Aus Industriepreisen wird um geschrieben:

An der Leipziger Frühjahrsmesse teilzunehmen, hat nach der überwiegenden Ansicht der Industrie wenig Zweck. Soweit man überhaupt die Mühen einer Ausstellung auf sich nehmen will, möchte man nur auf einer einzigen Messe erscheinen. Es scheint dabei unvermeidlich, vorsorglich für die vereinigten Zonen ein besonderes Messewesen zu entwickeln.

Neben der (glücklicherweise) einzigen Exportmesse in den Westzonen, in Hannover, stehen allerdings noch die ständigen Exportschauen einzelner Länder. Die Industrie hatte für diese Veranstaltungen wenig Neigung. Es war ihr aber im Zeitalter der gelenkten Wirtschaft nicht möglich, sich dem sanften Zwange der Behörden zu entziehen. Der Erfolg dieser Unternehmungen steht natürlich in keinem Verhältnis zu den aufgewendeten Mühen und Kosten. Die Leitung einer süddeutschen Exportschau gab kürzlich in kleinem Kreise zu, man habe bisher nur wenige „richtige Ausländer“ begrüßen und noch keinen Exportkontrakt abschließen können.

Aber auch die Vorbereitungen der Exportmesse Hannover machen uns Sorgen. Die ersten Entscheidungen über die Gestaltung der Messe wurden vor kurzem gemeinsam von der Messeleitung und Vertretern der bizonalen Verwaltung und der Länderbehörden getroffen. Zunächst wurde die Fläche auf die Fachgebiete aufgeteilt. Wir haben nicht den Eindruck, daß dies auf Grund sachkundigen Urteils über die Exportmöglichkeiten der einzelnen Branchen erfolgte; Sachverständige aus der Industrie wurden nicht hinzugezogen. Dann teilte man die für den einzelnen Industriezweig vorgesehene Fläche auf die Länder auf, nach einem Schlüssel, der für die Gestaltung von Truppenkontingenten einer künftigen Bundesstreitmacht entworfen werden sein könnte, aber nicht der Verteilung des einzelnen Industriefaches auf die Länder, geschweige denn den konkreten Beteiligungswünschen entspricht. Nun wird in jedem Lande das Außenhandelskontor darüber entscheiden, wer ausstellen darf und wer nicht. Diese erst vor kurzem gegründeten Behörden werden nicht, viel anderes tun können, als zunächst die Firmen zu berücksichtigen, die schon 1947 Exportkontrakte vorlegen konnten. Eines kann jedoch auf diese Weise nicht zustande kommen: ein umfassendes und geschlossenes Bild der exportfähigen Produktion eines ganzen Industriezweiges. Denn das kann nur fachlich, nicht regional geschaffen werden. Es kann auch nur aus der Wirtschaft selbst entstehen. Die Industrien haben sich in den beiden letzten Jahren in Fachverbänden zusammengeschlossen. Warum überträgt man nicht diesen Verbänden die Zusammenstellung einer repräsentativen Schau der exportfähigen deutschen Industrie?

–en.