Um dem Schrei nach Uraufführungen genugzutun, haben die Münchner Kammerspiele im Schauspielhaus einen Griff in die Mottenkiste getan und Alexander N. Ostrowkijs Komödie "Das tolle Geld" daraus ans Licht gezogen. Sie liegt beiläufig seit 1865 vor, aber da sie anscheinend bislang in Deutschland nicht gespielt wurde, konnte man sie jetzt Urständ feiern lassen. Um es gleich zu sagen: sie ist, was gewissermaßen das Uraufführlichste bei der Sache – war, ein bisserl ausgepfiffen worden, und die ihrer wiedergewonnenen Meinungsfreiheit wacker frönenden Zuschauer haben dann hier und da "auch" mitgespielt und an einer Stelle wenigstens eine fast südliche Grausamkeit dabei entfaltet. Es war der Augenblick, wo die bezaubernd schön und kapriziös sein sollende Verschwenderin Lidia Jurjewna ihrem mit Recht erzürnten, im übrigen aber nicht standesgemäßen Provinzler-Gatten pathetisch zuruft, er solle wenigstens doch ihre schauspielerischen Fähigkeiten anerkennen. In dieser Sekunde war, was ich noch offensichtlicher nur in Italien, ältlichen Sängerinnen gegenüber, erlebt habe, unsere Premierentigerschaft mehr offenherzig als galant. Natürlich hat das seine Gründe. Zum ersten kam es daher, daß die Handlung nicht von der Stelle. rückte: über fünf Akte hin wurde das Thema immer nur variiert, genau so, wie Lidia immer wieder in einem neuen Kostüm (von 1865) auftrat, aber ganz dieselbe blieb. Zum anderen lag es auch an der Darstellerin (Ingeborg Kaun). Sie vermochte, was ja nicht ihr, sondern dem fehlbesetzenden Spielleiter Peter Hamel allein zum Vorwurf gemacht werden dürfte, dem Anspruch der Rolle auf blendende Schönheit und verführerischste Kätzinnenanmut ebensowenig zu genügen wie dem in der Reueszene am Schluß sichtbar werdenden – auf ungewöhnliche Seelen-Stärke. Man könnte sich denken, daß Ostrowski diese Lidia einer berühmten Diva seiner Zeitauf den Leib geschrieben habe, von der Art der grande dame, wie sie hierzulande schon immer selten war, heutzutage aber ausgestorben sein dürfte. Welch einen Effekt konnte damals allein schon der modische Kostümwechsel machen, der heute als Parade des Altmodischen um seine spannendsten Wirkungen kommt!

Von Ostrowskij her einen Blick auf Molière zu werfen, der sich im "George Dandin" das gleiche Thema gestellt hatte, bietet mancherlei Aufschlüsse. Der Franzose. liefert den Einfältigen, der seines Geldes wegen geheiratet, von der adeligen Frau und den Ihren ausgenützt, betrogen und erniedrigt wird, dem Gelächter der Hofgesellschaft aus, die nur die Anmaßung der Unebenbürtigen darin zu sehen vermochte. Der Russe fühlt, auch wenn er ihn komisch sein läßt, doch weit deutlicher mit Dandin-Wassilkow; ihm kommt es bereits darauf an, die verkommene, (vom "tollen", das heißt nichterarbeiteten und daher auch nichtbeständigen Geld lebende) Gesellschaft seiner Zeit zu geißeln und sie so vor die moralische Umkehr zu führen, die er seine Lidia am Schluß in Reue und Buße vollziehen läßt. Von der russischen Entwicklung aus betrachtet, hat dieses ihr Gelöbnis: "arbeiten lernen zu wollen" einen besonderen Klang; er ist selbst von der Ironie, welche die Münchner Premierenbesucher auch dieser in nichts vorbereiteten Wendung entgegenbrachten, nicht ganz übertönt worden. Schauspielerisch war die Aufführung durch Paul Dahlkes Wassilkow trotz allem interessant. Die Erscheinung dieses strahlend verliebten Provinzlers, der aber zugleich ein weitgereister Mann war und doch wieder auf wunderlich zerstoppelte hinterwäldlerische Weise angezogen, bewährte vom ersten Augenblick an einen festen Kern, etwas inkommensurabel Männliches. Trotz seiner Vorzüge aber war auch Dahlke insofern eine Fehlbesetzung, als er das Strömende, Inbrünstig-Seelenhafte und Warme eines solchen Menschen nicht wiederzugeben vermag, da ja gerade ihm obliegt, starke Wirkungen aus dem Kargen, Verschlossenen zu ziehen, wie es bei uns herüber, eher im nördlichen Deutschland zu Hause ist.

Hanns Braun.