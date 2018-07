Nach Ansicht von Fachleuten sind wir in der Verwendung und Verarbeitung der Kartoffel bisher kaum über die Anfangsgründe hinaus gediehen. So wurde auf der ersten Tagung des Zentralverbandes der Kartoffelkaufleute (Zweizonen-Verband), die kürzlich in Hamburg stattfand. der Ausblick auf eine „moderne“ Lagertechnik gegeben: in fünfzig Jahren wird der Großstädter seinen Vorrat an Einkellerungskartoffeln nicht mehr in Kisten und Kartons in der Küche oder im dunkeln Kellerwinkel durch Fäulnis, Auskeimen und Gewichtsschwund zur Hälfte einbüßen, sondern er wird entweder die hochwertige Kühlhaus-Frischkartoffel verwenden oder aber zur Kartoffelkonserve greifen. Bei der Konserve wird euch der Abfall restlos von der Industrie aufbereitet und entweder in Alkohol vergoren oder in Schweinefleisch und -fett umgewandelt.

Das Konto „Verlust“ wird in der durchrationierten Wirtschaft der Zukunft sehr klein sein, weil man neue Erkenntnisse für die Lagerhaltung von Kartoffeln gewonnen hat. Diese werden bereits praktisch in einem Hamburger Kartoffelkühlhaus ausgewertet. Man hat hier die Belüftungsanlage aus einem Hochbunker eingebaut. Die Kartoffeln, die bis zu 20 Meter hoch gestapelt werden können, liegen über Luftschächten, durch die ein Gebläse Frischluft mit einer gleichbleibenden Temperatur von 1 bis 4 Grad hindurchtreibt. Voräufig verwendet man das neue Kühlverfahren nur sei Saatkartoffeln; für die Zukunft plant man aber den Neubau großer Kartoffellagerhäuser, in denen die Vorräte der Großstädte überwintert werden sollen.

Die Gewinnung besten Saatgutes für die Bizone ist eine dringliche Forderung; einige Hochzuchtbetriebe im Westen arbeiten bereits mit gutem Erfolg. In etwa drei bis vier Jahren werden sich die Ergebnisse durch größere Ernten je Hektar bemerkbar machen. Die geforderte Ausdehnung des Anbaues ist aber ohne Vermehrung der Zugkräfte nicht durchzuführen. Um den Bedarf der Bizone an Kartoffeln zu decken, wären jährlich etwa 26 000 Ackerschlepper erforderlich. Der Industrieplan gestattet jedoch nur die Herstellung von 19 600 Zugmaschinen jährlich. Um den größeren Arbeitsanfall bei Ausdehnung des Kartoffelanbaues zu bewältigen; wird die Entwidmung einer neuen Erntemaschine vorangetrieben. Diese Maschine soll die Kartoffeln roden, sortieren, reinigen und in Säcke abfüllen.

Die Kartoffelwirtschaft der Zukunft wird, nach gründlicher Rationalisierung wesentlich anders ausschauen als heute. Es wird mit Nachdruck an der Verwirklichung dieser Ideen gearbeitet, die eine Selbstversorgung der Westzonen auf diesem Gebiet beabsichtigen. Der Handel würde die vorgeschlagenen Neuerungen am liebsten sogleich einführen, gerade so wie die stürmisch geforderte Währungsreform. Heinrich Plog