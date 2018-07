Als ich, von einem Spazierwege heimkehrend,die Tür meiner Wohnung aufschloß, sah ich mich einem kleinen, verwachsenen Menschen unbestimmten Alters gegenüber, der steif und stumm in der Mitte des Flurs stand und auf mich wartete, Das bucklige Mannchen, schäbig und scheckig gekleidet, hatte ein. grämlich-graues. Gesicht mit bösen, doch auch wie blind blickenden Augen unter struppigen Brauen, mit einer breiten knolligen Nase; der Mund lag begraben in einem merkwürdig stilisierten Barte, wie er jenen fatalen Gipszwergen zugemutet wurde, die früher einmal plumpe Phantasie in bürgerlichen Vorgärten aufstellte. Der Kleine machte mir eine altmodische Verbeugung, murmelte einen unverständlichen Gruß und überreichte mir einen grünen Zettel, wonach er. den-Kopf mit kleinen Rucken in die Schultern ziehend, wortlos an mir vorbeiging und davonstapfte.

Ich trat in mein Arbeitszimmer, legte das grüne, Papier auf meinem Schreibtisch und betrachtete es. Es war von der Art und Größe jener Handzettel, wie sie etwa von einem durchreisenden Zirkus in die Häuser getragen werden. Schräg gedruckt standen in den vier Ecken die Worte: Noch heute! Und ich las Weiter: ‚,Erstmalig und einmalig: Das Katzen-Schauspieloder Die Wahrheit über die Welt. Dargeboten im Hause Nr. 13, Dedeleberstraße. / Unentschuldigtes Fehlen zieht. Bestrafung nach sich. Kommen Sie sofort! Die Direktion.“

Mit spitzen Fingern nahm ich – den Zettel auf und legte ihn in den Papierkorb. Aber als ich mich wieder aufrichtete und zum Fenster blickte, sah ich einer schwarzer, Katze, die draußen auf dem Fensterbrett saß, in die Augen. Große, grüne Augen, mit Pupillen, die sich langsam erweiterten, verengten, erweiterten, bis zu einem winzigen Striche einschrumpften und sich wieder auftaten, tief, unergründlich, ansaugend. „Nein“, sagte ich, ‚,das geht zu weit“. Aber ich vermochte es nicht, mich abzuwenden; der Katzenblick hielt mich fest wie der Magnet einen Eisenspan, er zog mich näherans Fenster, der Kopf wurde mir schwer, Schweiß sprang aus der Stirn. Gequält sagte ich mitten in die Schwärze des Blickes hinein: „Nun denn –“. Die Katze verschwand mit einem Satz, ihr Schwanz schlug hart gegen das Fensterglas, Ich ging.

Ich ging ohne alle Bedrückung eher in einer gewissen Frohheit und Beschwingtheit. Es war etwas entschieden, und ich fühlte mich leichter. Abendliche Dämmerung machte die Straßen gefällig, die alten Häuser weich und träumerisch. Etwas Sanftes, Samteres, Nachgiebiges war in der Luft, ich fühlte es lau auf der Haut. Viele Menschen waren unterwegs; sie strömten durch die Straßen, und in ihren Bewegungen war eine seltsame Geschmeidigkeit. Sie glitten fast lautlos dahin, nichts von Gesprächen traf mein Ohr, doch meinte ich anderes zu hören: ein dunkel singendes, zärtlich, summendes Schnurren. Plötzlich sah ich, daß die Menschen Katzergesichter hatten. Ich erschrak, verstohlen tastete ich nach meinem Gesicht; es hatte sich nichts an ihm geändert.

Ich tribe weiter im Strome der Katzenmenschen. das zärtliche Schnurren schlug über mich hin in weichen Wellen, hüllte mich ein, betäubte mich, ich halte eine wohlige Empfindung dabei, und doch saß die Angst in mir, schwarz richtete sie sich auf. Manchmal knisterte es um mich her wie elektrische Funken.

Ohne es zu suchen, fand ich das Haus. In seiner breiten Behäbigkeit und altersgrauen Würde, unterschied es sich In nichts von den anderen Häusern der Straße. Vielleicht machte die Tür ein in Unterschied, sie war dunkelrot gestrichen, ich mußte an eingetrocknetes Blut denken. Als ich nach dem gewichtigen Türknauf greifen wollte, sah ich, daß er den Kopf einer Katze darstellte. Die Hand sank mir herab. Aber schon tat sich die Tür auf, das bucklige Männchen trat heraus und verbeugte sich tief. Sein Blick schien mir jetzt eher traurig als böse. Der Kleine ging kopfruckend mir voran. über eine dämmernde Diele, die mit ihren bedrohlichen und verwunderlichen Requisiten einer alten Waffen- oder Folterkammer glich. Wir traten in einen noch dunkleren schmaleren Gang, in dem es. nach Staub und Katzen roch, und an einer Stelle, an der keine Tür zu vermuten war, blieb das Männchen stehen, reckte sich auf, hob den Kopf, erhob die Stimme und krähte mir zu: ,,Der Festsaal“. Wirklich schob sich in der Wand eine Tür auf, und ich trat ein.

Eine Weile stand ich geblendet. Der Raum, fensterlos und länger als breit, war von einem greller heißen Lichte erfüllt, dessen Quelle ich nicht zu erkunden vermochte. Die niedrige Decke war dicht mit giftgrünen papiernen Girlanden überspannt. Bis auf einen schmalen Streifen in der Nähe der Tür. auf dem ich stehenblieb, war „der Fußboden mit gelbem Sand bedeckt, eine Arena, die durch den Raum hindurch bis zu seiner Rückwand reichte. An den Längswänden zogen sich, niedere Holzbänke hin. mit Kissen belegt. Auf ihnen saßen Katzen, sehr viele“; verwirrt wie ich war, hätte ich sie nicht zählen können. Es waren große, wundervolle Tiere, keines hatte des anderen Acht, jedes war. auf eine stille, lässig besonnene Weise mit sich selbst beschäftigt, sie alle leckten und putzten sich nach Katzenart. Und jede Bewegung war von jener unsäglichen Anmut, dank deren diese rätselhaften Wesen den Menschen sich wohlgesinnt und untertan gemacht haben.