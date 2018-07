Was die Einführung der Kartoffelrationierung in Höhe von 1350 Gramm je Woche für die englische Hausfrau bedeutet, das stellt die Kürzung der Kapitalinvestierungen für 1948 um 180 auf 1420 Mill. Pfund für die Londoner City dar: eine der ernstesten Mahnungen, daß die britische Anpassung an die verknappte Versorgung noch ständig neue Überraschungen bringt. Der Sinn der Investionskürzung liegt dabei in erster Linie in Bern Bemühen um Freistellung von Arbeitskräften für die laufende Produktion. Es ist die Erkenntnis, daß man ein Haus nicht aufstocken soll, solange die Fundamente kaum stark genug sind, den bisherigen Bau zu tragen. England braucht dringend zusätzlich Arbeitskräfte für seine Exportindustrien. Die Textilwirtschaft s. B. ist nicht in der Lage, Doppelschichten zu leisten, weil es an Menschen fehlt, die vorhandenen Maschinen, zu bedienen. Dabei sind Textilien gegenwärtig besonders einträgliche Exportartikel. Denn die Weltmarktpreise liegen im Vergleich zur Vorkriegszeit höher als für andere Export-Fertigwaren und auch für die Rohstoffe, die eingeführt werden müssen.

Wenn England nunmehr die Kapitalaufwendungen einschränkt, so wird also die Wirkung dieser Maßnahmen an der Zahl der freiwerdenden Arbeitskräfte zu messen sein. Kritische englische Stimmen wenden, jedoch bereits ein, daß in dieser Richtung nur sehr wenig zu erhoffen sei. Im Straßenbau werden zwar rund 20 000 Mann frei werden, so daß sich die Zahl der verfügbaren Kräfte auf 72 000 senkt gegenüber einem Vorkriegsdurchschnitt von 110 000 Mann. In der Bauwirtschaft, die stets eine besonders leicht zu erschließende Reserve an Arbeitskräften enthält, werden keine Einsparungen, sondern nur Umschichtungen vorgeschlagen. Die industrielle Bautätigkeit soll bis Mitte nächsten Jahres um 9 v. H. eingeschränkt werden. Anderseits wird jedoch durch erhöhte Bautätigkeit in der Versorgungswirtschaft, im Schulwesen und in der Landwirtschaft insgesamt sogar eine leichte Erhöhung der Bauarbeiterziffern von 751 000 im Juni 1947 auf 759 000 im Juni 1948 vorgesehen. Ursprünglich hatte die englische Regierung im wichtigsten Teil der Bauwirtschaft, im Wohnungsbau, eine Kürzung der Kapitalaufwendungen um 20 Mill. Pfund beabsichtigt. Doch die Vorstellungen des für den Wohnungsbau verantwortlichen, politisch sehr aktiven Gesundheitsminister Bevan haben dazu geführt, daß die sozialen Gesichtspunkte höher bewertet wurden, als der wirtschaftliche Zwang zu Einschränkungen, so daß wenigstens bis Mitte 1948 keine nennenswerten Kürzungen im Wohnungsbau erfolgen.

Das Schwergewicht der Einschränkungen beim Kapitalaufwand wird daher auf die maschinelle Ausrüstung der Wirtschaft entfallen. Von den ursprünglich für 1948 vorgesehenen Aufwendungen von 680 Mill. Pfund sollen nach dem neuen Plan nur 525 Mill. Pfund bereitgestellt werden (wobei sich die Einsparung erst progressiv im Laufe des nächsten Jahres auswirken kann, da man sich begreiflicherweise scheut, allzu drastisch bereits in Ausführung begriffene Projekte zu stornieren). Darin kommt jedoch nicht etwa „Industriefeindlichkeit“ zum Ausdruck, als vielmehr die notwendige Rücksichtnahme auf die feste Größe der englischen Stahlproduktion von höchstens 14 Mill. t für 1948. Neben dem laufenden Ersatzbedarf wird dem Ausbau der Kohlenförderung, der Stromerzeugung und der Ölraffinade besonderer Vorrang eingeräumt, während beispielsweise die Erweiterung und Modernisierung des Telefonnetzes und der Eisenbahnen zurückgestellt werden. Der Bau von Ölraffinerien ist dabei übrigens eine grundsätzliche Umstellung in der englischen Haltung. Bisher galt es etwa dem Shell-Konzern als „völlig unwirtschaftlich“, Rohöl im Verwendungslande statt wie bisher im Ursprungsland zu veredeln. Jetzt aber sollen zwei vollständige Raffinierungsanlagen in England von Shell errichtet werden, eine Aufgabe, die teils aus strategischen, teils aus devisensparenden Gründen für vordringlich gehalten wird.

Die Durchführung der Kapitaleinsparung ist naturgemäß nur insoweit ein Problem, als es sich um die Zurückstellung privater Investitionen handelt. Man hilft sich dabei mit einer Anweisung an das schon im Kriege gebildete Capital Issues Committee, die im Mai 1945 erlassenen Richtlinien für die Bewilligung neuer langfristiger Finanzierungen durch Anleihen oder Aktien nicht expansiv wie bisher, sondern respektiv anzuwenden. Ähnlich werden die großen Banken bei ihren Krediten an die Wirtschaft – die im Laufe des letzten Jahres um nicht weniger als 25 v. H. auf 1196 Mill. Pfund Ende November 1947 gestiegen sind – größere Zurückhaltung üben und entsprechend der erwähnten Anweisungen eine Vorfinanzierung neuer Projekte nur vornehmen, wenn „beträchtliche direkte, oder indirekte Ergebnisse in Form erhöhter Exporte, verminderter Einfuhren aus. schwierigen Quellen (Dollarländern) oder gesteigerter Leistungen von Grundindustrien, wie Landwirtschaft, Bergbau und Stahlindustrie zu erwarten sind“. Es fragt sich jedoch, ob diese Beschränkungen der Kapitalgewährung (das Gegenstück zu den Steuermaßnahmen im Zwischenbudget des früheren Finanzministers Dalton) ausreichen werden, den „Inflationsdruck“ zu beseitigen, also die Kluft zwischen verfügbarer Kaufkraft und verfügbarer Gütermenge zu schließen. Viele englische Kritiker glauben dies bezweifeln zu müssen, so der „Mandiester Guardian der die Kürzung der Investitionen.als zweifellos zu gering bezeichnet, falls sie nicht von einem ernsten Schnitt in die laufenden Einkommen begleitet werde. Noch immer habe England erst die Hälfte des Weges zum Realismus gegenüber seinen eingeengten wirtschaftlichen Möglichkeiten der Gegenwart zurückgelegt.

Diese Feststellung findet eine ernste Bestätigung in dem Tempo, in dem sich die englischen Goldum Dollarreserven vermindern. Sie wurden Ende August amtlich mit 600 Mill. Pfund angegeben. Seitdem hat England 103 Mill. Pfund Gold verkauft und 60 Mill. Pfund in Form von Dollar vom Internationalen Währungsfonds gekauft – aus einer Gesamtermächtigung von 81 Mill. Pfund. Die Geschwindigkeit bei der Aufzehrung der Reserven hat sich also nicht verringert, seitdem England die Umtauschfähigkeit des Pfundes in andere Währungen im August aufhob. Auch die jetzt in Washington angedeutete Möglichkeit, daß der damals als Folge dieser Maßnahme eingefrorene Rest des USA-Kredites von 100 Mill. Pfund jetzt aufgetaut werden könnte, würde das britische Dollardefizit nur für etwa sechs Wochen decken können, Diese Entwicklung hat jetzt bei einer Gruppe von Labour-Abgeordneten, die auch im Kabinett einige Unterstützung finden soll, die Forderung auftauchen lassen, daß man die Dollar-Lücke nicht allen durch weitere Einschränkungen der britischen Lebensmittelversorgung, der Kapitalaufwendungen usw. schließen solle. Statt dessen wird empfohlen, den Notstand teilweise durch weiteren Verkauf britischer Auslandsbesitzungen zu beheben.

Ein derartiger Substanzverzehr würde jedoch die Anpassungsaufgabe: die Bezahlung der englischen Einfahren durch Warenexporte vorzunehmen oder die Einfuhren durch eigene Produktion zu ersetzen, nicht lösen, sondern nur zugleich verschieben und, im Umfange dieses vorgeschlagenen zusätzlichen Substanzverzehrs, vergrößern. Aus diesem Grunde scheint auch Schatzkanzler und Wirtschaftsminister Cripps energisch gegen diese Forderung auf Verkauf weiterer englischer Auslandsbeteiligungen Front zu machen. Er vertritt die Auffassung, daß England jetzt den Tatsachen ins Auge schauen und sich entsprechend bemühen solle. Bei dieser Einstellung denkt Cripps sicherlich auch an das amerikanische Urteil über Englands wirtschaftliche Anstrengungen, das bei der Bewilligung einer Marshalhilfe für Großbritannien eine wichtige Rolle spieen wird. Gw.