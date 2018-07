Die Entflechtung in der westdeutschen Eisenindustrie wird von der Treuhandverwaltung Im Auftrage der North German Iron and Steel Control fortgesetzt. Vor kurzem ist die 20. Gesellschaft gegründet worden. Obwohl die Aus-Gliederungen mit Wirkung vom 1. März begonnen wurden, sind die rechtlichen Beziehungen zwischen den Konzernen und den entflochtenen neuen Gesellschaften noch immer nicht geklärt. Da über die zunächst geplanten Pachtverträge keine Einigung erzielt werden konnte, arbeitete die Treuhandverwaltung sog. Betriebsbenutzungsverträge aus, die Biber ebenfalls von den Verwaltungsorganen der Konzerne aus wirtschaftlichen, juristischen und Moralischen Gründen abgelehnt wurden. Gutachten über die völkerrechtlichen, privatrechtlichen und Wirtschaftlichen Probleme der Entflechtung wurden eingereicht. Ein Amtsgericht weigerte sich, eine der neu gegründeten Gesellschaften in das Handelsregister einzutragen, weil mehrere Vorschriften des Handelsgesetzbuches nicht erfüllt seien. Der Frankfurter Wirtschaftsrat hat den Direktor des Verwaltungsamtes für Wirtschaft Direktor ihm einen Bericht über die Entflechtung der Eisenindustrie und über ihre rechtlichen, wirtschaftlichen, finanziellen und sozialen. Folgen vorzulegen. Diese Untersuchung ist im Gange.

Die Absicht der Treuhandverwaltung, bisher verweigerten Unterschriften der Konzerne unter die Betriebsbenutzungsverträge durch Anordnung herbeizuführen, kompliziert die rechtliche Lage Weiter erheblich. Gegenseitige privatrechtliche Abmachungen sollten also durch Dekrete erzwungen werden. Solche „Verträge auf Anordnung“ sind jedoch ein Widerspruch in sich. Sie würden auch diejenigen Organe, die sie unterschreiben, nicht von ihrer Verantwortung gegenüber den Aktionären. Obligationären und Gläubigern der von ihnen vertretenen Gesellschaften entbinden. – Der Juristisch unmögliche Begriff des „freiwilligen Zwanges“ der kaum vergangenen Epoche ist noch In schlechtester Erinnerung. Verträge auf Grund des deutschen Privatrechtes müssen freiwillig abgeschlossen werden. Mit der Freiwilligkeit würde dem Vertrag die wichtigste Voraussetzung fehlen; er kann gar nicht Zustandekommen, selbst wenn der eine Partner sich zwingen ließe. Da sich aber die Verwaltungen der Konzerne nicht zwingen lassen wollen, ist dieser Weg überhaupt nicht gangbar.

Möglicherweise wird die Treuhandverwaltung, der verlängerte Arm der North German Iron and Steel Control, auf den Gedanken kommen, durch Anordnung der Militärregierungüber ihre bisherige Kontrollfunktion hinaus die Konzerne auch verwaltungsmäßig zu übernehmen und dann als Verwalterin die Betriebsbenutzungsverträge mit den neuen Gesellschaften zu unterzeichnen. Die ausgegliederten Gesellschaften befinden sich aber In den Händen der Treuhandverwaltung, so daß diese also Verträge mit sich selbst abschließen würde, was ebenfalls nicht möglich ist. Wollte man aber die Verwaltungen der Konzerne durch Treuhänder ersetzen, die im Namen der Konzerne unterschreiben, wäre es fraglich, ob sich jemand dazu, bereit fände. Er wäre der Gefahr, ausgesetzt, von den Konzernen oder der Schutzvereinigung für privaten Wertpapierbesitz für alle Folgen ihrer Handlungen regreßpflichtig gemacht zu werden.

Die rechtliche Seite der ohnehin sehr umstritten nen schematischen Art der Entflechtungsaktion ist also reichlich verworren, und es läßt sich nicht absehen, wie man sie entwirren kann und will.

J. Sch.