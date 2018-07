Der hinter uns liegende Krieg hat nicht nur das Abendland bis in seine innersten Fugen erschüttere In wesentlichen Unterschiede zum ersten Weltkrieg befindet sich auch die asiatische Hemisphäre in einer revolutionären Gärung, die ihr Antlitz von Grund auf ändern wird.

Wenn man sich bemüht, aus der teile der kaleidoskopartig wechselnden Bilder eine Gesamtschau zu gewinnen, so ergibt sich zunächst die eindeutige Tatsache, daß alle östlichen Völker, keine Fremdherrschaft: mehr dulden wollen und daß das Selbstbestimmungsrecht auf aller Fahnen geschrieben steht. Da in Erbschaft vergangener Jahrhunderte die „Weißen“ die Herren Ostasiens, waren, so richtet sich der Hauptstoß naturgemäß gegen sie. Es ist eine der vielen Ironien der Weltgeschichte, daß die Nation, die als erste und einzige bereits volle Autonomie errungen hatte, Japan, in Hybris das erreichte Ziel wieder verspielt hat. Aber die eindeutige Niederlage, die Japan durch die weiße Rasse erlitt, hat an der fortzeugenden Kraft des Autonomiegedankens, der heute allen. Asiaten gemeinsam ist, nichts geändert.

Ja, erst jetzt scheint er sie mit voller. Heftigkeit erfaßt zu haben. Geboren in der französischen-Revolution, erreicht er mit einer Nacheilung von 150 Jahren die andere Erdhälfte. Es ist in der Geschichte kein einmaliger Vorgang, daß in der Entwicklung von umstürzenden Ideen eine Phasen-Verschiebung, von mehreren Jahrhunderten eintritt Ideen, die in ihren Ursprungsländern schon zum ruhigen, selbstverständlichen Allgemeinbesitz gehören, treten in jüngeren Kulturländern mit primären Virulenz auf.

Wir sind auch in Ostasien in ein Zeitalter der Auflösung alter Ordnungen eingetreten; es bringt mit sich Kämpfe, wirtschaftlichen Niedergang und „um Teil chaotische Zustände. Alle Völker, auch solche wie Deutschland, die kein politisches Interesse an den Osten bindet, werden von dieser. Revolution betroffen, ist doch früher jenes riesige Gebiet für Europa einschließlich Deutschland ein Wesentlicher. Rohstoff- und Absatzmarkt gewesen. Dies gilt vor allem auf dem für alle Völker heute so sehr wichtigen Sektor der Ernährung.

Vorweg einige Bemerkungen über die unmittelbaren Einwirkungen des Krieges. Zerstörend sind feine Wogen auch über den Osten hinweggerollt. Die Grundlage der Ernährung dieses Raumes – und uns Europäern ein willkommener Zuschuß – der Reis ist besonders in den so wichtigen Überschußländern Burma und Indochina schwer, getroffen; Reismühlen verbrannten, die für sein Wachstum notwendige, und nur im Großen zu regelnde Wasserwirtschaft ist in Unordnung geraten, die bäuerliche Bevölkerung ist in vielen Gegenden, abgewandert. Im Erntejahr 1946 standen für die Weltausfuhr nur 2,2 Mill. t gegen 8,6 Mill. t (also nur ein Viertel) der Vorkriegsmenge zur Verfügung. Bei den größten. Reiserzeugern der Erde, China und Indien, die sich trotz der gewaltigen bei ihnen erzeugten Mengen niemals selbst versorgen konnten, ist infolge der Kämpfe und Unruhen ebenfalls ein katastrophaler Rückgang der Produktion eingetreten. Aber auch in Indonesien, den Philippinen, Ceylon und Malaya, die vor dem Kriege keiner oder nur einer geringen Einfuhr bedurften, besteht--heute große Nachfrage nach Reis. Als Folge dieser Reisknappheit Osten ist ein verstärktes Zerren an der schon viel zu kurzen Nahrungsmitteldecke anderer Produkte festzustellen: sei es, daß Weizen importiert werden muß (China, Japan), sei es, daß Weizensüberschußländer (Indien) ihn selbst verzehren, sei es auch, daß andere an Ort und Stelle produzierte Nahrungsmittel wie Öle, Fette und Zucker den Reis in der Ernährung ersetzen müssen (Indonesien) und damit die sonst exportierten Überschüsse vermindern oder ganz aufheben. Für Zentral- und Westeuropa, die außer Italien keinen Reis erzeugen, ergibt sich, daß Reis überhaupt als Nahrungsmittel ausfällt und Import-Weizen sowie andere tropische Produkte weiter verknappt werden

Die so wichtigen eiweißhaltigen Nahrungs- und Futtermittel habenunter den Kriegsfolgen ebenso zu leiden gehabt, wie der Reis. Vor dem Kriege wurden in der Welt 5 3/4 Mill. t Fette und Öle exportiert. Die hauptsächlichsten Exportländer lagen im Osten: Mandschurei, Indonesien, Malaya und die Philippinen. Europa nahm von dieser Menge 3,5 Mill. t oder drei Fünftel „jährlich auf. Der größte Teil hiervon muß bis auf weiteres abgeschrieben werden. Die Mandschurei, die vor dem Kriege eine halbe Mill. t Sojabohnen oder deren Produkte jährlich ausführte, davon für mehrere hundert Mill. Reichsmark nach Deutschland, weist nur noch einige 1000 t monatlicher Ausfuhr auf. (Wieviel auf dem Landwege nach Sowjetrußland geht, entzieht sich der statistischen Erfassung.) Sumatras Palmölexport von jährlich über 220 000 t ist auf ein Nichts zusammengeschrumpft. Die Kopraausfuhr ganz Indonesiens (Vorkriegszeit ca. 360 000 t) wird dieses Jahr auf 100 000 t geschätzt. Malayas Ausfuhr ist auf ein Drittel der Vorkriegsmenge gesunken. China und Indien fallen zur Zeit als Exporteure von Fetten und Ölen auf dem Weltmarkt vollkommen aus. Der einzige Lichtpunkt in diesem trüben Bild sind die Philippinen; die 1946 die Exportmenge der Vorkriegszeit mit 375 000 t pflanzlicher Öle erreicht haben und 1947 infolge der Stabilisierung der Verhältnisse diese Menge überschreiten werden...

Als letztes der wichtigen Stapelprodukte sei noch der Rohrzucker genannt. Er bedarf einer besonders sorgfältig abgestimmten Fruchtfolge, regelmäßiger Düngung und intakter Fabriken. In den fernöstlichen Überschußgebieten, die vor dem Kriege mehr als ein Viertel der Weltexporte bestritten, hat der Krieg besonders stark gewütet. Mindestens vier Jahre müssen zur Behebung der Schäden angesetzt werden. Da nun einerseits die Rübenzuckerproduktion Europas eine aufsteigende Linie – zeigt und andrerseits die kubanische Rohrzuckererzeugung sich außerordentlich ausgeweitet hat, dürfte die Zuckerfrage in absehbarer Zeit nicht mehr so akut sein wie die der anderen erwähnten Produkte.