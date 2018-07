Inhalt Seite 1 — Die soziale Seite der Sache Seite 2 Auf einer Seite lesen

In der öffentlichen Diskussion wird immer wieder die soziale Seite der kommenden Geldreform in den Vordergrund gerückt. Können wir es. wofür der Verfasser in seinem Aufsatz „Kritisches zum Mindener Plan“ („Die Zeit“ vom 6. November 1947) plädiert hat, im Hinblick auf Millionen fleißiger Sparer verantworten, das gesamte zur Zeit vorhandene Noten- und Giralgeld zu blockieren, den endgültigen Vermögens- und Lastenausgleich innerhalb unseres Volkes aber zu vertagen? Wird nicht die Geldreform (und erst recht eine „radikale“ Geldreform) zu einer ungeheuren Arbeitslosigkeit führen, die sozial einfach nicht zu tragen ist? Kann man die mit ihr notwendig verbundene Lockerung der heutigen Zwangswirtschaft gegen-über der großen Zahl alter und erwerbsunfähiger Personen sittlich rechtfertigen?

Diese und ähnliche Fragen sind gewiß nur allzu verständlich. Niemand, der sich mit dem Problem derGeldreform ernstlich beschäftigt, kann sich ihnen entziehen. Niemand freilich auch wird sich durch sie den nüchternen Blick für die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge trüben lassen, um einer Lösung das Wort zu reden, die nur sozial scheint, in Wahrheit aber wirtschaftlich und daher sozial verderblich ist.

* Ausgangspunkt aller unserer Überlegungen muß der Zweck der Neuordnung des Geldwesens sein. Dieser besteht in nichts anderem als darin, der Wirtschaft wieder ein Rechnungs-, Tausch- und Wertaufbewahrungsmittel zur Verfügung zu stellen, das zu höchster Leistung im Rahmen einer arbeitsteiligen Gesamtwirtschaft befähigt. Jeder Plan, dessen. Durchführung diesem Zweck nicht gerecht werden, kann, ist daher abzulehnen

Eine Geldreform nun; die Teile der heute vorhandenen Kaufkraft, seien es 20. 10 oder auch nur 5 v. H., bestehen läßt, kann ihren eigentlichen

Zweck nicht erfüllen, Sie ermöglicht es auch denjenigen, durch kaufkräftige Nachfrage am Sozialprodukt teilzunehmen, die nicht zu seiner Schaffung beigetragen: haben. Das bedeutet eine Entwertung des Einkommens der schaffenden Volksteile mit allen ihren verderblichen Folgen: mangelnder Arbeitsfreude, Beibehaltung des Schwarzen Marktes (nur zu veränderten Preisen), Schmälerung der Produktivkraft der Wirtschaft. Deshalb kann eine „Geldreform“ dieser Art nicht befürwortet werden.

Natürlich will niemand diejenigen, die ihre „Ersparnisse“ infolge vollständiger Blockierung vorerst, nicht verzehren können, verhungern lassen. Nur dürfen sie nicht dadurch berücksichtigt werden, daß man die Zwecke der Geldreform selbst in Frage stellt. Was zur Unterhaltung der nicht arbeitsfähigen Teile der Bevölkerung notwendig ist, muß selbstverständlich getan werden. Aber es muß auf dem Wege über die Steuer- und Sozialpolitik, nicht über die Geldreform geschehen.

Man möchte einwenden, es sei praktisch gleichgültig, in welcher Weise der nicht mehr Arbeitsfähige berücksichtigt würde. Die zu seiner Unterhaltung erforderlichen Mittel müßten schließlich in jedem Fall von der Gesamtheit der Schaffenden aufgebracht werden. Aber, es sei psychologisch richtiger und menschlich würdiger, den Sparer eben einen Teil seiner Ersparnisse verzehren zu lassen, statt ihn auf Almosen der Steuerzahler zu verweisen. ... Dieser häufig geäußerten Meinung kann nicht entschieden genug widersprochen werden. Solange die Gesamtproduktion der Wirtschaft kaum für die Befriedigung der wichtigsten Bedürfnisse, der Schaffenden ausreicht – und das wird noch lange der Fall sein – können wir den Nichtschaffenden schlechterdings nicht mehr als das Allernotwendigste geben. Das aber geschieht nur durch eine Sozialpolitik, die sich die strengste Prüfung aller Unterstützungsanträge auf wirkliche Bedürftigkeit hin zur Pflicht macht. Es geschieht dagegen nicht durch eine Geldreform, die mechanisch eine bestimmte Quote früherer Ersparnisse ohne Rücksicht darauf zur Verwendung freigibt, ob der Antragsteller in der Lage ist, sich seinen Lebensunterhalt durch neue Arbeit zu verdienen.