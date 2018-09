Nach dem Abbruch in London

Von einer Krise in die andern geraten, Jede von ihnen heftiger als die vorangegangene, haben die vier Außenminister in London in dreiwöchigen Verhandlungen kaum mehr gewonnen als die Überzeugung, daß sie am Ende ihrer Konferenz nicht weiter sein würden als am ersten Tag. Der Abbruch der Konferenz hat das jetzt bestätigt. Jeder von uns wird ihn bedauern. Zwischen den Auffassungen der vier Partner, vor allem aber zwischen der Marchals und Molotowe, hatten sich jedoch so ernste Gegensätze herausgestellt, daß es unmöglich war, in der Deutschlandfrage eine gemeinsame Lösung zu finden. Die heftigen Zusammenstöße auf den letzten Sitzungen ließen darauf schließen, daß auch bei den Außenministern dieser Gedanke bereits seit Wochen mehr als eine Befürchtung war.

In der letzten Woche war viel darüber die kutiert worden, ob die Londoner Außenministerkonferenz ein Erfolg oder ein Mißerfolg werden würde. Dabei ist immer als Kriterium für das was man als Erfolg bezeichnet, die Einigung unter den „Großen Vier“ in der Ausarbeitung eines deutschen Friedensstatuts und eines österreichischen Staatsvertrages verstanden worden. Lag denn aber die Frage so einfach? Hätte denn eine „Einigung“ darüber wirklich für jede der vier Großmächte einen Erfolg und einen erfolgreichen Abschluß der Konferenz bedeutet?

Die „Großen Vier“ haben in Jalta beschlossen und später in Potsdam ihren Beschluß bestätigt, aus Deutschland einen demokratischen Staat zu machen. Es lag ihnen zwar damals viel daran, ihre Einigkeit und Übereinstimmung zu unterstreichen, worüber sie sich aber nicht verständigen konnten, war, was unter Demokratie zu verstehen, sei. So kommt es, daß sie heute nicht in der Lage sind, sich über etwas zu – einigen, was. sie vor drei Jahren „gemeinsames Ziel“ nannten, was aber in Wirklichkeit ganz verschiedene Auffassungen sind. Die Westmächte, vor allem die Vereinigten Staaten, verstehen unter Demokratie die politische Selbstverwaltung eines Volkes, auf der Grundlage der unverrückbaren Grundrechte – des Individuums, dessen, materielle und geistige – Betätigung im Dienst seines Glückes und seiner Wohlfahrt steht. Der Staat mit seinen verschiedenen Machtpositionen ist dabei nur Mittel zum Zweck und nicht dem Individuum übergeordneter Selbstzweck. Die von der bolschewistischen Ideologie bestimmte Sowjetunion versteht unter Demokratie die sogenannte Volkedemokratie. Damit wird im Unterschied zur westlichen Demokratie vor allem die Unterordnung der Grundrechte des Individuums unter die Autorität des Staates und seiner Einrichtungen gemeint. Das Staatssystem steht im Dienst einer Ideologie, der die Wünsche, und Forderungen des Individuums nach persönlicher Freiheit und persönlichem Glück untergeordnet sind. Das ist das Problem. Die Frage der Zentralregierung und der Reparationen sind Dinge, die von der Lösung dieses Grundproblems abhängen, sie aber nicht ersetzen können.

Nimmt man diese Sachlage als Ausgangspunkt, so ist es begreiflich, daß die Westmächte auf klare und bindende Entscheidungen in der Grundfrage drängten, und in den Fragen der Reparationen und der Zentralregierung keine Abmachungen eingehen wollten, die einer in ihrem Sinne befriedigenden Lösung des Grundproblems der Schaffung einer dauerhaften demokratischen Struktur des zukünftigen Deutschlands zuwiderlaufen. Die Westmächte .verkündeten außerdem die Auffassung, daß eine Verschleppung der Konferenz nicht einer Lösung näher führt, sondern die Differenzen noch unüberbrückbarer werden läßt. Sie sehen nämlich in einer schnellen wirtschaftlichen Gesundung und politischen Befriedung Deutschlands die einzige Voraussetzung für eine wirtschaftliche Gesundung. Europas und für die Rettung der westlichen Ideale. Deswegen drängten sie auf Entscheidung und mußten schließlich einen Bruch der Verhandlungen dem Andauerndes gegenwärtigen Zustandes vorziehen, für Molotow dagegen schien Verschiebung der Lösung der Grundprobleme, wenn eine Einigung in seinem Sinne unmöglich sein sollte, weitaus angenehmer zu sein als ein Bruch mit dem Westen. Es sieht so aus, als ob der Kreml glaubt, daß die Zeit für ihn arbeitet. Und in der Tat: Jede Verschiebung einer echten Entscheidung müßte den bisherigen Zustand in Deutschland aufrechterhalten Und damit einer Befriedung in Europa verhindern.

Die Konferenz hätte also nur ein wirklicher Erfolg werden können, wenn eine der beiden Parteien in London weitgehende Zugeständnisse in den grundsätzlichen Fragen gemacht, daß heißt, wenn sie von ihrer Ideologie aus gesehen, einen Mißerfolg für sich in Kauf genommen hätte. Jede andere Art von Erfolg, sprich: eine formelle durch Kompromisse in Detailfragen herbeigeführte Einigung der Konferenzteilnehmer, hätte das Hauptproblem offengelassen.

Diese Sachlage ist durch die Erklärungen, mit denen die Außenminister am Montag die Konferenz beendigten, sehr deutlich unterstrichen worden, Wenngleich das Bestreben, die Verantwortlichkeiten zurechtzurücken, bei diesen Deklarationen begreiflicherweise eine große Rolle spielte. Offenbar hat sich Bevin dem Grundproblem am meisten genähert, wenn er sagte, es habe sich auf dieser Konferenz nicht um Propaganda, sondern um den frieden gehandelt, und England wünsche ein demokratisches Deutschland, aber nicht ein Deutschland, dessen zentralisierte Regierung zu einer Diktatur führen würde. Damit ist für das deutsche, aber euch für das europäische Problem im Grunde alles gesagt.

Die Londoner Konferenz, die in den vergangenen Wochen nicht immer die Aufmerksamkeit gefunden hat, die sie verdiente, hat durch ihr Scheitern die Diskussion von den Detailfragen wieder zum Hauptproblem zurückgeführt. Überwältigend steht dieses Problem jetzt vor uns. Die Staatsmänner, die es zu lösen haben? werden einer Weisheit und Phantasie bedürfen, wie sie in den Setzen Jahrzehnten in Europa kaum mehr in Erscheinung getreten sind. Mehr als je zuvor hängt davon ab. A. B.