz. Jedenfalls, wie es auch sei, genügte dieser Umstand, um die inneren Hemmungen und Stockungen in dem außerordentlich reichen Werk, das auf die "Tänzerin" folgte, deutlich werden zu lassen.

In rein produktivem Sinne freilich hat Georg. Kolbe auch mit den Werken, deren Entstehung zwischen den ersten und zweiten Weltkrieg fällt, bewiesen, daß er der repräsentativen Spitze unserer großen Bildhauerei zugehört. Die visionäre Leidenschaft, die ihn in diesem Zeitraum bewegt, ist ungewöhnlich elementar, sein potentieller Aussagedrang so heftig wie möglich, Und nicht zuletzt ergreifen die Arbeiten dieser quantitativ fruchtbarsten Jahre durch die nervliche und seelische Bedrängung. denen sie zum Teil unterworfen waren. Will man sondierender sprechen, so löst sich eine innerste Gruppe von Werken kraft ihrer schlichten Formsprache und kraft einer vertieften Ruhe, die – sie ausströmen, von den übrigen Schöpfungen merklich ab. Da folgt auf die sanft-esoterische "Assunta" von 1921 das schmerzverklärte "Requiem" von 1927, das Binding mit Recht als imago immortalis bezeichnete. Die schicksalsreine "Singende" von 1928 schließt sich an, und über die guten Köpfe von Busoni, Slevogt und Edith von Schrenk die jene Arbeit zeitlich umlagern, geht der-Weg hinüber zu der schön-dumpfen "Eva" von 1933. Der Weg, mit solchen geisthaft abgewogenen Produktionen bezeichnet, ist, gemessen an der Fülle der anderen Werke, überaus schmal, dünn wie ein feiner Grat, und manchmal scheint er überwuchert von der Masse gigantischer und halbgigantischer Plastiken, die "kein Maß mehr schreckt". Was diese Werke – "Zarathustras Erhebung" von 1933 möge für viele Arbeiten gleicher oder ähnlicher Artung stehen – trotz der menschlichen Schmerzensdichte, die in einigen, von ihnen zutage tritt, nicht in die Reihe der stillerschaffenen aufrücken läßt, ist ihr melodramatischer Kern. Sie alle usurpieren eine Wirklichkeit, die in Wahrheit nicht vorhanden ist und nicht vorhanden sein kann, eine Wirklichkeit, die die Grundform einer mittleren menschlichen Empfindung um mehrere Grade überspielt. Freilich eine Überhöhung in ungewöhnlichere und erhabenere Maße braucht an sich nicht zur Kritik herauszufordern, solange die Bindung an eine feste göttliche Größe nicht aufgegeben ist. Aber gerade dies ist bei den Kolbeschen Werken dieser Art nicht mehr der Fall. Sie sind Sensation und ethische Willkür und wesen in einem Übermenschentum, das einzig und allein vom Wunschtraum ihres Schöpfers gespeist wird und die Distanzen zwischen menschlicher und göttlicher Sphäre zu einer unentschuldbaren Undeutlichkeit verwischt. Kein Wunder, daß gerade diesen Arbeiten Kolbes in den verflossenen trüben Jahren ein heimlicher oder auch offener Enthusiasmus entgegengebracht wurde und daß sie noch zur Stunde das stärkste Hemmnis darstellen, wenn Licht und Schatten im Werk Kolbes gebührend verteilt werden, sollen.

Daß das Werk eines Künstlers Schründe und Risse zeigt, kann die Ehrfurcht der reinen Anschauung nicht mindern. Und so grüßen wir, wenn auch ein Finger im Sinne verpflichtender Redlichkeit des Geistes gehoben wurde, den verblichenen Georg Kolbe im Wesensraum der Kunst, in dem er als ein Kämpfen-Müssender und Siegen-Dürfender einen reichen Erdentag verleben konnte.