Die bekannte französische Fachzeitschrift "LUsine" weist darauf hin, daß der Kohlenmangel und die unzureichende Elektrizitätsversorgung in Frankreich die französische Regierung veranlaßt haben, die Erlaubnis zm Wieder Inbetriebnahme bestimmter Werke in der französischen Besatzungszone zu geben, für die Kohle und Energie in ausreichendem Maße aus den anderen Besatzungzonen beschafft werden können. Das Blatt knüpft daran die Feststellung, daß es für d;e französische Wirtschaft von Vorteil sei bis zu einem gewissen Grad aus deser Erzeugung Nutzen zu ziehen.

Hierauf ist es zuiückzuführen, wenn in der französischen Besatzungszone trotz des von den Alliierten ausgesprochenen Verbotes für die deutsche- Industrie Primäraluininium zu erzeugen, ein Aluminiumwerk die Produktion aufgenommen hat. Dieses Werk, wie auch andere Aluminiumfabriken in den verschiedenen Zonen, verarbeitet alte Voiräte von Bauxit und Torerde, so daß vorläufig die Frage der Rohstoffeinfuhr für die Erzeugung nicht akut ist. Frankreich hat jedenfalls die Frage der Aluminiumerzeugung in Deutschland dadurch aufgerollt, daß es bei der Alliierten Kontrollkommission in Berlin den Antrag gestellt hat, im Falle der Alumrniumeizeu?ungj des erwähnten Werkes in der französischen Besalzungszone eine Ausnahme von dem bestehenden Verbot zu rnaAen. Es hat sich in der tefjf eu Zeit die Praxss herausgebildet, daß deufesAe Weike in dtr r?rz6sischen Besatzungszone von [raozojischen F imcn gelieferte Rohstoffe und Halbfabrikate veredeln und zurückliefern. Keratw er g<fjl ich jecteck t rt Intel essenwderstreit mlf de franrossd cn Werken, die infolg de. Kohlet?- und E;iers:emangels in der letzten Zeit tu 5aivieng<ten geraten sind., LUsin" wetsf iiriuf hm daß Frankreich nicht gegen eine WieJermgangsetz £ der Industrie in der französischen Besatzungzone ei, besonders, wenn svh daraus "in Vorfc die französische Wirtschaft ergebe w> im Fll des Aluminiums): doA müsse darauf geltet weiden, daß sich dies< dnifsdi tranicrAe Z eammenarbeit nicht um Schaders i t fiames scJ cn Industrie auswirke und yon dteset oier eit wc ccn könne.

Das englische Fadiblatt Th Mel Fu ctr", dem wir die vorstehenden Airehiäuunern ennehmen, bemerkt dazu, daß es tia Gelier MS sei, daß es sich bei de m Frig v komrr>eni Aluminiumwerk um dt Aniigen :n RlieutVc, t in Bsden handele H. E a t r, 1! ir 4cn