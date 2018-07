Die "Wirtschafts-Zeitung" (Stuttgart) veröffentlicht einen kurzen Aufsatz von Prof. Dr. Walter Euckcu, dem Freiburger Nationalökonomien, den wir um seiner grundsätzlichen Bedeutung willen hier (mit einigen, "Kürzungen) wiedergeben.

Ist die Bewirtschaftung wirklich vorerst die einzige Methode, den immer blutleerer werdenden Wirtschaftskörper so lange am Leben zu erhalten, bis er aus vollwertiger und ausreichender Nahrung wieder. Kraft und Genesung schöpfen kann?

Ich glaube nicht, daß man von dieser Grundposition heute Wirtschaftspolitik treiben sollte. Zunächst einmal, ist es ja wesentlich, daß es unserem jetzigen Wirtschaftsprozeß überhaupt an einer zureichenden Lenkung fehlt. Dieses Gemisch von Anweisungen der Zentralverwaltungsstellen, Preisen auf dem Schwarzmarkt, Tauschwerten und subjektiven Wertschätzungen in der Eigenwirtschaft führt zu den fortwährenden totalen Fehlleitungen, die wir Tag für Tag vor uns sehen. Solange dies der Fall ist, kann an eine Steigerung der Produktion in Deutschland überhaupt nicht gedacht werden.

Produktion ist nicht ein technischer Übergang, sondern ist die sinnvolle Ineinanderfügung der verschiedenartigen Produktionsmittel zur Befriedigung von Bedürfnissen. Wie soll eine Produktion möglich sein, solange wir keine zuverlässige Rechenmaschine haben, welche die Knappheitsverhältnisse anzeigt? Die Meinung, man müsse erst die Produktion steigern, dann könne die Zwangswirtschaft verschwinden, ist. also sozusagen logisch unhaltbar. Denn eine zureichende Produktion ist ohne eine zureichende Lenkung überhaupt unmöglich.

Es würde auch sehr wenig Zweck haben, in den jetzigen Wirtschaftsapparat irgendwelche Kredite" hereinzupumpen, denn sie würden direktionslos verwendet werden. Kredite hätten heute nur die Wirkung, daß sie versickern und für einige Zeit der deutschen Bevölkerung helfen, ihr Leben zu fristen. Auch sie hätten nicht die Wirkung, den Produktionsapparat wiederaufzubauen.

Deshalb sollte so rasch wie möglich eine brauchbare Lenkungsmechanik wieder in den deutschen Wirtschaftsprozeß, eingebaut werden. Bei der Lage der Dinge kann dies nur ein Preissystem sein, und gerade deshalb ist eine Währungsreform so außerordentlich wichtig.

*

Das ist genau das, worauf es ankommt. Schade nur, daß die Vertreter der deutschen Wirtschaftswissenschaft bisher kaum je zu den Kernproblemen unserer Lage sich geäußert haben. In der öffentlich geführten Diskussion zum mindesten haben die Professoren – bis auf wenige Ausnahmen – geschwiegen. Hoffen wir, daß sie dafür um so intensiver im stillen gewirkt haben, mit vertraulichen Denkschriften und Gutachten, die an die verantwortlichen Leute der Regierungs- und Verwaltungsstellen. gerichtet waren, an die Leiter der Besatzungsbehörden und an maßgebende Männer im Ausland!