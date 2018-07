Als am 19. November 1946 der französische Ministerpräsident Bidault in der Sorbonne zu Paris die konstituierende Versammlung der UNESCO eröffnete, der Organisation für Bildung, Wissenschaft/und Kultur der Vereinten Nationen, fanden die alten Sehnsüchte und Hoffnungen aller geistigen Menschen in der Welt auf gemeinsame Arbeit am Bilde der Menschheit erneut einen organisatorischen Rahmen.