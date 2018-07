Wenn Mutter und Tochter morgens um 8 Uhr das Haus verlassen, um Besorgungen zu machen, so kann es geschehen, daß beide erst um 4 Uhr nachmittags zurückkommen. Aufwand: 16 Arbeitsstunden oder zwei Tagewerke. Erfolg: Die Mutter hat den Firmenstempeleines Einzelhändlers auf ein Bezugschein-Antragsformular, die Tochter anderthalb Sack Kartoffeln nach Hause gebracht.

Dies ist ein Beispiel für viele; weder ein Reisebericht aus einem seltsamen Weltteil noch ein historisches Detail aus einem hinabgesunkenen Jahrhundert, sondern ein zeitgenössisches Faktum, und die Zeitgenossen können es auf seine Richtigkeit kontrollieren. Früher – oder, besser: einst, denn „einst“klingt wehmütiger nach Vergangenheit–, also einst wären beide Besorgungen in wenigen Minuten erledigt gewesen. Was die Kartoffeln betraf, so genügte ein kurzer Auftrag an den Händler, und Bezugscheine waren überhaupt noch nicht erfunden. Um das Bild vollständig zu machen, muß hinzugefügt werden, daß die Tochter von Glück sagen kann, da hinter ihr noch sechzig andere Kunden standen, die morgen wiederkommen müssen, weil der Kartoffelvotrat für diesen Tag erschöpft war; daß ferner ein Antragsformular, auch mit Firmenstempel noch keinen Bezugschein garantiert und ein Bezugschein noch keine Ware...

Ja, Armut kostet Zeit. Eigentlich haben wir gar keine Zeit, arm zu sein, eben weil die Armut von der Powerteh kommt und man von ihr immer Ärmer wird; aber wir müssen sie uns nehmen, die kostbare Zeit, müssen verschwenderisch mit ihr umgehen. müssen uns aufführen wie jene Bettler, von denen Shakespeare sagt, daß sie, beritten gemacht das Pferd zu Tode hetzen. So sitzen wir auf dem galoppierenden Pferd der Zeit und hetzen es zu Tode, weil wir bettelarm sind.

Wir schwelgen förmlich in Armut, leisten uns den Luxus der Armut und bezahlen mit dem hohen Preis der Zeit. Die Beispiele zum Thema füllen ein ganzes Panoptikum voller Kuriositäten. Wer sie schildern/sollte. wüßte nicht wo anfangen. Sprechen wirvon Streichhölzern und Zigaretten, vom Ofenheizen und von Handwagen, von Tür-, schlössern, Kaffeesieben und Schreibpapier! Einst drehte man an der Zentralheizung oder steckte eine Zigarette an, heute dreht man an der Zigarette oder steckt den Ofen an; aber das ist schneller gesagt als getan. Wie viele Stunden habt ihr schon auf die Beschaffung von Feuersteinen und Benzin verwendet? Wieviel Zeit schlucken eure schlechten Öfen, eure mühsam erworbenen Brennstoffe, eure Zigaretten aus eigener Fabrikation? Ihr müßt Handwagenleihen und zurückbringen, fehlende Türschlösser durch fragwürdige Konstruktionen ersetzen und, um Schreibpapier zu bekommen, Altpapier zum Händler tragen. Ihr wendet viel Arbeit an das sorgfältige Verpacken von Pfennigsachen, um sie Hunderte von Kilometern weitzu ver-

schicken; ihr macht weite Reisen und füllt eure Koffer mit Dingen, deren Wert einst einen Bruchteil des Fahrpreises ausmachte; ihr wartet stundenlang auf eine Telefonverbindung, diesonst in Minuten hergestellt war; ihr setzt den Flicken von heute auf den Flicken von gestern. Es geht so weit, daß ihr Kaffeesiebe mit feinen Drähten repariert. Das alles ist teuer, es kostet Zeit, Zeit, Zeit.

– Beim Kommiß wurden wir kommandiert, Bretter auf Lastwagen zu verladen. Die Bretter lagen in einer Flugzeughalle, die genug Platz bot, daß der Lastwagen an den Stapel hätte heranfahren können. Aber der aufsichtführende Leutnant gebot, daß der Wagen draußen blieb. Eine lange Reihe von Soldaten hatte die Bretter von Hand zu Hand zu reichen. Das kostete viele Soldaten und viel Zeit, eher das machte nichts, dem Leutnant stand von allem reichlich zur Verfügung. Das Verfahren hieß Beschäftigungstheorie. Nun wohl, das Verfahren ist nicht tot, es hat sich eingeschlichen ins zivile Leben, aus der Beschäftigungstheorie ist die Beschäftigungspraxis geworden, und durch die lange Kette von Millionen Händen rinnt in unseren Tagen dieZeit wie feiner Sand. Die Armut frißt die Zeit, wie Vater Chronos seine eigenen Kinder fraß. Da Armut Zeit kostet, Zeit, ihrerseits aber mit Geld gleichgesetzt wird, kann die Gleichung genau so gut lauten: Armut kostet Geld. Sie macht immer ärmer: eine häßliche graue Schlange, die sich in ihren eigenen Schwanz beißt. Sie wächstnacheinem tückischen Gesetz: ich weiß nicht, ob die Mathematiker es rechnerisch bestätigen können, aber sie muß im Quadrat der Zeit anwachsen, die sie kostet. Sie ist, alles in allem, das teuerste Vergnügen, das man sich leisten kann.

Nicht daß die Menschen, die diesem zweifelhaften Vergnügen widerwillig hingegeben sind, so wenig, sondern daß sie noch so viel zustande bringen, ist zu verwundern. Es ist nur möglich durch Überstunden. Millionen Hände machen Tag für Tag Überstunden, und die Armut ist der finstere Beschäftigungstheoretiker, der sie kommandiert. Sie ist ungleich mächtiger als der Leutnant; wie wir jenem gehorchten aus Furcht vor Strafe, so gehorchen wir ihr, weil wir leben wollen. H. H.