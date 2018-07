Fräulein Atilde wusch Eises Ohren; Tine und Grete zogen schon die Matrosenblusen über den Kopf, als aus dem Kinderzimmer nebenan ein markerschütternder Schrei aus dem Munde der Küchenkatrin erklang: "Goden Godd, he is doot!"

Ja, da lag der Kanarienvogel Lüttjepitt tot im Bauer, und Katrin, die Hand vor Schreck auf den Mund gepreßt, stand mit dem Besen im Arm, aufgerissenen Auges davor. Er lag flach im Sand auf dem Boden, die Beinchen eingezogen und die Korallenfüßchen schlapp nach hinten gehängt. Die Haut über seinen Äuglein war nur zur Hälfte heruntergelassen, so, als wäre er nicht mehr damit fertiggeworden, sie im Tode zu schließen. Die ratlose Familie versammelte sich; keiner wußte, welcher Krankheit oder welchem Versehen er zum Opfer gefallen war. Tine und Grete weinten entsetzlich. Die Vorstellung, er würde den Kopf nicht mehr schräg halten und aufgeregt schilpen wenn sie "Lüttjepitt" riefen, er würde nicht mehr auf der Stange entlang hüpfen, wenn das Wassernäpfchen frisch gefüllt wurde: dieser Gedanke war entsetzlich. Aber es blieb nichts anderes zu tun, als den gestorbenen Vogel mit Ehren zu bestatten. Und so opferte Grete das hübsche Perlgarn-Schächtelchen, es wurde zum Sarg. Tine nähte ein weiches Kissen, damit Lüttjepitt sanft gebettet sei. Das Kästchen wurde geschlossen und mit einem bunten Bindfaden verschnürt. Den Bindfaden hatte Katrin dazugegeben.

Bei den Bestattungsarbeiten waren die Tränen versiegt; aber Tine versuchte, sich vorzustellen, was das sei–: tot! ... Wo blieb dann das Leben? Mit dem Leben meinte sie nicht die gelben Federchen, sie meinte das andere, das eigentliche. Wo blieb die Kraft zu gucken, die Lust zu singen, die Freude zu fressen? Das alles zusammen war die Vogelseele, und die mußte ja irgendwo bleiben!

Nach Tisch gruben die Mädchen im Vorgarten ein Loch zwischen den beiden Lebensbäumen auf der Rabatte. Grete war sachlich bei der Arbeit. "Tief", sagte sie, ziemlich tief, damit die Katze nicht ran kann! Später machen wir einen kleinen Grabstein." Tine wischte sich mit dem Handrücken die Tränen ab. Ihr war es gleich, ob die Katze oder ob die Würmer Lüttjepitts Körper auffraßen, wenn nur die Seele Zeit fand zur rechten Stunde zu entweichen! Endlich waren sie fertig, sie klopften den Boden fest. Für Tine war es schwer, mit Erwachsenen ein vernünftiges Wort zu sprechen. Der Vater sagte unwirsch: Überspanntes Zeug Und Vogelseelen gäbe es nicht. Atilde, die beim Abendbrot gefragt wurde, riß die Augen starr auf. Sie wußte es: "Der Körper zerfällt, und die Seele, die ist bei Gott." Sie starrte noch für Sekunden hinauf zur Lampe, seufzte, dann flößte sie Krissa den nächsten Löffel Brei ein. Am ausführlichsten wußte es Katrin. Sie setzte sich breit auf den Küchenstuhl neben den Herd: "Also, da kommst du am besten mit zu mir. Die Seele nämlich, die geht durch die Luft zum Beispiel; das kann die, weil es ja nun ’ne Seele ist. Und wenn die Seele raus ist aus Lüttsche, dann wird Katten den Vogel nicht mehr fressen ..."

"Wieso?" fragte Tine beklommen.

"Wieso! Wegen dem", sagte Katrin mit erhobener Stimme, "das, was die Katt an den Vogel intrisiert, ist seine Seele. Was Totes ohne Seele frißt sie nicht, das muß denn erst gebraten werden oder Wurst. Is doch ganz einfach, was?" Tine erschrak. Demnach hatten sie es falsch gemacht. Denn Katrin – das hatten sie zu oft erfahren – wußte wirklich mehr als andere. Da hatten sie auf die kleine Leiche einen halben Meter Erde geschaufelt und nun ... wenn die Seele noch gar nicht das Weite gesucht hätte? Wenn sie ihr grade den Ausgang versperrt hätten? Sicher würde dann Püschen in der Nacht kommen, die Seele riechen und Lüttjepitt herauskratzen. Guter Gott! Es blieb nichts übrig, als den Fehler wieder rückgängig zu machen! Sie schlich nach dem Abendbrot noch einmal an der Küchentür vorbei in den Garten. Es war ganz spät; aber da war deutlich im Mondlicht die Grabstätte zu erkennen. Die Erde war hier vom Buddeln locker und dunkel. Voll Eifer grub Tine das Loch wieder auf; die Lebensbäume standen so ernst, links und rechts; sie schauten zu. Da ergriffen ihre Hände schon das Kästchen. Es war unversehrt. Tine schnürte es auf, drinnen lag der tote Lüttjepitt. Was nun mit ihm? Ratlos saß Tine mit dem Vogel, in der Hand. War seine Seele schon fort? Wenn sie es doch wüßte! Sie sah in das weiche Licht des Mondes. Wenn da oben Gott wohnte, jetzt war es Zeit, zu kommen und die Vogelseele abzuholen. Da schleicht Puschenkatten auf der Mauer entlang, ein weicher Sprung, und sie ist neben Tine. Ihre grünen Augen leuchten, sie reibt den dicken Kopf gegen Tines Knie und schnurrt. Dann sehen sie gemeinsam in Tines Schoß hinunter auf den toten Lüttjepitt. Katten schlägt mit der Pfote nach ihm, dann sieht sie mit den milchiggrünen Sternen in den Mond."Keine Seele mehr drin?", fragt Tine leise.

Die Katze zieht die Nase kraus. Es ist deutlich zu sehen, sie interessiert sich nicht für den seelenlosen Leichnam. Lautlos gleitet sie in die Dunkelheitihren Abenteuern entgegen. Tine tut einen tiefen Seufzer, legt den Körper des früheren Lüttjepitt in die Schachtel zurück, alles in das Loch und scharrt einige Handvoll Erde darüber. Sie weißnun,die Seele, die Vogelseele ist im richtigen Augenblick entflohen. Was zurückbleibt, bedeutet nichts mehr...