Ein neuer „Winter unseres Mißvergnügens“ hat begonnen, der dritte seit der bedingungslosen Kapitulation. Und noch immer sind wir gefesselt durch einen unheimlichen, waffenlosen Zweifrontenkampf, den wir mit der Vergangenheit und um die Zukunft führen. Es gelingt uns weder, eine Zukunft zu gewinnen, noch die Vergangenheit zu Überwinden. Wir finden den Anschluß an das Kommende nicht, gerade weil wir nicht fertig werden mit dem Gewesenen.

Die Vergangenheit heißt Nazismus Und stand im Zeichen von Unrecht und Unfrieden. Nur mit dem Recht und mit dem Frieden können wir davon loskommen. Das gilt nach außen für unsere Einordnung in eine Gemeinschaft der Völker und es nach innen für die -Gemeinschaft unseres Volkes Wir wissen, daß wir eine Handlungsvollmacht nach außen überhaupt nicht und nach innen nur sehr beschränkt besitzen. Das entläßt uns nicht aus der Verantwortung, am wenigsten dort, wo das Recht und der Friede in Deutschland unter Deutschen neu zu begründen ist. Selbstverständlich gehört es zur Überwindung des Nazismus, daß eine Abrechnung mit den schuldigen Nazis erfolgt. Aber auch das gehört dazu, daß diese Auseinandersetzung im neuen Geiste des Rechts und des Friedens und nicht im alten Geiste der Rache und des Hasses durchgeführt wird. Auf eine Umwertung der Werte kommt es an, nicht auf eine bloße Änderung der Rollenverteilung zwischen Menschen und Menschengruppen. Jeder von uns – vom Nazi bis zum Antifaschisten – ist dafür verantwortlich, ob er mit seinem Handeln und mit seinem Unterlassen, mit seinem Reden und mit seinem Schweigen den Werten oder den Unwerten gedient hat in diesen zweieinhalb Jahren seit der Kapitulation.

Die Liquidation des Nazismus ist bis heute rechtliches Stückwerk geblieben, und das trifft nicht nur für die Ostzone zu, in der, unter anderen Vorzeichen, die Konzentrationslager fortbestehen. Auch liegt die Unzulänglichkeit nicht allein dann, daß in jeder Zone ein anderes Recht gilt. Vielmehr hat keine der vier Zonen eine Rechtsordnung, von der sich sagen ließe, daß sie mit der personellen Abrechnung wirklich fertiggeworden ist, weder sachlich noch zeitlich.

In der britischen Zone hat diese Abrechnung so viele Unterabteilungen, daß es überaus schwerfällt, sich darin, zurechtzufinden und die Zusammenhänge zu begreifen. Da gibt es die Kriegsverbrecherprozesse vor britischen Militärgerichten. In diesen Prozessen werden Deutsche abgeurteilt, denen Untaten gegen Angehörige der Vereinten Nationen zur Last gelegt werden. Verbrechen, die Deutsche gegen Deutsche oder gegen Staatenlose begangen haben, werden von ordentlichen deutschen Gerichten geahndet, wobei das deutsche Strafrecht in Verbindung mit dem Kontrollratsgesetz Nr. 10 Anwendung findet. Dieses Kontrollratsgesetz, zusammen mit dem Nürnberger Urteil und der Verordnung Nr. 69 der britischen Militärregierung, ist auch die Grundlage der in der britischen Zone tätigen deutschen Spruchgerichte. Sie verhandeln gegen. Angehörige derjenigen Organisationen, die vom Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg für verbrecherisch erklärt worden sind, und zwar lautet die Anklage dahin, daß der Beschuldigte in Kenntnis ihres verbrecherischen Charakters Mitglied der betreffenden Organisation gewesen ist, und zwar nach dem 1. September 1939, Es handelt sich dabei um das Führerkorps der NSDAP bis herunter zum Ortsgruppenleiter, um die Gestapo und den SD sowie um die SS. Die zulässige Höchststrafe beträgt zehn Jahre Gefängnis. Völlig hiervon getrennt ist die Entnazifizierung im engeren Sinne, für die die Verordnung der britischen Militärregierung Nr. 110 gültig ist, ein Rahmengesetz, zu dem jetzt die Länder der britischen Zone Ausführungsgesetze zu erlassen haben. Die Entnazifizierung wird durch die bekannten Ausschüsse und nicht durch Gerichte durchgeführt. Sie beruht auf den Grundsätzen und Vorschriften der Direktiven Nr. 24 und Nr. 38 des Kontrollrats. Die deutschen Entnazifizierungsinstanzen können nur politische Maßregeln, Beschäftigungsbeschränkungen, Bußen, Vermögens- und Kontensperren und Beschränkung der Freizügigkeit verhängen, dagegen keine Freiheitsstrafen.

Das ist immer noch nicht alles. Denn die britische Militärregierung behält sich die Verhandlung gegen die Entnazifizierungskategorien I und II selbst vor, desgleichen alle Maßregeln gegen Militaristen. Auch die Verwaltung der Zivilinternierten-Lager, in denen sich hauptsächlich Angehörige der als verbrecherisch erklärten Organisationen befinden, liegt in den Händen der Militärregierung.

Dieses komplizierte und vielschichtige System ist allmählich und stückweise seit der Kapitulation zustande gekommen und wurde aus ganz verschiedenen Rechtsquellen gespeist Es ist nicht etwa von einer zentralen Stelle aus geschaffen worden, mit dem Ziel und Zweck, für die Abrechnung mit den Schuldigen der Nazizeit eine Gesamtregelung zu schaffen. Vielfach wirken bis auf den heutigen Tag Maßnahmen weiter, die im Sommer 1945. verständlich waren, aber jetzt nicht mehr verständlich sind. Der Durchschnittsdeutsche, für den hier ein Anschauungsunterricht des besseren Rechts gegeben Werden müßte, hat jeden Überblick verloren. Wenn zum Beispiel der Kölner Bankier von Schröder Vor einem Spruchgericht steht, so erwartet das Publikum, daß nun zur Sprache kommen werde, Wie dieser Mann seinerzeit Hitler in den Sattel geholfen hat. Die Rechtsbelehrung, daß es sich gar nicht darum handelt, sondern um Schröders Zugehörigkeit zu einer verbrecherischen Organisation seit dem 1. September 1939, dringt überhaupt nicht durch. Oder wenn ein Angeklagter von einem Spruchgericht zu drei Jahren Gefängnis verurteilt Airorden ist, so denkt das Publikum, daß damit für Wiesen Mann alles erledigt sei. Weit gefehlt. Nachdem er seine Strafe verbüßt hat, muß er erst noch das Verfahren der Entnazifizierung durchlaufen, (Während der ganzen Zeit, die er im Gefängnis, zu Verbringen hat, weiß er nicht, was nachher mit ihm geschehen wird, ob und wann er von Beschränkungen und Bußen mannigfacher Art frei sein wird. Auf zehn Jahre Gefängnis kann ein deutsches Spruchgericht erkennen. Im Jahre 1957 kann es also immer noch ein Entnazifizierungsverfahren geben.

Die Entnazifizierung im engeren Sinne ist bisher durchaus unbefriedigend geblieben. Das liegt daran, daß sie ein politisches Verfahren ist und im wesentlichen den Irrtum bestraft. Deshalb sind viele unsachliche Faktoren, wie Ressentiment, Rachsucht und Konkurrenzneid – von Korruption und bloßem Zufall ganz zu schweigen –, an ihr beteiligt, und damit ist weder dem Recht noch dem Frieden gedient. Menschen kaltstellen, Bürger minderen Rechts schaffen und somit in neuer Zusammensetzung auf lange Sicht wieder Deutsche zweiter und dritter Klasse haben, das alles bringt uns nicht vorwärts. Aus der Sackgasse der Entnazifizierung gibt es nur einen befreienden Ausweg: die Generalamnestie. Sie müßte kein Recht auf die alte Position bedeuten, wohl aber das Recht auf Betätigung überhaupt im Wettbewerb aller unangetastet lassen. Nicht auf Grund Ton Gesetzesparagraphen sondern durch die Auswahlfunktionen einer Gemeinschaft freier Menschen würde sich dann entscheiden, wem welche Arbeit zufällt. Nach, zweieinhalb Jahren Anlaufszeit der Demokratie sollte das Vertrauen in die Kräfte der Demokratie gung und der Selbstheilung stärker sein als der Glaube an Zwang und an Verbote.