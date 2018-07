Inhalt Seite 1 — Deutschlands völkerrechtliche Vertretung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rudolf Laun

Seit der "bedingungslosen Kapitulation" jet das deutsche Volk ohne völkerrechtliche Vertretung. Es hat keine Organe, durch die es völkerrechtlich handeln könnte: keinen Reichspräsidenten, keinen Reichskanzler, keinen Minister des Auswärtigen, keine diplomatischen oder konsularischen Vertreter. Auch die Länder haben keine Möglichkeit, nach Art souveräner Staaten selbständig völkerrechtlich zu handeln, zum Beispiel mit neutralen Staaten Verträge abzuschließen. Die Länder stehen völkerrechtlichvollständig unter der Vormundschaft ihrer Besatzungsmacht.

So viel uns auch von mancher Seite im Ausland, auch aus den Reihen unserer ehemaligen Kriegsgegner, in manchen Punkten Verständnis und Wohlwollen entgegengebracht wird, so sind wir doch prinzipiell völlig schutzlos, Jeder im Ausland und im Inland jeder, der der inländischen Gerichtsbarkeit nicht unterworfen ist, ist grundsätzlich nicht gehindert, uns als ein ganzes Volks ohne Unterschied zwischen Schuldigen und Unschuldigen, nach Belieben zu beschuldige, m. beleidigen, zu beschimpfen. Gegen die Reparationsansprüche der verschiedenen Staaten kann Deutschland keine Einwendungen oder Gegenansprüche rechtlich geltend machen. In Londonverhandeln Minister fremder Völker über Deutschland, deutsche Menschen, deutsche Gegenden, deutsche Güter – und deutsche Rechte wie Kaufleute über Waren, die ihnen gehören. Können wir gegen diese Schutzlosigkeit,an das allgemeine Völkerrecht appellieren? Wenn wir es können. wer kann in unserem Namen appellieren?

Es gibt ein allgemeines Völkerrecht, das zu unseren Gunsten spricht. Seine Existenz ist bezeugt in der Haager Landkriegsordnung von 1899 Und 1907. Im Absatz IV ihres Vorspruchs wirdausdrücklich bestätigt, daß sie nur "die allgemeinen Gesetze und Gebräuche des Krieges", also schon Bestehendes, in Schriftform bringt und nahe; präzisiert. Im Absatz IX erklären die Mächte, daf in den Fällen, die in den Bestimmungen der von ihnen angenommenen Ordnung nicht inbegriffen sind, die Bevölkerungen und die Kriegführendenunter dem Schutze und der Herrschaft der Grundsätze des Völkerrechts bleiben, wie sie sich aus den unter zivilisierten Völkern feststehenden Gebräuchen, aus den Gesetzen der Menschlichkeit und aus den Folgerungen des öffentlichen Gewissens ergeben". Fast alle Staaten, darunter alle acht damaligen Großmächte, bezeugen hier, daß ein allgemeines Völkerrecht annähernd gleichen Inhalts existiert, welches auch da gilt, wo die Konvention einen Staat formell nicht bindet; und daß die "Bevölkerungen" unter allen Umständen geschützt werden sollen, unabhängig davon, ob ihr bisheriger Staat weiterbesteht und ob diese Bevölkerungen durch die üblichen Staatenvertreter handeln können oder nicht.

Dieses Zeugnis kann, wie jede Tatsache, der Vergangenheit, nicht beseitigt oder aufgehoben werden. Jenes allgemeine Recht gilt aber auch heute noch. So hat das Nürnberger Urteil unter Hinweis auf die in der Haager Landkriegsordnung geschützten Menschenrechte festgestellt, daß 1939 die Regeln der Konvention von allen zivilisierten Völkern anerkannt und als bindend betrachtet wurden. Das Recht auf eine rechtliche Vertretung ist eines der primitivsten Menschenrechte, wird es dochselbst dem größten Verbrecher im Strafprozeß zuerkannt. Nach der Haager Landkriegsordnung und jenem allgemeinen Gewohnheitsrecht sind nur jene Eingriffe im besetzten Gebiet gestattet, welche zum Schutz der militärischen Operationen und der Wehrmacht des besetzten Staates notwendig sind. Das Recht auf völkerrechtliche Vertretung kann daher durch die Besetzung, solange sie nicht zur Annexion führte nicht berührt werden. Folglich haben wir ein Recht auf eine solche Vertiefung schon seit 1945. Nun berufen sich viele auf die "bedingungslose" Kapitulation. Aber fünf Mächte können das allgemeine Völkerrecht und die "Forderungen des öffentlichen Gewissens" nicht abschaffen. Bedingungslos" kann daher unmöglich bedeuten, daß Deutschland durch Admiral Dönitz auf das allgemeine Völkerrecht verzichtet und die Mächte von seiner Anwendung dispensiert habe, sondern nur, daß ihm keine besonderen -Bedingungen zugestanden wurden, wie sie sonst bei Kapitulationen vorgekommen sind, zum Beispiel freier Abzug eingeschlossener Truppen ohne Gefangennahme oder das Tragen der Seitenwaffen durch die Offiziere. Die sogenannte "bedingungslose" Kapitulation steht, also unter den Bedingungen des allgemeinen Völkerrechtes.

Manche meinen auch, die Haager Landkriegsordnung gelte nicht, weil die Lage Deutschlands ohne Präzedenzfall dastehe, vielmehr einen Sonderfall bilde, den die Konvention nicht voraussehen konnte. Aber das allgemeine Völkerrecht will doch unabhängig von der Konvention alle "Bevölkerungen" unter allen Umständen ohne Rücksicht auf Präzedenzfälle schützen. Nach einem allgemein anerkannten allgemeinen Rechtsgrundsatz, der ganz besonders schön im angelsächsischen Recht unter dem Namen des principe ofestoppel entwickelt worden ist, kann sich aber niemand auf ein Hindernis für die Erfüllung einer Rechtspflicht berufen, das er selbst freiwillig geschaffen hat, 1945 war Deutschland zunächst ohne Zweifel besetztes Feindesland im gewöhnlichen Sinn. Wenn es in der Folge einen Sonderfall bedeuten sollte, so haben die Mächte diesen freiwillig dadurch geschaffen, daß sie es nicht nach dem allgemeinen Völkerrecht behandelt haben. Damit können sie sichnicht selbst von der Pflicht befreien.

Nach allgemeinem Völkerrecht haben wir demnach seit 1945 ein Recht auf völkerrechtliche Vertretung. Wie aber können wir dieses Recht auf Vertretung geltend machen, da wir ja keine Vertreter haben, die es gelted machen könnten? Die Landesregierungen können sich nur an, ihre -Be- – satzungsmächte wenden. Dies haben sie hoffentlich alle schon längst getan, aber offenbar bis jetzt erfolglos. Es können also nur Private, das heißt Personen, die nicht als Staatsorgane sprechen, für Deutschlands Rechte eintreten. Allerdings müßten Sie, um beachtet zu werden, im Namen von Millionen handeln können, wie zum Beispiel hervorragende Parteiführer, oder-kirchliche Würdenträger. Auch Vertreter der Wissenchaft könnten möglicherweise vor der internationalen Meinung Gehör finden.