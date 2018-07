Wir leben in einer Besatzungs-Demokratie. Dem Bindestrich zwischen den beiden Worten, die lebhaft auseinanderstreben, fällt seine Funktion schwer. Und die Besatzungsmächte, die uns bekanntlich zur Demokratie erziehen wollen, haben es kaum leichter als der Bindestrich. Denn eine Militärregierung hat letzten Endes zu befehlen, und Demokratie bedeutet Diskussion, freie, duldsame, öffentliche Diskussion, Wie bringt man das unter einen Hut? Es gibt innerhalb der Besatzungs-Demokratie drei mögliche Diskussionsebenen in Deutschland: in der ersten diskutieren die Deutschen untereinander über ihre eigenen Angelegenheiten, in der zweiten diskutieren sie untereinander über die Besatzungmächte und deren Politik, in der dritten diskutieren sie mit den Besatzungsmächten. Je mehr die Diskussion in allen drei Ebenen zugelassen wird und die Befehlsgewalt als Ultima ratio in Reserve bleibt; um so eher kann eine Besatzungs-Demokratie möglich werden, und je weniger die Aussprache geduldet wird, um so mehr muß die Besatzungs-Demokratie eine Fiktion bleiben.

Da gibt es nun; mangels eines einheitlichen Besatzungsstatuts, in den vier Zonen sehr weit voneinander abweichende Varianten, In der russischen Zone ist die freie Diskussion in allen drei Ebenen ausgeschlossen. Oder läßt sich etwa mit der SED diskutieren, ohne daß sie dem Gesprächspartner mit den Ansprüchen der "Blockpolitik" in die Parade fährt? Wobei zudem die Frage offenbleibt, ob eine Diskussion mit der SED als innerdeutsches Gespräch zu gelten hat. Dagegen liegt die britische Zone fraglos als Besatzungs-Demokratie an der Spitze. Hier findet eine Diskussion tatsächlich in allen drei Ebenen statt, und Kritik, soweit sie nicht bösartig wird, ist durchaus zulässig. Wir haben uns in der britischen Zone an diesen Zustand so gewöhnt, daß wir kaum gebührend registrieren, wie der Diskussionssektor immer größer, der Befehlssektor immer kleiner wird.

Daß dieser Unterschied zwischen dem russischen und dem britischen System nicht einfach auf die beliebte Ost-West-Formel gebracht werden kann. sieht man an der französischen Zone, Denn auch sie ist, trotz westlicher Lage, betrüblich diskussionsarm. Diese Zone, die soviel nützliche Güter zu exportieren hat, und der dafür soviel Kultur geliefert wird, vermißt innerhalb des Kulturimports die Diskussionsfreiheit schmerzlich. Sie vermißt sie um so schmerzlicher, als es dem Lande der Menschenrechte nicht allzu fern liegen müßte, gerade dieses Grundrecht nach Deutschland einzuführen. Aber leider bleibt die Besatzungs-Demokratie in der französischen Zone besonders problematisch. Man läßt dort die Deutschen allenfalls untereinander über ihre eigenen Angelegenheiten diskutieren. Aber schon mit der Diskussion der zweiten Ebene, mit einer deutschen, öffentlichen Aussprache über.-die französische Besatzungspolitik, steht es sehr anders als in der britischen Zone. Das wurde besonders sichtbar nach Bekanntgabe der französischen Demontageliste. Die Zonenpreise begann, in der recht geringen Tonstärke, auf die sie sich, durch manche Erfahrungen gewitzigt, längst eingestellt hat, die sehr einschneidenden Maßnahmen diskutieren. Sie wurde: prompt zurechtgewiesen. Ein Mitglied der Militärregierung gab vor den Vertretern der gesamten Presse der Zone in Baden-Baden seinem Mißfallen über die Art der Kommentare deutlichen Ausdruck, und sämtliche Zeitungen hatten eine Erklärung der Militärregierung als Auflagenachricht zu übernehmen. Darin wird betont, daß die französische Demontageliste dem Kontrollrat vorgelegen habe und daß nunmehr die praktische Durchführung des Reparationsprogramms beginne. Wörtlich heißt es dann: "Diesen Maßnahmen hat sich also das deutsche Volk ohne jede Diskussion zu unterziehen".

Ohne jede Diskussion! Nicht etwa nur ohne Widerstand, ohne Unruhen ohne Streiks, nein, vor allein: ohne jede Diskussion. – Soweit die Besatzungsmacht in Frage kommt, heißt das für die Bevölkerung der französischen Zone nichts anderes als: ohne jede Demokratie. Es ist einfach, zu befehlen, wenn man die Macht besitzt. Es ist besser, sich zu verständigen, obwohl man die Macht besitzt. Aber wie kann man sich verständigen "ohne jede Diskussion"? – Fr.